A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

  Kész röhej! Pénzügyi szakemberként reklámozza magát a tiszás képviselő, közben mindkét cége ellen végrehajtási eljárás indult
Kész röhej! Pénzügyi szakemberként reklámozza magát a tiszás képviselő, közben mindkét cége ellen végrehajtási eljárás indult

Úgy mutatja be magát pénzügyi szakemberként Porcher Áron Somerville közgazdász, hogy közben két, általa vezetett vállalkozás ellen is végrehajtási eljárás indult – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A blog szerint hiába próbálják a Tisza adózási terveit a személyével eladni, munkásságát elnézve erősen kétséges Porcher Áron Somerville professzionális pénzügyi szakember volta.

2025. 10. 09. 17:11
Fotó: KOVACS KRISZTIAN
Több végrehajtás is indult a Tisza adótervét bemutató egyik politikus cégei ellen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Tűzfalcsoport. A blog felidézte: két nappal ezelőtt Kármán András és Porcher Áron Somerville közgazdászok egy Facebook-videóban mutatták be a Tisza Párt adóterveit. 

„Porcher Áron Somerville vagyok, félig angol közgazdász, befektetési szakember és fiatal apuka, akinek szívügye, hogy Budapest családbarát és pénzügyileg stabil város legyen” – olvasható a Tisza Párt fővárosi szakpolitikusának személyes bemutatkozó anyagában az Önkormányzati.tv oldalon. Elmondása szerint a „város fejlődéséhez szükséges hosszú távú terveket csak akkor tudjuk megvalósítani, ha azokat professzionális pénzügyi szakemberek is megvizsgálják. Képviseleti munkámmal így is szeretném szolgálni a budapestiek érdekeit.” 

A Tűzfalcsoport ennek kapcsán rámutatott: 

Porcher Áron Somerville professzionális pénzügyi szakember volta azonban erősen kétséges. 

Emlékeztettek: a Tisza Párt félig angol származású fővárosi képviselőjének, Porcher Áron Somerville-nek két cégben merült fel érdekeltsége: mint korábbi bt.-beltag és korábbi üzletvezetésre jogosult tag a ZAZKA Bt.-ben (jelenleg kényszertörlés alatt áll) és korábbi kft. társasági tag, illetve korábbi ügyvezető a Malomdűlő Farm Kft.-ben.

A Malomdűlő Farm Malomdűlő Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot ügyvezetőként Porcher Áron 2012-től 2016-ig irányította. A vállalkozás ellen 2008 és 2019 között összesen hat NAV végrehajtási eljárás indult, a legutóbbi cégjegyzékben szereplő végrehajtás hatályosságának kelte 2025. február 04.

A másik céggel, a ZAZKA Bt.-vel szemben a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága hátralékkezelési osztálya 2020. február 7-én indított végrehajtási eljárást.

Borítókép: Porcher Áron Somerville tiszás fővárosi képviselő (Forrás: Facebook)


Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
