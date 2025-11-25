Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

FideszTisza PártDKPolitico

Brüsszeli számmisztika: így lett 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetés

Fidesz-előnyből toronymagas Tisza-vezetés, háromszoros népszerűség növekedés a DK-nál – egyetlen napon belül egymástól homlokegyenest különböző közvélemény-kutatásokat közölt a Politico, minden magyarázat nélkül. Mint Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója Facebook-bejegyzésében rámutatott: a brüsszeli lap hasonlóképpen járhat el, mint a Telex, amely tetszőlegesen mazsolázgat az elemzőcégek között, s szinte kivétel nélkül csak a baloldali intézetek méréseit veszi figyelembe. Épp azokét, amelyek manipulációs kerekasztalba tömörülve Magyar Péterék semmivel alá nem támasztható mértékű előretörését mutatják.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 6:55
A Politico állt a baloldali közvélemény-kutatókat tömörítő manipulációs kerekasztal élére – ezt abból lehet levonni, hogy a brüsszeli hírportál egyetlen nap alatt változtatta ellenkező előjelűre azt az általa közölt kutatást, amely eredetileg a Fidesz előnyét mutatta a Tiszával szemben.

Brüsszeli számmisztika

Míg vasárnap a lap egy olyan mérést publikált, amelyen a magyar kormánypártok egy százalékponttal vezettek a Tisza Párt előtt, addig hétfőn már egy olyan verziót tettek közzé, amelyen Magyar Péterék 7 százalékkal előzték a Fidesz–KDNP-t. 

Tehát utóbbi 44 százalékos állását 39-re csökkentették, a Tiszáét pedig 43-ról 46-ra emelték.

A hab a tortán, hogy a nap végére további még egy százalékot adtak a Tisza eredményéhez és ugyanennyit vontak le a Fidesztől, így legutóbbi állás szerint Magyar Péterék 47-38 százalékra álltak a kormánypártokkal szemben, vagyis hét helyett már kilenc százalékos előnnyel vezették a pártversenyt a Politico szerint.

A többi párt népszerűségéről is homlokegyenest különböző adatokat közöltek 24 órán belül. 

A változás a DK esetében a legkirívóbb: míg vasárnap 2 százalékot tüntettek fel a Gyurcsány Ferenc alapította párt mellett, másnapra lazán megtriplázták ezt az értéket.

Mindezt magyarázat nélkül.

Aktivált kettős mérce

Az „egészen elképesztő manipuláció” szemet szúrt Mráz Ágoston Sámuelnek, a Nézőpont Intézet igazgatójának, aki a Facebook-oldalán fejtette ki, mi állhat a történtek mögött. Szavai szerint 

a Politico több kutatásból „átlagolt” eredményeket közölt, ám minden átlagolásnál az eredmény csak attól függ, melyik kutatást vesszük figyelembe.

– A brüsszeli kettős mérce élő példájaként a Politico ezt nem árulja el. Módszertani leírásában csak arra utalnak, hogy ha egy kutatást vagy egy céget gyanúsnak tartanak, azt kivehetik az átlagolásból. Magyarán, 

ha egy kutatás nem illeszkedik a narratívájukba, az egyszerűen gyanús és kihagyják.

Alighanem ez történt vasárnap a végeredmény megváltoztatásakor. Magyarázat, bizonyíték és jelzés nélkül – írta az elemző.

Jól bejáratott módszer

Mráz Ágoston Sámuel az egyik hazai dollármédium példáján keresztül azt is bemutatta, pontosan miként járhatott el a brüsszeli lap. – Magyarországon a Telex alkalmazza a kutatások átlagolásának áltudományos módszerét. Itt kiderül, hogy a „21 Kutatóközpont, az Idea, a Medián, a Nézőpont, a Publicus, a Republikon és a Závecz elérhető” kutatásait veszik figyelembe. 

Pilhál György kapta a Jótollú magyar újságíró díjat MTI Fotószerkesztõség Koszticsák Szilárd
Mráz Ágoston Sámuel

Meglepetés: ha hét kutatócégből hat baloldali, az eredmény is baloldali lesz.

Így vezet a Tisza a baloldali közvélemény-kutatóknál, a Telexnél és – egy nap megszakítással – a Politiconál is. Mi ez, ha nem manipuláció? – fogalmazott az igazgató.

Az említett baloldali elemzőcégek a manipulációs kerekasztalhoz sorolhatóak, amely jó ideje közöl a közvélemény befolyásolására alkalmas olyan felméréseket, amelyek Magyar Péter pártjának semmivel alá nem támasztható, nagymértékű előretörését mutatják. Az utóbbi időben ugyanakkor több alkalommal is zavar jelentkezett a működésben, nemrégiben saját méréseik miatt kényszerültek magyarázkodásra.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

