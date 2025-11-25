Kocsis MátéTisza PártTisza-adómegszorítások

Kocsis Máté: Ma nyilvánosságra került a baloldal megszorító csomagja

Még a macskákra és a kutyákra is adót vetne ki a Tisza Párt baloldali megszorító csomagja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 14:22
Magyar Péter és Manfred Weber. (Fotó: KISBENEDEK Attila / AFP) Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hihetetlen: Magyar Péter még az emberei által aláírt dokumentumot is letagadja. Ma reggel nyilvánosságra került a baloldal megszorító csomagja” – írja Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy a Tisza Párt baloldali megszorító csomagját tartalmazó dokumentum „több száz oldal, a szerzők által aláírva, sok helyen szignózva, tele »remek« ötletekkel, amiket természetesen reformoknak hívnak jó szokásuk szerint.”

Majd tételesen ismertet néhány tervezetet a csomagból:

  • „több kulcsos szja, 22 és 33 százalék jövedelemtől függően (ezt már hallottuk)
  • családi adókedvezmények visszavágása – a nehéz fiatal évekért
  • cégek adójának emelése 9-ről 13-ra, illetve 18 és 21 százalékra, multik adója 25 százalék (ez utóbbival – multi – speciel egyetértek),
  • ekhó kivezetése,
  • házhoz megy majd a NAV megnézni a családi autókat, ékszereket, fogkeféket, szobrocskákat a kandallón
  • az 1600 köbcenti feletti autódra „fizess, te gazdag suttyó” lesz az elképzelés
  • a KIVA rendszer szűkül
  • az új szolidaritásinak nevezett járulékokat magánszemélyeknek is kellene fizetniük például bérleti díjak és ingatlaneladások után (dupla adózás a vagyontárgyakon)
  • 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, mert nyilván nincs elég bajuk az özvegyeknek 
  • kötelező magánnyugdíjpénztár (ami mellesleg a 13. és 14. havi eltörlését is jelentené, csak úgy okosba’),

és még más sok finomság mellett évi 18 ezer forintos adó macskákra és kutyákra. 

„A lenti videón a saját kutyám látható, amint kiadom az útját” – tette hozzá a frakcióvezető.

Szóval 1300 milliárdot vennének el az emberektől. Kell a lóvé Ukrajnába. Tudom, tudom, hogy mi ömlik most majd a tiszások szájából, szóval inkább el se kezdjék! Magyar Péter máris letagadta, mint mindent, és ez a szektának pont elég érv!

„És persze, persze, ezt mind csak mi találtuk ki, mi írtuk suttyomban, hisz Peti és a csipet csapata ártatlan, meg hát a Péter emberei nem írnak le ilyeneket (csak aláírják, ugye, meg olykor ki is csúszik a szájukon)” – emlékeztetett Kocsis Máté. Végül felidézte Tarr Zoltán elhíresült szavait: „Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet!”

Boríókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.