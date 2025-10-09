Kész röhej! Pénzügyi szakemberként reklámozza magát a tiszás képviselő, közben mindkét cége ellen végrehajtási eljárás indult

Több végrehajtás is indult a Tisza adótervét bemutató egyik politikus cégei ellen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. A blog felidézte: két nappal ezelőtt Kármán András és Porcher Áron Somerville közgazdászok egy Facebook-videóban mutatták be a Tisza Párt adóterveit.

„Porcher Áron Somerville vagyok, félig angol közgazdász, befektetési szakember és fiatal apuka, akinek szívügye, hogy Budapest családbarát és pénzügyileg stabil város legyen” – olvasható a Tisza Párt fővárosi szakpolitikusának személyes bemutatkozó anyagában az Önkormányzati.tv oldalon. Elmondása szerint a „város fejlődéséhez szükséges hosszú távú terveket csak akkor tudjuk megvalósítani, ha azokat professzionális pénzügyi szakemberek is megvizsgálják. Képviseleti munkámmal így is szeretném szolgálni a budapestiek érdekeit.”

A Tűzfalcsoport ennek kapcsán rámutatott:

Porcher Áron Somerville professzionális pénzügyi szakember volta azonban erősen kétséges.

Emlékeztettek: a Tisza Párt félig angol származású fővárosi képviselőjének, Porcher Áron Somerville-nek két cégben merült fel érdekeltsége: mint korábbi bt.-beltag és korábbi üzletvezetésre jogosult tag a ZAZKA Bt.-ben (jelenleg kényszertörlés alatt áll) és korábbi kft. társasági tag, illetve korábbi ügyvezető a Malomdűlő Farm Kft.-ben.

A Malomdűlő Farm Malomdűlő Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot ügyvezetőként Porcher Áron 2012-től 2016-ig irányította. A vállalkozás ellen 2008 és 2019 között összesen hat NAV végrehajtási eljárás indult, a legutóbbi cégjegyzékben szereplő végrehajtás hatályosságának kelte 2025. február 04.

A másik céggel, a ZAZKA Bt.-vel szemben a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága hátralékkezelési osztálya 2020. február 7-én indított végrehajtási eljárást.