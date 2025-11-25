A bántalmazó kifelé előadja, mennyire elbűvölő, de otthon lehull az álarc

„Sok bántalmazott nő történetét hallgattam végig. És újra meg újra ugyanaz a hideglelős minta rajzolódik ki” – idézte fel közösségi oldalán a kormányszóvivő a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján.

Vitályos Eszter kifejtette: a bántalmazó két arcot visel, az egyik, amelyet a külvilág felé mutat, egy elbűvölő, kedves, figyelmes, a „tökéletes férj”, aki mindenkit levesz a lábáról.

Mosoly, udvariasság, simulékony modor, a nagy színjáték, de a négy fal között lehull az álarc, ott bukkan elő az igazi arca: az érzelmi és verbális bántalmazás, a fenyegetések, a megalázás, a nő önbizalmának módszeres lerombolása

– tette hozzá, azzal együtt, hogy a féltékenységből vagy kontrollvágyból fakadnak a dührohamok, repülnek a szavak, amelyek mélyebben vágnak bármilyen eszköznél. Vannak olyan otthonok, ahol olykor tényleg repül valami: a nadrágszíj, a könyv vagy előkerül a konyhakés – mutatott rá Vitályos Eszter.

– Ha a nő összeszedi erejét, és elválik a bántalmazótól, akkor a férfi elindítja a lejárató kampányt. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk, hogy nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának, és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították – fogalmazott a kormányszóvivő.