Gólja után elvették a tizenegyesrúgást a magyar futballistától Lengyelországban

Molnár Rajmund a lengyel Pogon Szczecin színeiben duplázott a hétfő esti bajnokin. Molnár Rajmund novemberben nem volt ott a válogatottban Marco Rossi döntése nyomán, helyette az írek ellen debütáló, hétvégén piros lapot kapó Redzic Damir kapott minimális lehetőséget. Molnár csapatának kapitánya elmondta, eredetileg a magyar támadónak adta volna oda a büntetőt, de végül meggondolta magát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 10:29
Molnár Rajmund két góllal jelentkezett lengyel csapatában, ennek a csapatkapitány is örült
A hétvége nem a magyar légiósokról szólt, gólok helyett a piros lapok jöttek Sallai Roland és Redzic Damir révén. De az új hét fantasztikus magyar teljesítménnyel indult! A novemberi vb-selejtezős kertben Marco Rossi döntése nyomán kimaradó Molnár Rajmund, a lengyel Pogon Szczecin labdarúgócsapatának szélsője két góllal járult hozzá az 5-1-es sikerhez. 

Molnár Rajmund két góllal jelentkezett a lengyel élvonalban, ezzel Marco Rossinak is üzenhetett
A nyáron érkező 23 éves magyar az első félidőben egy kontratámadás végén kapott labdát a tizenhatoson belül, ahol egy lövőcsellel a védőt megverte, majd nagyon higgadtan lőtt az alsóba. A 75. percben aztán csapattársa, az angol Sam Greenwood kapufára lőtte a megítélt tizenegyest, azonban a kipattanóra Molnár remekül érkezett. A Pogon az 5-1-es sikerével a 18 fős lengyel bajnokságban fellépett a 10. helyre, egy ponttal megközelítve a hétfőn legyőzött Zaglebie Lubint. 

Megfosztották a magyar légióst egy büntetőtől?

A lefújás után a csapatkapitány, a 100-szoros lengyel válogatott támadó, Kamil Grosicki a megítélt büntetőről is beszélt. Ha Molnár nem talál be az első félidőben, akkor könnyen ő állhatott volna a labda mögé a második félidőben.

Már a meccs előtt is azon gondolkodtam, hogy ha kedvező az eredmény, akkor adok egy esélyt Molnár Rajmudnak a tizenegyesnél, de korábban már gólt szerzett, ezért úgy döntöttem, hogy Sam önbizalmának jobban jönne ez. Kár, hogy kihagyta a büntetőt, de szerencsére Molnár jól ért oda, míg Sam pár perccel később gólt szerzett. Szóval összességében minden remek volt!

A szerencse most Molnár Rajmunddal volt, mit szól ehhez Rossi?

– Nagyon gyorsan jött az első gól, ez sokat segített. De elismerés illeti a Zaglebiét, amely jól játszott a kapott gól után is, egyes időszakokban uralták is a mérkőzést. Boldogok vagyunk, mert nyertünk, de az eredmény ellenére ez egy nehéz meccs volt – kezdte a lefújás után a klubhonlapnak nyilatkozó Molnár, majd a saját teljesítményére is kitért.

Nagyon balszerencsés voltam az előző két meccsen, hiszen háromszor is eltaláltam a kapufát. Sok lehetőségem volt, mégsem sikerült gólt szereznem. Most végre eljött az áttörés, és néha egy gól is elég ahhoz, hogy meginduljunk felfelé, remélem, nálam is így lesz. 

Molnár Rajmund Marco Rossitól az őszi vb-selejtezők alatt szeptemberben és októberben is kapott meghívót, azonban egyszer sem lépett pályára. A novemberi meccsek előtt nem hívta be őt a szövetségi kapitány, pedig ha az a pár kapufa bemegy, akkor ez könnyen másképp alakult volna...

