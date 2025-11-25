Kocsis Máté az Igazság órájában: Azt sem tudni, mi szerepel a Tisza alapszabályában - kövesse nálunk élőben! + videó

Kocsis Mátéval indul a kedd az Igazság órájában, ahol a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője elsőként arról beszélt, hogy a balliberális sajtó szerint belháború van a Fideszben. Mint mondta, vannak állítások, melyekre érdemes reagálni, és vannak olyanok, amire nem. – A propagandagépezet igyekszik ezt a látszatot kelteni, de az egész állítás abszurd. Van egy 2/3-os politikai tömb a parlamentbn, ami sokaknak nem tetszik, és emellett a miniszterelnöknek van egy nemzetközi tevékenysége.

Magyarország méretét meghadóan vagyunk jelen a világpolitikában.

És mi az emberek többségével és Trump enökkel vagyunk egy oldalon. A balliberális oldalon biztos van az a pénz, amiért megéri ilyeneket leírni.

Szó volt arról is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz szerint Orbán Viktor retteg, és trükkösen meghosszabbították Orbán Viktor pártelnökségét, és ezért nem tart most kongresszust a Fidesz. Kocsis Máté erre azt mondta, Ruszin-Szendi imádott főnöke ott volt még pár éve a Fidesz kongresszusán, ahol elfogadtak egy alapszabálymódosítást, ami szerint 4 évente van tisztújítás a Fideszben.

– Mi még azt sem tudjuk, mi szerepel a Tisza alapszabályában

– mondta. Jelezte, a Fidesz jelöltjei ott ülnek a parlamentben, így nem igaz, hogy nincsenek jelöltek. – Van egy jelöltállítási folyamat, alapszabály szerint, ami a tiszánál nincs, és nem kell Oxfordban végezni, hogy valaki kiderítse, kik a Fidesz jelötjei – mondta.

Kocsis Máté kitért Havas Henrikre is, aki Kocsis szerint

egy jóravaló kommunista, aki köpönyegforgatóan mondott mindenkire mindent, Antall Józseftől Horn Gyuláig.

– Kommunista reflex, ahogy zsarolgatják egymást, beszervezték egymást, alapreflex, hogy mindenki figyel mindenkit. De az alapvető kérdés, hogy kik és miért akarnák megbuktatni Orbán Viktor? – tette fel a kérdést. Hozzátette, különösen bájos, hogy az ATV-től azért rúgták ki, mert zaklatta a munkatársait, és közben perverzekről beszél. – És ez az ember most itt van, és azt hiszi, az emberek már nem emlékeznek arra, ami történt – mondta. Emlékeztetett, saját körében is Rémusz bácsinak hívták, akkora mesemondó volt. Hozzátette, Havas az utolsó erejéből mindent megtesz, hogy besározza a kormányfőt, és azt mondja, retteg Orbán Viktor, és meg akarják buktatni.