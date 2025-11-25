Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

FideszbékejavaslatKocsis Mátéigazság órájaDonald TrumpTiszaszájkosárMagyar Péter

Kocsis Máté az Igazság órájában: Azt sem tudni, mi szerepel a Tisza alapszabályában - kövesse nálunk élőben! + videó

– Most Tiszának hívják a baloldalt, hiszen a baloldali szavazók nem tűntek el. Legutóbb Mindenki Magyarországának hívták, most Tiszának – mondta Kocsis Máté az Igazság órájában. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője leszögezte, a jelöltek baloldaliak, a vezetőjük baloldali, a szakértőik baloldaliak, tehát Magyar Péter pártja baloldali.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 7:31
Kocsis Máté, V. Naszály Márta Kocsis Máté Facebook-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Mátéval indul a kedd az Igazság órájában, ahol a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője elsőként arról beszélt, hogy a balliberális sajtó szerint belháború van a Fideszben. Mint mondta, vannak állítások, melyekre érdemes reagálni, és vannak olyanok, amire nem. – A propagandagépezet igyekszik ezt a látszatot kelteni, de az egész állítás abszurd. Van egy 2/3-os politikai tömb a parlamentbn, ami sokaknak nem tetszik, és emellett a miniszterelnöknek van egy nemzetközi tevékenysége. 

Magyarország méretét meghadóan vagyunk jelen a világpolitikában. 

És mi az emberek többségével és Trump enökkel vagyunk egy oldalon. A balliberális oldalon biztos van az a pénz, amiért megéri ilyeneket leírni.

Szó volt arról is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz szerint Orbán Viktor retteg, és trükkösen meghosszabbították Orbán Viktor pártelnökségét, és ezért nem tart most kongresszust a Fidesz. Kocsis Máté erre azt mondta, Ruszin-Szendi imádott főnöke ott volt még pár éve a Fidesz kongresszusán, ahol elfogadtak egy alapszabálymódosítást, ami szerint 4 évente van tisztújítás a Fideszben. 

– Mi még azt sem tudjuk, mi szerepel a Tisza alapszabályában

 – mondta. Jelezte, a Fidesz jelöltjei ott ülnek a parlamentben, így nem igaz, hogy nincsenek jelöltek. – Van egy jelöltállítási folyamat, alapszabály szerint, ami a tiszánál nincs, és nem kell Oxfordban végezni, hogy valaki kiderítse, kik a Fidesz jelötjei – mondta.

Kocsis Máté kitért Havas Henrikre is, aki Kocsis szerint 

egy jóravaló kommunista, aki köpönyegforgatóan mondott mindenkire mindent, Antall Józseftől Horn Gyuláig. 

– Kommunista reflex, ahogy zsarolgatják egymást, beszervezték egymást, alapreflex, hogy mindenki figyel mindenkit. De az alapvető kérdés, hogy kik és miért akarnák megbuktatni Orbán Viktor? – tette fel a kérdést.  Hozzátette, különösen bájos, hogy az ATV-től azért rúgták ki, mert zaklatta a munkatársait, és közben perverzekről beszél. – És ez az ember most itt van, és azt hiszi, az emberek már nem emlékeznek arra, ami történt – mondta.  Emlékeztetett, saját körében is Rémusz bácsinak hívták, akkora mesemondó volt. Hozzátette, Havas az utolsó erejéből mindent megtesz, hogy besározza a kormányfőt, és azt mondja, retteg Orbán Viktor, és meg akarják buktatni.

Amikor a Telex rászól a Politicora

Az adásban szóba került a Politico legutóbbi felérése is, amely szerint a Fidesz vezet. Aztán, feltehetően külső ráhatásra mára megváltoztatta a felmérés eredményét a Politico, és már a Tisza vezet. – Végtelenül szánalmas az egész, és a Telex, ami rászólhatott a Polticora, érthetően csúszik lefelé. 

– Az idei év legszánalmasabb húzása volt a Telexnek, hogy rápirított a Politico lapra

 – mondta.

Magyar Péter pitéje

Beszéltek Horn Gáborról is, aki szerint Orbánról kiderült, hogy nem tud kormányozni, ami Magyar Péter megjelenésének a következménye. – Amikor a Horn beszél kormányzóképességről, pont oyan, mint amikor Havas beszél perverzióról – vélekedett. Mint fogalmazott, 

ezek a "csávók" tönretették az országot. Mennyire kell gátlástalannak, pofátlannak lenni, hogy egy ilyen életút után itt okoskodjon? 

– Horn Gábor mondja, hogy Orbán Viktor nem tud kormányozni? És ezt Magyar Péter megfejtette? És mit tud Magyar Péter? Almás pitét sütni, és gereblyézni? – mondta, jelezve, a Tisza elnökének legutóbbi képe egy az egyben kamu. – Aki ismeri, tudja, hogy köze nincs a konyhához. De azt süt amit akar, a gond vele az, hogy nem telik el 

egy hétvége sem anélkül, hogy ne hazudna bele egy ország képébe

– mondta, hozzátéve, Magyar az a politikus, aki közben Brüsszelle összefogva simán megkopasztaná az országot, és adna minden pénzt Ukrajnának.

Béketerv

Kocsis Máté szerint, ha vége a háborúnak, az európai vezetőknek válaszolnia kell olyan kérdésekre, mint: hol van a pénz, hol vannak a fegyverek? – Zajlik egy értelmetlen öldöklés ebben a háborúban. Az európai vezetők úgy döntöttek, hogy az európai polgárok pénzét arra kötik. Most, hogy fény derüt a korrupciós botrányra, az unió nem azt kérdezi, ez hogy lehetett, vizsgáljuk ki, hanem adna további 135 milliárd eurót – vélekedett, jelezve, 

az európai elit érdeke a háború fenntartása, mert ha véget érne, a vezetőknek el kellne számolniuk mindazzal, amit tettek az emberek pénzével, mit tettek gazdaságilag, másrészt az üzleti érdekeik vannak Ukrajnában, amit a béketerv és a háború vége megakasztana. 

Az adás végén szóba kerültek a Tiszás jelöltek, akiket Magyar Péter letiltott a nyilatkozattéteről. – Maga az eljárás hasonlít a korábbi baloldali előválasztási színjátékra, illetve arra, amikor a szocik miniszterelnöki castingot tartott még 2009-ben – mondta, rámutatva, ez a magyar baloldali világ újrarendezése. 

– Most Tiszának hívják a baloldalt, hiszen a baloldali szavazók nem tűntek el. Legutóbb Mindenki Magyarországának hívták, most Tiszának. A jelöltek baloldaliak, a vezetőjük baloldali, a szakértőik baloldaliak. Magyar Péter pártja baloldali

 – szögezte le. 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu