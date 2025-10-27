Menczer TamásGiró-Szász AndrásFideszHarcosok órájábanvendégfrakcióbrüsszeli

Menczer Tamás bejelentést tett: Megnyertük a nyarat, és a Békemenettel az őszt is! – kövesse nálunk élőben + videó

Békemenet, brüsszeli háborús csúcs, nevetséges hazugságok a külföldről fizetett médiában. Újabb vendégekkel folytatódik a Harcosok órája.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 6:46
Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs igazgatójával és Giró-Szász András poltikai elemzővel indul a hét a Harcosok órájában – tudatta Németh Balázs a közösségi oldalán. 

A Fidesz-frakció szóvivője előzetesen azt írta,

 a Tiszának és a liberális propagandistáknak is végképp elgurult a gyógyszerük.

Menczer Tamás azzal kezdte, minden várakozást felülmúlt a Békemenet, kétszer annyian voltak az utcán, és kétszer annyian nézték Orbán Viktor beszédét, mint ahányan Tisza háborús menetén részt vettek, és Magyar Pétert hallgatták, tehát ez egy óriási győzelem volt.

 – Megnyertük a nyarat és most a Békemenettel megnyertük az őszt

– fogalmazott.

Mint mondta, rengetegen voltak, de ami a legbeszédesebb, az egy tiszás videó, amelyben egy Magyar Péter-szimpatizáns távolról nézte a Békemenetet, és megdöbbenve ismerte be, hogy elképesztően sokan voltak.

A Digitális Polgári Körök országjárása kapcsán Menczer Tamás azt mondta, a tiszások most ezzel kapcsolatban is rögtön hazudozni keztek, de ez a vezetőjük lényege. 

– Lekvárban van Magyar Péter, ilyenkor pedig cirkusz és balhé kell, ezt csinálta Kötcsén is, és a gyermeki, kisfiús vágy, hogy vele is foglalkozzon Orbán Viktor.

Az a rossz hír van számára, hogy a miniszterelnök a Tisza elnökének gazdáival foglalkozik. A bolondokkal nekem kell – fogalmazott.

A Tisza háborús menetéről úgy vélekedett, egy tiszás férfival készített beszélgetésből egyértelműen kiderült, őt nem érdekli, ha háború lesz, ha megemelik az adót, elveszik a családtámogatásokat, neki az a fontos, hogy bukjon Orbán Viktor. Pusztán a gyűlölet alapján azt akarják, pusztuljon az ország. 

Szó volt arról, hogy a Tisza rendezvényén magyar zászlót osztogattak, amit a rendezvény végén vissza kellett adni. De, mint mondta, a baliberális sajtóban azt is írták, Magyar Péter lett a „legnagyobb fényforrás”, ami Menczer szerint azt mutatja, szolgává lettek a baloldali újságírók.

– Egy olyan embert szolgálnak, aki köcsögözi őket, Dunába lökné őket, és ezek az újságírók azonnal bűnbakká fogják tenni a Tisza elnökét, és csak arra fognak emlékezni, hogy beszélt róluk

– fogalmazott.

A levegőből, egy repülőgépről készített fényképről, melyen a Tisza Hősök terén tartott rendezvénye volt látható, mára kiderült, hogy nem lehet valós, ráadásul a 24.hu is arról írt, hogy szellős volt a tömeg, lyukak voltak, unalmas volt a beszéd, vontatott, az emberek pedig inkább hazamentek – derült ki Menczer Tamás szavaiból.

A sorkatonai kötelezettségről beszélve Menczer Tamás idézte Ruszin-Szendi Romuluszt, aki közölte: „ha baj van, berántunk mindenkit.” – Weber és Von der Leyen elmondta, ez a mi háborúnk, benne vagyunk ebben a háborúban, és erre mondta a volt tábornok, amit mondott, ráadásul Ukrajna ki fog fogyni az emberekből. És majd Brüsszelben mondják meg, mikor van baj, mikor kell berántani az embereket.

Mindenki fontolja meg jól, akar-e a kék-sárgáért háborúba menni, vagy az unokáját, gyermekét háborúba küldeni. 

A tervezett Trump–Putyin találkozóról, a békecsúcsról azt mondta, a balliberális oldal annak szurkol, hogy ne legyen békecsúcs, folytatódjon a háború. A helyzet azonban az, hogy 

lesz békecsúcs, csak az időpont kérdéses még. 

A felek tárgyalnak egymással, dolgozik a diplomácia, elhalasztani pedig nem lehet azt, aminek még időpontja sincs. Reméljük, ha sor kerül rá, sikeres is lesz. 

Az Orbán Viktor édesanyjával készített Youtube-interjúról Menczer Tamás elmondta, Erzsike néni a Békemeneten porrá zúzta Hadházy Ákost és a baloldal vádjait. – A magyar balliberális oldal nem méltó a miniszterelnök édesanyjához – mondta.

Zárásként Menczer Tamás azt mondta, Magyar Péter áprilisban mindent el fog veszíteni. – Nincs családja, a most mellette lévők szét fognak spriccelni, ott fogják hagyni. Marad mellette Tarr Zoltán, de a

főnökei Brüsszelben el fogják engedni a kezét, sőt, majd ki akarják csinálni, mert ő még Gyurcsánynál is nagyobb probléma, végül a szavazók el  fognak tűnni mellőle. Magyar Péter egyedül fog maradni, és majd akkor lesz igazán szüksége pszichológusra

– vélekedett a Fidesz kommunikációs igazgatója. 

Az adás második felében Giró-Szász András, volt kormányszóvivőt kérdezi Németh Balázs. 

Kövesse nálunk élőben az adást!

