Megvan Marco Rossi kerete a válogatott kulcsfontosságú vb-selejtezőire

Marco Rossi kihirdette keretét. A magyar válogatott szövetségi kapitánya kedden, Telkiben jelentette be, hogy kikkel kívánja megvívni a novemberi, sorsdöntőnek ígérkező vb-selejtezőket. Az olasz szakember két újoncra is számít a DVSC-t erősítő Bárány Donát, valamint a Dunaszerdahelyen futballozó Redzic Damir személyében.

2025. 11. 04. 13:03
Marco Rossi és a magyar válogatott fontos vb-selejtezők előtt áll novemberben. Fotó: Csudai Sándor
Örményország idegenben, majd Írország hazai pályán. E két feladat előtt áll novemberben (előbb 13-án, majd 16-án) a magyar válogatott, amely a vb-selejtező F csoportjában négy játéknap után öt ponttal áll, ezzel pedig a pótselejtezőt érő második pozíciót foglalja el a portugálok mögött, az íreket és az örményeket megelőzve.

A magyar válogatott előbb Örményországba utazik, majd a Puskás Arénában zárja a selejtezősorozatot
A magyar válogatott előbb Örményországba utazik, majd a Puskás Arénában zárja a selejtezősorozatot (Fotó: Mirkó István)

 

Két újonc a magyar válogatott keretében

Az ír csapat négy, az örmény három pontot szerzett az eddigiekben, így mindkét novemberi meccs kulcsfontosságúnak ígérkezik. A magyar keret összetételét illetően előzetesen felmerült, hogy akár a kapitány egyik korábbi stabil embere, a sokáig kihagyhatatlannak tűnő Nagy Ádám is visszatérhet – mindez azért számított volna meglepő húzásnak Rossi részéről, mert az olasz másodosztályú Spezia 88-szoros válogatott futballistája az idén még egyszer sem kapott meghívót, legutóbb egy éve, 2024. november 16-án játszott a nemzeti csapatban. 

A Magyar Labdarúgó-szövetség X-csatornáján a kerethirdetést megelőzően erről nem volt szó, azt viszont közölték, hogy a Debrecent erősítő csatár, Bárány Donát, valamint egy további, akkor még meg nem nevezett újonc is meghívást kap a csapatba.

 

Dunaszerdahelyről érkezik a másik új fiú

A teljes névsort végül maga Marco Rossi olvasta fel kevéssel 13 óra után. Ekkor kiderült, hogy Nagy Ádám nem jön, Bárány mellett viszont a másik újonc a Dunaszerdahely játékosa, Redzic Damir. Mindketten támadók.

A magyar labdarúgó-válogatott novemberi kerete
Kapusok:
Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők:
Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paks), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások:
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Ötvös Bence (Ferencváros), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (Ferencváros), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók:
Bárány Donát (Debrecen), Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (DAC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencváros)

