A saját támogatóinak is nekimegy a Tisza az 1300 milliárdos baloldali megszorítócsomaggal

Ha a kiszivárgott tervek valósak, a Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb – értékelte Mráz Ágoston Sámuel az Indexen megjelent információkat a Tisza Párt 1300 milliárdos baloldali megszorítócsomagjáról.

A Nézőpont Intézet vezetője a Tisza titkos gazdasági terveiről a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

a választások előtt tartott őszödi beszéd után (Tarr Zoltán) most megérkezett a választások előtti konvergenciaprogram (lásd Gyurcsány 2006-os, azonos nevű intézkedéseit).

A 32 százalékos áfa a szegények adója, a vagyonfelmérés az állami bürokrácia elburjánzása és az átlagemberek életterveibe való beavatkozás, ami még Bajnai Gordonnak sem sikerült, a progresszív jövedelemadózás már eddig is ismert volt, és súlyosan sérti a Tisza-rajongó felső középosztály érdekeit. Igazi csemege a bankoknak kedvező, húsz éve már egyszer megakadályozott több (egészségügyi) biztosítós modell bevezetése, ami igazi SZDSZ-es emlék.

Mint a Magyar Nemzet megírta, kiszivárgott Magyar Péter és pártjának megszorításokkal teli gazdasági terve, amely szerint

többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

„Nincs új a nap alatt. Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés” – kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott baloldali gazdasági tervét, amelyből kiderül: az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt.

A kormányfő rámutatott: