Brüsszeli számmisztika: így lett 24 óra alatt a kormánypártok előnyéből toronymagas Tisza-vezetés

A Politico állt a baloldali közvélemény-kutatókat tömörítő manipulációs kerekasztal élére – ezt abból lehet levonni, hogy a brüsszeli hírportál egyetlen nap alatt változtatta ellenkező előjelűre azt az általa közölt kutatást, amely eredetileg a Fidesz előnyét mutatta a Tiszával szemben.

Brüsszeli számmisztika

Míg vasárnap a lap egy olyan mérést publikált, amelyen a magyar kormánypártok egy százalékponttal vezettek a Tisza Párt előtt, addig hétfőn már egy olyan verziót tettek közzé, amelyen Magyar Péterék 7 százalékkal előzték a Fidesz–KDNP-t.

Tehát utóbbi 44 százalékos állását 39-re csökkentették, a Tiszáét pedig 43-ról 46-ra emelték.

A hab a tortán, hogy a nap végére további még egy százalékot adtak a Tisza eredményéhez és ugyanennyit vontak le a Fidesztől, így legutóbbi állás szerint Magyar Péterék 47-38 százalékra álltak a kormánypártokkal szemben, vagyis hét helyett már kilenc százalékos előnnyel vezették a pártversenyt a Politico szerint.

A többi párt népszerűségéről is homlokegyenest különböző adatokat közöltek 24 órán belül.

A változás a DK esetében a legkirívóbb: míg vasárnap 2 százalékot tüntettek fel a Gyurcsány Ferenc alapította párt mellett, másnapra lazán megtriplázták ezt az értéket.

Mindezt magyarázat nélkül.

Aktivált kettős mérce

Az „egészen elképesztő manipuláció” szemet szúrt Mráz Ágoston Sámuelnek, a Nézőpont Intézet igazgatójának, aki a Facebook-oldalán fejtette ki, mi állhat a történtek mögött. Szavai szerint

a Politico több kutatásból „átlagolt” eredményeket közölt, ám minden átlagolásnál az eredmény csak attól függ, melyik kutatást vesszük figyelembe.

– A brüsszeli kettős mérce élő példájaként a Politico ezt nem árulja el. Módszertani leírásában csak arra utalnak, hogy ha egy kutatást vagy egy céget gyanúsnak tartanak, azt kivehetik az átlagolásból. Magyarán,

ha egy kutatás nem illeszkedik a narratívájukba, az egyszerűen gyanús és kihagyják.

Alighanem ez történt vasárnap a végeredmény megváltoztatásakor. Magyarázat, bizonyíték és jelzés nélkül – írta az elemző.