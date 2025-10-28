ZáveczFidesz21 Kutatóközponttendencia

Bajban van a manipulációs kerekasztal, már a saját méréseiket kell magyarázniuk

Fokozódik a zavar a baloldali közvélemény-kutatók körében, ezúttal Hann Endre kényszerült magyarázkodásra arról, hogy miért történt fordulat a kormánypártok és a Tisza Párt versengésében az előbbiek javára. A Medián vezetője igyekezett jelentéktelennek beállítani a változást, miközben már Magyar Péterék kedvenc intézete, a 21 Kutatóközpont is azt mérte október közepén, hogy a magyar társadalom nagyobb része a Fideszt tekinti esélyesebbnek a 2026-os választásokon.

2025. 10. 28. 5:10
Forrás: YouTube / ATV
Szemmel látható az erőlködés a baloldali manipulációs kerekasztalnál, hiszen már a saját közvélemény-kutatási eredményeiket kell magyarázniuk. Ez azért is figyelemre méltó, mert egy évvel ezelőtt az október 23-i ünnep előtt hozta nyilvánosságra a 21 Kutatóközpont azon felmérését, amely szerint már átvette a vezetést a Tisza Párt a Fidesz előtt. 

Saját méréseiket kell hogy megmagyarázzák a manipulációs kerekasztal szereplői – amelyek valahogy mindig a Tisza Párt felé hajlanak

Attól kezdve hétről hétre sorjáznak a kutatások, amelyek Magyar Péterék erősödését és a Fidesz stagnálását vagy gyengülését mutatják. A Magyar Nemzet 2024. novemberi elemző cikkében részletesen bemutattuk, hogy a már említett 21 Kutatóközpont, valamint a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz koordináltan, egymást követően közzétett kutatásai egyértelmű tendenciát rajzolnak fel a Tisza Párt gyors emelkedéséről, ami nem a véletlen műve.

Most azonban egyre nagyobb zavart okoz a narratívájukban az a tény, hogy nem csupán a kormányközelinek nevezett kutatók, de egyes baloldali intézetek mérései is a korábbiakkal ellentétes tendenciát mutatnak a politikai klímát tekintve. A 21 Kutatóközpont október közepén azt közölte, hogy a társadalom 34 százaléka a Fideszt, 32 százaléka a Tisza Pártot tartja esélyesebbnek a következő választáson. Ez azt jelenti, hogy júniushoz képest fordult az arány, akkor a 21 Kutatóközpontnál 36 százalékon állt a Tisza és 32 százalékon a Fidesz. Többek között erről beszélgetett a 444 Helyzet: Van! című műsorában Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor a Medián ügyvezető igazgatójával. Hann Endre azt mondta, „elevenbe vág a kérdés, minden erről szól”. Már azt szokatlannak tartja, hogy ennyivel a szavazás előtt napirendre került az a kérdés, kit tart esélyesebbnek a választó.

Emlékeztetett, ebben a ciklusban elsőként a Medián kérdezett rá erre. Júniusban az emberek 42 százaléka számított a Tisza, 38 százaléka a Fidesz győzelmére 2026-ban, szeptemberben pedig 43-40 százalék volt az arány. 

A régi baloldali kutató azonban igyekezett bagatellizálni az eredményt, mondván, hogy ezt a szűkülést nem szabad túlértékelni, és főleg ahhoz képest szerény a változás, hogy a Fidesz milyen erőbedobással kezdett kampányolni nyár óta. Hangsúlyozta: „kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt.”

Hann arról is beszélt, hogy a korábbi ciklusokban nem volt hasonló helyzet. – A 2021-es októberi előválasztás után volt olyan pillanat, amikor az ellenzéki oldalon optimista hangulat lett úrrá, de az év végén, decemberben a társadalom 63 százaléka valószínűsítette a Fidesz győzelmét, majd februárban, az orosz–ukrán háború kitörése után közvetlenül már 67 százalék számított Orbán győzelmére, az ellenzéki érzelmű választók jelentős részével együtt – magyarázta Hann.

A Medián vezetője szerint a lényeg az, hogy a Fideszen belül is komolyan számolnak azzal, hogy nyerhet az ellenzék. Az az érzet, hogy a Tisza nyerhet, a bizonytalanok véleményét változtathatja meg, de Hann szerint ez bonyolult ügy, mert a rosszabb helyzetben lévő erő szavazótáborát is mozgósíthatja. A Fidesz nagy erővel próbálja mozgósítani a saját táborát, ilyen értelemben sem lefutott a meccs. Arra nem számít, hogy a Tisza szavazótábora elbízná magát, ezért nem menne el választani. Ennél kiélezettebb a helyzet. Ugyanakkor az október 23- i eseménysorozat Hann számára inkább azt az érzetet keltette, hogy a Tiszánál van a nagyobb vonzás, gravitáció.

Ennek ellentmondanak azok az elemzések és adatok, amelyek mind a személyes részvétel, mind a digitális térben mért nézettség alapján a Békemenet fölényét mutatták a Tisza Párt rendezvényével szemben.

               
       
       
       

