Elszólta magát Magyar Péter embere, elmondta az igazat a Tisza titokban tartott ügyeiről + videó

Riasztó őszinteséggel beszélt Porcher Áron, a Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője a tavaly novemberben tartott pécsi Tisza-szigetek találkozóján. A politikus kijelentései alapján improvizációra épül a párt működése, Brüsszelhez igazítanák a magyar politikát, alkotmányos megoldásokat keresnek kétharmados többség nélkül is, ráadásul még a saját párttagságuk sincs átláthatóan vezetve.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 11:49
A Fővárosi Közgyűlés ülése
A tiszás képviselő, Porcher Áron egy sor olyan kijelentést tett, amelyek világosan kirajzolják: az új politikai kultúrát, szakmaiságot, professzionalizmust és „rendszerváltást” ígérő párt valójában improvizációra és amatőr szerveződésre épül – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Előadásában a Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője maga rántotta le a leplet a párt működéséről, és arról, mennyire nincs tisztában a saját szerepével sem.

Porcher Áron, a Tisza Párt fővárosi képviselője (Fotó: Kovács Krisztián)

A blog beszámolója szerint Porcher Áron már az előadása elején bevallotta, gyakorlatilag minden előzetes koncepció nélkül működnek:

Azért sem készültem előadással, mert igazából gyakorlatilag tavaly április óta egy folyamatos improvizálási sorozat közepette vagyunk…

A Tűzfalcsoport rámutatott: ez azért is érdekes, mert a Tisza kommunikációja hónapok óta arról szól, hogy ők hozzák el a szakmai alapú politizálást, a kiszámíthatóságot és a felelős döntéshozatalt. Ehhez képest az egyik vezető arcuk szerint egy hosszúra nyúlt rögtönzés a párt tevékenysége.

 

Porcher szerint nem Magyarország szuverenitása számít

A beszélgetés következő része még komolyabb súllyal bír. Porcher ugyanis nyíltan elmondta, hogy nem a magyar választók, nem a magyar intézményrendszer, hanem az Európai Unió jelenti számára a végső „ellenőrzést” a magyar miniszterelnökkel szemben:

Szóval például nekem nagyon nagy bajom van a kontrollálatlan hatalommal. Például úgy éreztem nagyon sok szempontból, hogy az EU gyakorlatilag egy utolsó potenciális kontroll a miniszterelnökünkön.

Tehát Magyar Péter egyik képviselője szerint Brüsszel érdeke és akarata előbbre való, mint a magyar nemzeti önrendelkezés. Miközben a párt előszeretettel hangoztatja, hogy a demokratikus intézmények megerősítésén dolgozik, Porcher Áron valójában azt mondja ki, hogy szerinte a magyar kormány fölé egy külső, szupranacionális kontrollt kell helyezni.

A Tűzfalcsoport rámutatott, hogy ez a kijelentés nemcsak politikai, hanem geopolitikai iránymutatás is: a Tisza számára az ország vezetésének mércéje nem a magyar nemzeti érdek, hanem az EU aktuális politikai akaratának való megfelelés.

 

Adatbázis-építés az országjáráson

Porcher Áron kitért az országjárásra is. Elmondása szerint a Tisza Párt országjárása sem volt több, mint egy alulról összetákolt kísérlet, ahol a szervezés alapját önkéntesek listái képezték.

Én akkoriban már beszéltem a telekocsisokkal, és volt egy adatbázisunk, hogy körülbelül hol mennyi támogatónk van, kihez tudunk segítségért fordulni. Szóval gyakorlatilag én lettem az országjárásnak a felelőse, ragaszkodtam valamennyire a szakpolitikához, de nagyon hamar láttam, hogy limitált időm van

– fogalmazott.

Porcher Áron szavai szerint tehát adatbázist is építettek, feltehetően az érintettek tudta és beleegyezése nélkül.

 

Kikerülnék a kétharmadot

A Tűzfalcsoport szerint a beszélgetés egyik legaggasztóbb része az alkotmányozással kapcsolatos. Porcher Áron arról beszél, a Tisza Párt az Alaptörvény megváltoztatásának lehetőségeit keresi, akár kétharmados többség nélkül is:

Vannak opciók, akár hogyha nincs kétharmad is, de tény, hogy az a cél, hogy meglegyen az a rugalmasság.

Ez nyílt elismerése annak, hogy a Tisza Párt akár a demokratikus játékszabályokat megkerülve is hozzányúlna az alkotmányhoz, ha győznének, de nem lenne elég parlamenti mandátumuk.

A politikus itt gyakorlatilag az alkotmányos rend „rugalmas” értelmezéséről beszél, ami eddig inkább a baloldali szélsőséges szervezetek retorikájára volt jellemző. Most azonban a Tisza egyik megválasztott képviselője tette egy nyilvános eseményen.

 

Még ő maga sem tudta, hogy párttag

Az előadás végén Porcher Áron azt is elárulta, nemrég tudta meg, hogy egyáltalán tagja a Tisza Pártnak.

– Nemrég megtudtam, hogy én is párttag vagyok, és én részt vettem az előző… kettő közgyűléssel ezelőtt lettem párttag, és az előzőn már én is részt vettem – fogalmazott. A blog szerint ez nem csupán komikus, hanem egy súlyos szervezeti problémára is rávilágít. Milyen párt az, amelyben egy megválasztott képviselő nem tudja, mikor lett tag, vagy hogy egyáltalán az lett? Hol van a tagság nyilvántartása, a belépési eljárás, a szervezeti fegyelem? – mutattak rá.

Porcher Áron beszéde tehát egyetlen órában több információt árult el a Tisza Párt valódi működéséről, mint az egész hivatalos pártkommunikáció hónapok alatt.

A pécsi beszélgetésből kiderült, hogy a Tisza Párt valójában nem a professzionalizmus, hanem a politikai improvizáció pártja. És ez Magyarország számára több mint aggasztó – összegzett a Tűzfalcsoport.

Borítókép: Porcher Áron, a Tisza Párt fővárosi képviselője


