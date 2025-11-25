Elszólta magát Magyar Péter embere, elmondta az igazat a Tisza titokban tartott ügyeiről + videó

A tiszás képviselő, Porcher Áron egy sor olyan kijelentést tett, amelyek világosan kirajzolják: az új politikai kultúrát, szakmaiságot, professzionalizmust és „rendszerváltást” ígérő párt valójában improvizációra és amatőr szerveződésre épül – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Előadásában a Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője maga rántotta le a leplet a párt működéséről, és arról, mennyire nincs tisztában a saját szerepével sem.

Porcher Áron, a Tisza Párt fővárosi képviselője (Fotó: Kovács Krisztián)

A blog beszámolója szerint Porcher Áron már az előadása elején bevallotta, gyakorlatilag minden előzetes koncepció nélkül működnek:

Azért sem készültem előadással, mert igazából gyakorlatilag tavaly április óta egy folyamatos improvizálási sorozat közepette vagyunk…

A Tűzfalcsoport rámutatott: ez azért is érdekes, mert a Tisza kommunikációja hónapok óta arról szól, hogy ők hozzák el a szakmai alapú politizálást, a kiszámíthatóságot és a felelős döntéshozatalt. Ehhez képest az egyik vezető arcuk szerint egy hosszúra nyúlt rögtönzés a párt tevékenysége.

Porcher szerint nem Magyarország szuverenitása számít

A beszélgetés következő része még komolyabb súllyal bír. Porcher ugyanis nyíltan elmondta, hogy nem a magyar választók, nem a magyar intézményrendszer, hanem az Európai Unió jelenti számára a végső „ellenőrzést” a magyar miniszterelnökkel szemben:

Szóval például nekem nagyon nagy bajom van a kontrollálatlan hatalommal. Például úgy éreztem nagyon sok szempontból, hogy az EU gyakorlatilag egy utolsó potenciális kontroll a miniszterelnökünkön.

Tehát Magyar Péter egyik képviselője szerint Brüsszel érdeke és akarata előbbre való, mint a magyar nemzeti önrendelkezés. Miközben a párt előszeretettel hangoztatja, hogy a demokratikus intézmények megerősítésén dolgozik, Porcher Áron valójában azt mondja ki, hogy szerinte a magyar kormány fölé egy külső, szupranacionális kontrollt kell helyezni.

A Tűzfalcsoport rámutatott, hogy ez a kijelentés nemcsak politikai, hanem geopolitikai iránymutatás is: a Tisza számára az ország vezetésének mércéje nem a magyar nemzeti érdek, hanem az EU aktuális politikai akaratának való megfelelés.