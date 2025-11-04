magyar válogatottkerethirdetésMarco Rossi

Nagy lehet a változás a sorsdöntő meccsekre készülő válogatott keretében

Marco Rossi kedden sajtótájékoztatót tart, amelynek egyetlen témája lesz. A válogatott keretet hirdeti ki a szövetségi kapitány, tehát kiderül, kikkel akarja megvívni az örmények és az írek elleni csatákat a világbajnoki selejtezők lezárásaként. Nagy változás nem várható a keretben, ám a formák ingadozása miatt Nagy Ádám lehet a változás, az ő visszatérése nem lenne meglepetés.

Pajor-Gyulai László
2025. 11. 04. 5:27
Nagy Ádám egy éve játszott a legutóbb a magyar válogatotban, előtte pedig szinte kihagyhatatlan volt egy évtizeden keresztül. Most újra remek formában futballozik, nem lenne meglepő, ha Marco Rossi visszahívná. Fotó: FEDERICO GAMBARINI Forrás: DPA
Kedden kora délután megtudjuk, Marco Rossi kikkel menetel döntő csatába Örményország és Írország ellen. A válogatott keret kialakítása vitán felül a szövetségi kapitány feladata és felelőssége, ő és stábjának a tagjai figyelik a jelölteket árgus szemekkel a nemzeti csapat mérkőzései között, ő rendelkezik a legtöbb információval, nem is szabad belebeszélni a dolgába. Ettől persze nem ördögtől való, ha találgatunk, vajon kikre esik a választása, ha megpróbálunk rájönni, vajon hogyan dönthet az egyes posztokon – ettől még mindenki marad a kaptafánál, ahogy nemrég Marco Rossi kissé öntelten fogalmazott.

A válogatott kerete aligha változik jelentősen
Marco Rossi várhatón nemigen változtat a válogatott keretén Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A szeptember hiányérzettel zárult, hiszen az első selejtezőn az írek az utolsó pillanatokban egyenlítettek Dublinban, majd a portugálok ellen a végén engedtünk ki a kezünkből egy pontot, Marco Rossi mégsem változtatott gyökeresen a keretén októberre. Az a hónap sokkal jobban sikerült – győzelem az örmények, döntetlen a portugálok ellen –, így még kevésbé valószínű, hogy a szövetségi kapitány jelentősebb átalakítást végezne a keretben, ami nem azt jelenti, hogy ne akadnának kisebb-nagyobb gondjai.

 

A válogatott kellemes gondja a kapuskérdés

Arra nagy tétben fogadhatunk például, hogy Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Tóth Balázs lesz a három meghívott kapus, ám ha azt kellene megnevezni, hogy ki áll majd a kapuba november 13-án Jerevánban, akkor már könnyen elbizonytalanodhatunk. Szappanost kizárhatjuk, ez nem kétséges. Miután Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot, Dibusz Dénes helye megingathatatlannak tűnt, ám a Ferencváros 34 éves kapusa megsérült. Közben a nála hat évvel fiatalabb Tóth Balázs a tavasz második felében stabil tagja lett az angol másodosztályú Blackburn Roversnek, és remekül kihasználva a Dibusz kiesése miatt tátongó rést, valósággal berobbant a válogatottba is.

Tóth Balázs berobbant a klubjában és a válogatottban is  Forrás: Facebook/Blackburn Rovers

Marco Rossi számára évek óta feszítő, ám kellemes gond a kapuskérdés: a nagyon jó és egy másik nagyon jó között kell választania. Amikor Gulácsi volt sérült, Dibusz parádésan helyettesítette, a kapitány az Európa-bajnokságon mégis az előbbinek szavazott bizalmat, és ha a kapitány következetes, akkor most is visszatér az eredetileg első számú jelölthöz, azaz Dibusszal kezdődik majd a válogatott összeállítása Örményországban. 

Csakhogy a következetesség óriási hiba is lehet, a futballban nem léteznek ugyanolyan esetek, csupán hasonlók vannak, folyamatosan változnak a körülmények és a követelmények, így aztán a precedens nem lehet szempont a döntés meghozatalakor. Tóth Balázs mellett szól a kiegyensúlyozottan remek forma, a Blackburn Rovers szurkolói őt választották meg október legjobbjának, káprázatos védései pontokat jelentenek a kiesés elkerüléséért zajló harcban,

a Championship kegyetlen darálójában a helytállás önmagában is nagyszerű ajánlólevél, ezzel szemben Dibusz Dénes nem tért még vissza a csúcsformájához.

