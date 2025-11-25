Mráz Ágoston SámuelbaloldalNézőpont IntézetmegszorításoktervMagyar Péter

A saját támogatóinak is nekimegy a Tisza az 1300 milliárdos baloldali megszorítócsomaggal

A választások előtt tartott őszödi beszéd után most megérkezett a választások előtti konvergenciaprogram. Ha a kiszivárgott tervek valósak, a Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel Magyar Péter pártjának brutális megszorításokat tartalmazó gazdasági csomagja kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 13:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha a kiszivárgott tervek valósak, a Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb – értékelte Mráz Ágoston Sámuel az Indexen megjelent információkat a Tisza Párt 1300 milliárdos baloldali megszorítócsomagjáról.

A Nézőpont Intézet vezetője a Tisza titkos gazdasági terveiről a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

a választások előtt tartott őszödi beszéd után (Tarr Zoltán) most megérkezett a választások előtti konvergenciaprogram (lásd Gyurcsány 2006-os, azonos nevű intézkedéseit).

A 32 százalékos áfa a szegények adója, a vagyonfelmérés az állami bürokrácia elburjánzása és az átlagemberek életterveibe való beavatkozás, ami még Bajnai Gordonnak sem sikerült, a progresszív jövedelemadózás már eddig is ismert volt, és súlyosan sérti a Tisza-rajongó felső középosztály érdekeit. Igazi csemege a bankoknak kedvező, húsz éve már egyszer megakadályozott több (egészségügyi) biztosítós modell bevezetése, ami igazi SZDSZ-es emlék.

Mint a Magyar Nemzet megírta, kiszivárgott Magyar Péter és pártjának megszorításokkal teli gazdasági terve, amely szerint

többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

„Nincs új a nap alatt. Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés” – kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott baloldali gazdasági tervét, amelyből kiderül: az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt.

A kormányfő rámutatott:

két lehetőség közül lehet választani, a baloldal az adóemelés, a jobboldal az adócsökkentés pártján áll.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

add-square Tiszás megszorító csomag

Radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki a Tisza Párt programjából

Tiszás megszorító csomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu