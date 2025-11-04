Nagy lehet a változás a sorsdöntő meccsekre készülő válogatott keretében

Kedden kora délután megtudjuk, Marco Rossi kikkel menetel döntő csatába Örményország és Írország ellen. A válogatott keret kialakítása vitán felül a szövetségi kapitány feladata és felelőssége, ő és stábjának a tagjai figyelik a jelölteket árgus szemekkel a nemzeti csapat mérkőzései között, ő rendelkezik a legtöbb információval, nem is szabad belebeszélni a dolgába. Ettől persze nem ördögtől való, ha találgatunk, vajon kikre esik a választása, ha megpróbálunk rájönni, vajon hogyan dönthet az egyes posztokon – ettől még mindenki marad a kaptafánál, ahogy nemrég Marco Rossi kissé öntelten fogalmazott.
A szeptember hiányérzettel zárult, hiszen az első selejtezőn az írek az utolsó pillanatokban egyenlítettek Dublinban, majd a portugálok ellen a végén engedtünk ki a kezünkből egy pontot, Marco Rossi mégsem változtatott gyökeresen a keretén októberre. Az a hónap sokkal jobban sikerült – győzelem az örmények, döntetlen a portugálok ellen –, így még kevésbé valószínű, hogy a szövetségi kapitány jelentősebb átalakítást végezne a keretben, ami nem azt jelenti, hogy ne akadnának kisebb-nagyobb gondjai.
A válogatott kellemes gondja a kapuskérdés
Arra nagy tétben fogadhatunk például, hogy Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Tóth Balázs lesz a három meghívott kapus, ám ha azt kellene megnevezni, hogy ki áll majd a kapuba november 13-án Jerevánban, akkor már könnyen elbizonytalanodhatunk. Szappanost kizárhatjuk, ez nem kétséges. Miután Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot, Dibusz Dénes helye megingathatatlannak tűnt, ám a Ferencváros 34 éves kapusa megsérült. Közben a nála hat évvel fiatalabb Tóth Balázs a tavasz második felében stabil tagja lett az angol másodosztályú Blackburn Roversnek, és remekül kihasználva a Dibusz kiesése miatt tátongó rést, valósággal berobbant a válogatottba is.
Marco Rossi számára évek óta feszítő, ám kellemes gond a kapuskérdés: a nagyon jó és egy másik nagyon jó között kell választania. Amikor Gulácsi volt sérült, Dibusz parádésan helyettesítette, a kapitány az Európa-bajnokságon mégis az előbbinek szavazott bizalmat, és ha a kapitány következetes, akkor most is visszatér az eredetileg első számú jelölthöz, azaz Dibusszal kezdődik majd a válogatott összeállítása Örményországban.
Csakhogy a következetesség óriási hiba is lehet, a futballban nem léteznek ugyanolyan esetek, csupán hasonlók vannak, folyamatosan változnak a körülmények és a követelmények, így aztán a precedens nem lehet szempont a döntés meghozatalakor. Tóth Balázs mellett szól a kiegyensúlyozottan remek forma, a Blackburn Rovers szurkolói őt választották meg október legjobbjának, káprázatos védései pontokat jelentenek a kiesés elkerüléséért zajló harcban,
a Championship kegyetlen darálójában a helytállás önmagában is nagyszerű ajánlólevél, ezzel szemben Dibusz Dénes nem tért még vissza a csúcsformájához.
Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen
Az októberi selejtezők keretében ezek a védők szerepeltek:
- Balogh Botond (Kocaelispor)
- Dárdai Márton (Hertha BSC)
- Kerkez Milos (FC Liverpool)
- Mocsi Attila (Rizespor)
- Nego Loic (Le Havre AC)
- Orbán Willi (RB Leipzig)
- Osváth Attila (Paksi FC)
- Szalai Attila (Kasimpasa).
Itt felvetődhet, és alighanem fel is vetődik a skót Dundee Uintedben hétről hétre jól teljesítő Keresztes Krisztián neve, Marco Rossi egyszer bizonyára meg is adja neki a lehetőséget, ám ez alkalmasint nem most lesz. Ő egyelőre csak kiegészítő ember lehet, és a vetélytársai az utóbbi egy hónapban nem omlottak össze, ezért ebben a sorban nem várható változás.
Willi Orbán helyét senki sem kérdőjelezheti meg a védelem közepén, Loic Nego hétről hétre a francia Le Havre egyik legjobb embere, Szalai Attila is biztos pont a klubjában, ráadásul az örmények és a portugálok ellen is jól futballozott,
Marco Rossinál minden bizonnyal most is alappillérei lesznek a csapatnak, de a klubváltását követően játékba lendült a fiatal és tehetséges Balogh Botond is. Nagy kérdőjel Kerkez Milos, akinek megrendült a helyzete Liverpoolban, sem a formáját, sem az önbizalmát tekintve nincs a csúcson, a kerettagsága biztosra vehető, ám a kezdőcsapatba nem biztos, hogy bekerül.
Nem fedeztek fel új magyar csodacsatárt
Nem tudunk arról, hogy a hátunk mögött hagyott egy hónapban felbukkant volna bárhol is egy magyar állampolgárságú csodacsatár, ezért nem várható a keret kihirdetésekor meglepetés a támadók szekciójában sem. Sallai Roland és Varga Barnabás helye a kezdőcsapatban magától értetődő, és bár Marco Rossi nagy felfedezettje, az októberi meccseken remekül beszálló Lukács Dániel bebizonyította, hogy ott a helye a válogatottban, a szövetségi kapitány Jerevánban egész biztosan nem küld a pályára egyszerre három csatárt.