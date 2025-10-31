Nemzet Hangjamanipulációs kerekasztalHann Endre

Újabb zavar a manipulációs kerekasztalnál: mindennek ellentmond a legújabb adóügyi felmérés

Az Idea közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint a társadalom döntő többsége többkulcsos személy jövedelemadót akar, a tiszás szavazóknak egyenesen a 86 százaléka gondolkodik így. Legalábbis az Idea szerint, Magyar Péterék tavaszi pártszavazásán ugyanakkor még a tiszások 82 százalék az egykulcsos adórendszerre voksolt. A manipulációs kerekasztalnál – amelyhez az Idea is sorolható – nem ez az első látványos bakugrás az utóbbi időben: legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre kényszerült magyarázkodásra arról, miért történt fordulat a kormánypártok és a Tisza versengésében az előbbiek javára.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 14:59
Magyar Péter Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
Csak a Fidesz–KDNP-szavazók nem támogatják a többkulcsos adórendszer elvét – közölte legújabb, október elején végzett felméréséről pénteken a közösségi médiában az Idea Intézet. Az egyébként a manipulációs kerekasztalhoz sorolható közvélemény-kutató cég részletezte az eredményeket, eszerint 

„a társadalom többsége igazságosabbnak tartja, ha a magasabb jövedelemmel rendelkezők a költségvetéshez nagyobb részben járulnak hozzá adó formájában, többségi elvárás a személyi jövedelemadó rendszerétől, hogy csökkentse a vagyoni különbségeket”. Ezután sietve megjegyezték, hogy „erről csak a Fidesz–KDNP-szavazók gondolkodnak másképp.

 

Az Idea kifejtette, hogy az egykulcsos jövedelemadó-rendszer minden jövedelemre azonos adókulcsot alkalmaz, míg a többkulcsos célja, hogy a magasabb összegekre nagyobb közterhet írjon elő, ezáltal mérsékelve a jövedelemkülönbségeket. Felmérésük szerint utóbbit várja el a szja rendszerétől a népesség közel kétharmada (63 százalék), és csak fele ennyien vélik úgy (30 százalék), hogy mindenkire ugyanazt az adósávot kell alkalmazni. Az Idea szerint az ellenzéki szavazók többsége, a Tiszára voksolók 86 százaléka – hasonlóan a DK-sokhoz – a jövedelemkülönbségek csökkentésének célja mellett áll, vagyis az Idea felmérése alapján a többkulcsos adót támogatja.

A tiszások más gondoltak

A mostani felmérés azért különösen érdekes, mert néhány hónappal korábban még egészen más volt a helyzet. A Tisza ugyanis Nemzet hangja néven rendezett támogatói körében véleménynyilvánítást, az eredményeket áprilisban ismertette a pártelnök. Akkor Magyar Péter egyrészt arról beszélt, hogy majdnem 1,4 millió ember vett részt kezdeményezésükben. Aztán közölte azt is: a tiszások 81,9 százaléka arra szavazott, hogy a személyi jövedelemadó egységesen 9 százalékra csökkenjen. Vagyis több mint egymillióan akkor az egykulcsos adót akarták.

Zavar az erőben

Az adófizetők hozzáállása kapcsán van az adószakmában egy régi tapasztalat, aminek a lényege nagyjából úgy foglalható össze, hogy a magánszemélyek egészen pontosan addig a pontig tartják jó ötletnek a többkulcsos adót, amíg a magasabb kulcs csak másra vonatkozik. És nekik csak a legalacsonyabb kulcs szerint kell adózniuk.

Ennél fontosabb, hogy a jelek szerint fokozódik a zavar a baloldali közvélemény-kutatók körében. Legutóbb Hann Endre kényszerült magyarázkodásra arról, hogy miért történt fordulat a kormánypártok és a Tisza Párt versengésében az előbbiek javára. A Medián vezetője igyekezett jelentéktelennek beállítani a változást, miközben már Magyar Péterék kedvenc intézete, a 21 Kutatóközpont is azt mérte október közepén, hogy a magyar társadalom nagyobb része a Fideszt tekinti esélyesebbnek a 2026-os választásokon.

Lesz még egy eredmény

Javában zajlik a témában eközben egy másik típusú felmérés is: a most folyó nemzeti konzultációban a választópolgárok véleményt mondhatnak az adórendszerről is. Az ívek kézbesítése tart, a következő napokban mindenki postaládájába eljutnak a kérdések. Várható továbbá, hogy hamarosan elindul az online kitöltés lehetősége is.

Az adórendszerrel kapcsolatos vitának a Tisza korábban kiszivárgó tervei adtak lökést a közelmúltban. Érdemes felidézni, hogy az Index például augusztusban egy belsős tiszás dokumentumra hivatkozva írta meg, hogy a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék. Emellett sajtóhírek szerint növelnék a társasági adót, de felmerült az anyák adómentességének elvétele és a nyugdíjasadó, vagy a Nők40 program megszüntetése. Bár a Tiszánál cáfolják mindezt, érdemes felidézni Tarr Zoltán szavait, aki egy tiszás fórumon arról beszélt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

