Megvan Marco Rossi kerete a válogatott kulcsfontosságú vb-selejtezőire

Örményország idegenben, majd Írország hazai pályán. E két feladat előtt áll novemberben (előbb 13-án, majd 16-án) a magyar válogatott, amely a vb-selejtező F csoportjában négy játéknap után öt ponttal áll, ezzel pedig a pótselejtezőt érő második pozíciót foglalja el a portugálok mögött, az íreket és az örményeket megelőzve.

A magyar válogatott előbb Örményországba utazik, majd a Puskás Arénában zárja a selejtezősorozatot (Fotó: Mirkó István)

Két újonc a magyar válogatott keretében

Az ír csapat négy, az örmény három pontot szerzett az eddigiekben, így mindkét novemberi meccs kulcsfontosságúnak ígérkezik. A magyar keret összetételét illetően előzetesen felmerült, hogy akár a kapitány egyik korábbi stabil embere, a sokáig kihagyhatatlannak tűnő Nagy Ádám is visszatérhet – mindez azért számított volna meglepő húzásnak Rossi részéről, mert az olasz másodosztályú Spezia 88-szoros válogatott futballistája az idén még egyszer sem kapott meghívót, legutóbb egy éve, 2024. november 16-án játszott a nemzeti csapatban.

A Magyar Labdarúgó-szövetség X-csatornáján a kerethirdetést megelőzően erről nem volt szó, azt viszont közölték, hogy a Debrecent erősítő csatár, Bárány Donát, valamint egy további, akkor még meg nem nevezett újonc is meghívást kap a csapatba.

Dunaszerdahelyről érkezik a másik új fiú

A teljes névsort végül maga Marco Rossi olvasta fel kevéssel 13 óra után. Ekkor kiderült, hogy Nagy Ádám nem jön, Bárány mellett viszont a másik újonc a Dunaszerdahely játékosa, Redzic Damir. Mindketten támadók.

A Szpíker korner legújabb adása: