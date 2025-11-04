Nagy lehet a változás a sorsdöntő meccsekre készülő válogatott keretében

Kedden kora délután megtudjuk, Marco Rossi kikkel menetel döntő csatába Örményország és Írország ellen. A válogatott keret kialakítása vitán felül a szövetségi kapitány feladata és felelőssége, ő és stábjának a tagjai figyelik a jelölteket árgus szemekkel a nemzeti csapat mérkőzései között, ő rendelkezik a legtöbb információval, nem is szabad belebeszélni a dolgába. Ettől persze nem ördögtől való, ha találgatunk, vajon kikre esik a választása, ha megpróbálunk rájönni, vajon hogyan dönthet az egyes posztokon – ettől még mindenki marad a kaptafánál, ahogy nemrég Marco Rossi kissé öntelten fogalmazott.

Marco Rossi várhatón nemigen változtat a válogatott keretén Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A szeptember hiányérzettel zárult, hiszen az első selejtezőn az írek az utolsó pillanatokban egyenlítettek Dublinban, majd a portugálok ellen a végén engedtünk ki a kezünkből egy pontot, Marco Rossi mégsem változtatott gyökeresen a keretén októberre. Az a hónap sokkal jobban sikerült – győzelem az örmények, döntetlen a portugálok ellen –, így még kevésbé valószínű, hogy a szövetségi kapitány jelentősebb átalakítást végezne a keretben, ami nem azt jelenti, hogy ne akadnának kisebb-nagyobb gondjai.

A válogatott kellemes gondja a kapuskérdés

Arra nagy tétben fogadhatunk például, hogy Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Tóth Balázs lesz a három meghívott kapus, ám ha azt kellene megnevezni, hogy ki áll majd a kapuba november 13-án Jerevánban, akkor már könnyen elbizonytalanodhatunk. Szappanost kizárhatjuk, ez nem kétséges. Miután Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot, Dibusz Dénes helye megingathatatlannak tűnt, ám a Ferencváros 34 éves kapusa megsérült. Közben a nála hat évvel fiatalabb Tóth Balázs a tavasz második felében stabil tagja lett az angol másodosztályú Blackburn Roversnek, és remekül kihasználva a Dibusz kiesése miatt tátongó rést, valósággal berobbant a válogatottba is.

Tóth Balázs berobbant a klubjában és a válogatottban is Forrás: Facebook/Blackburn Rovers

Marco Rossi számára évek óta feszítő, ám kellemes gond a kapuskérdés: a nagyon jó és egy másik nagyon jó között kell választania. Amikor Gulácsi volt sérült, Dibusz parádésan helyettesítette, a kapitány az Európa-bajnokságon mégis az előbbinek szavazott bizalmat, és ha a kapitány következetes, akkor most is visszatér az eredetileg első számú jelölthöz, azaz Dibusszal kezdődik majd a válogatott összeállítása Örményországban.

Csakhogy a következetesség óriási hiba is lehet, a futballban nem léteznek ugyanolyan esetek, csupán hasonlók vannak, folyamatosan változnak a körülmények és a követelmények, így aztán a precedens nem lehet szempont a döntés meghozatalakor. Tóth Balázs mellett szól a kiegyensúlyozottan remek forma, a Blackburn Rovers szurkolói őt választották meg október legjobbjának, káprázatos védései pontokat jelentenek a kiesés elkerüléséért zajló harcban,

a Championship kegyetlen darálójában a helytállás önmagában is nagyszerű ajánlólevél, ezzel szemben Dibusz Dénes nem tért még vissza a csúcsformájához.

Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen

Az októberi selejtezők keretében ezek a védők szerepeltek:

Balogh Botond (Kocaelispor)

Dárdai Márton (Hertha BSC)

Kerkez Milos (FC Liverpool)

Mocsi Attila (Rizespor)

Nego Loic (Le Havre AC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Osváth Attila (Paksi FC)

Szalai Attila (Kasimpasa).



Itt felvetődhet, és alighanem fel is vetődik a skót Dundee Uintedben hétről hétre jól teljesítő Keresztes Krisztián neve, Marco Rossi egyszer bizonyára meg is adja neki a lehetőséget, ám ez alkalmasint nem most lesz. Ő egyelőre csak kiegészítő ember lehet, és a vetélytársai az utóbbi egy hónapban nem omlottak össze, ezért ebben a sorban nem várható változás.

Willi Orbán helyét senki sem kérdőjelezheti meg a védelem közepén, Loic Nego hétről hétre a francia Le Havre egyik legjobb embere, Szalai Attila is biztos pont a klubjában, ráadásul az örmények és a portugálok ellen is jól futballozott,

Marco Rossinál minden bizonnyal most is alappillérei lesznek a csapatnak, de a klubváltását követően játékba lendült a fiatal és tehetséges Balogh Botond is. Nagy kérdőjel Kerkez Milos, akinek megrendült a helyzete Liverpoolban, sem a formáját, sem az önbizalmát tekintve nincs a csúcson, a kerettagsága biztosra vehető, ám a kezdőcsapatba nem biztos, hogy bekerül.

Nem fedeztek fel új magyar csodacsatárt

Nem tudunk arról, hogy a hátunk mögött hagyott egy hónapban felbukkant volna bárhol is egy magyar állampolgárságú csodacsatár, ezért nem várható a keret kihirdetésekor meglepetés a támadók szekciójában sem. Sallai Roland és Varga Barnabás helye a kezdőcsapatban magától értetődő, és bár Marco Rossi nagy felfedezettje, az októberi meccseken remekül beszálló Lukács Dániel bebizonyította, hogy ott a helye a válogatottban, a szövetségi kapitány Jerevánban egész biztosan nem küld a pályára egyszerre három csatárt.