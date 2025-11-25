Kocsis Máté: Ma nyilvánosságra került a baloldal megszorító csomagja

„Hihetetlen: Magyar Péter még az emberei által aláírt dokumentumot is letagadja. Ma reggel nyilvánosságra került a baloldal megszorító csomagja” – írja Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy a Tisza Párt baloldali megszorító csomagját tartalmazó dokumentum „több száz oldal, a szerzők által aláírva, sok helyen szignózva, tele »remek« ötletekkel, amiket természetesen reformoknak hívnak jó szokásuk szerint.”

Majd tételesen ismertet néhány tervezetet a csomagból:

„több kulcsos szja, 22 és 33 százalék jövedelemtől függően (ezt már hallottuk)

családi adókedvezmények visszavágása – a nehéz fiatal évekért

cégek adójának emelése 9-ről 13-ra, illetve 18 és 21 százalékra, multik adója 25 százalék (ez utóbbival – multi – speciel egyetértek),

ekhó kivezetése,

házhoz megy majd a NAV megnézni a családi autókat, ékszereket, fogkeféket, szobrocskákat a kandallón

az 1600 köbcenti feletti autódra „fizess, te gazdag suttyó” lesz az elképzelés

a KIVA rendszer szűkül

az új szolidaritásinak nevezett járulékokat magánszemélyeknek is kellene fizetniük például bérleti díjak és ingatlaneladások után (dupla adózás a vagyontárgyakon)

20 százalékos özvegyi nyugdíjadó, mert nyilván nincs elég bajuk az özvegyeknek

kötelező magánnyugdíjpénztár (ami mellesleg a 13. és 14. havi eltörlését is jelentené, csak úgy okosba’),

és még más sok finomság mellett évi 18 ezer forintos adó macskákra és kutyákra.

„A lenti videón a saját kutyám látható, amint kiadom az útját” – tette hozzá a frakcióvezető.

Szóval 1300 milliárdot vennének el az emberektől. Kell a lóvé Ukrajnába. Tudom, tudom, hogy mi ömlik most majd a tiszások szájából, szóval inkább el se kezdjék! Magyar Péter máris letagadta, mint mindent, és ez a szektának pont elég érv!

„És persze, persze, ezt mind csak mi találtuk ki, mi írtuk suttyomban, hisz Peti és a csipet csapata ártatlan, meg hát a Péter emberei nem írnak le ilyeneket (csak aláírják, ugye, meg olykor ki is csúszik a szájukon)” – emlékeztetett Kocsis Máté. Végül felidézte Tarr Zoltán elhíresült szavait: „Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet!”

Boríókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)