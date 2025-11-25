Orbán Viktor: Megvan a döntés a Fidesz jelöltjeiről

Míg korábban arról lehetett hallani, hogy a Fidesz a januári országos választmányi ülésen dönt a párt 2026-os képviselő jelöltjeiről, most úgy tudni, a döntés már megszületett a személyekről – írta a Blikk.

A lap megkereste az ügyben a miniszterelnöki sajtóirodát, ahonnan megérkezett Orbán Viktor kormányfő válasza.

A Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről

– fogalmazott a miniszterelnök. Azzal kapcsolatban egyelőre nem nyilatkozott, mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.