 

Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen

Az októberi selejtezők keretében ezek a védők szerepeltek: 

  • Balogh Botond (Kocaelispor)
  • Dárdai Márton (Hertha BSC)
  • Kerkez Milos (FC Liverpool)
  • Mocsi Attila (Rizespor)
  • Nego Loic (Le Havre AC)
  • Orbán Willi (RB Leipzig)
  • Osváth Attila (Paksi FC)
  • Szalai Attila (Kasimpasa). 

    Itt felvetődhet, és alighanem fel is vetődik a skót Dundee Uintedben hétről hétre jól teljesítő Keresztes Krisztián neve, Marco Rossi egyszer bizonyára meg is adja neki a lehetőséget, ám ez alkalmasint nem most lesz. Ő egyelőre csak kiegészítő ember lehet, és a vetélytársai az utóbbi egy hónapban nem omlottak össze, ezért ebben a sorban nem várható változás. 

Willi Orbán helyét senki sem kérdőjelezheti meg a védelem közepén, Loic Nego hétről hétre a francia Le Havre egyik legjobb embere, Szalai Attila is biztos pont a klubjában, ráadásul az örmények és a portugálok ellen is jól futballozott,

Marco Rossinál minden bizonnyal most is alappillérei lesznek a csapatnak, de a klubváltását követően játékba lendült a fiatal és tehetséges Balogh Botond is. Nagy kérdőjel Kerkez Milos, akinek megrendült a helyzete Liverpoolban, sem a formáját, sem az önbizalmát tekintve nincs a csúcson, a kerettagsága biztosra vehető, ám a kezdőcsapatba nem biztos, hogy bekerül.

 

Nem fedeztek fel új magyar csodacsatárt

Nem tudunk arról, hogy a hátunk mögött hagyott egy hónapban felbukkant volna bárhol is egy magyar állampolgárságú csodacsatár, ezért nem várható a keret kihirdetésekor meglepetés a támadók szekciójában sem. Sallai Roland és Varga Barnabás helye a kezdőcsapatban magától értetődő, és bár Marco Rossi nagy felfedezettje, az októberi meccseken remekül beszálló Lukács Dániel bebizonyította, hogy ott a helye a válogatottban, a szövetségi kapitány Jerevánban egész biztosan nem küld a pályára egyszerre három csatárt.

A középpályások névsora a legnépesebb, és ennek a sornak az összeállítása okozhatja a legtöbb fejtörést Marco Rossinak. Szoboszlai Dominik a legbiztosabb pont , de az újra egészséges és szombaton az Union Berlinben jól játszó Schäfer András is biztosan ott lesz a kezdés előtt a gyepre sétáló játékosok között, ahogyan Bolla Bendegúz is. Callum Styles megbízhatóan teljesít a West Bromwich Albionban és a válogatottban is, ám marad még egy hely. 

Ötvös Bence kicsit kifulladni látszik a Ferencvárosban, amelynek az edzője nem győzi pihentetni Tóth Alexet, a Ferencváros igen tehetséges fiatal középpályása szemlátomást „csapágyassá” vált a rengeteg mérkőzéstől.

Ott van még Csongvai Áron és Vitális Milán, ám ők jelenleg kiegészítő emberek a válogatottban. Nikitscher Tamás azért esett ki a pixisből, mert nem játszott a spanyol Real Valladolidban, és nem segített rajta az sem, hogy a portugál élvonalban szereplő Rio Avéhoz szerződött, most hétvégén is csak a 71. percben állt be a súlyos vereséget szenvedő csapatba.

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 20: Oguz Aydin of Turkiye in action against Andras Schafer (13) of Hungary during the UEFA Nations League A/B play-off first-leg match between Turkiye and Hungary at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on March 20, 2025. Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Schäfer András helye biztos a válogatottban, amikor egészséges Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Egy tartalékja azonban van itt a szövetségi kapitánynak, egyik korábbi kedvence, a sokáig kihagyhatatlannak tűnő Nagy Ádám. Az olasz másodosztályú Spezia 88-szoros válogatott magyarja az idén egyszer sem kapott meghívót Marco Rossitól, a legutóbb egy éve, 2024. november 16-án játszott a nemzeti csapatban. Igaz, megsérült, de tavasszal már újra erőssége lett a Speziának. Az ősszel rövid időre kimaradt egy újabb sérülés miatt, de már újra rendszeresen játssza a meccseket. A kapitány egy hónapja azt mondta róla, nincs megfelelő állapotban, de visszatérhet, ha visszanyeri a formáját és a kondícióját.

Az azóta eltelt idő azt bizonyítja, ez megtörtént, Nagy Ádám bírja a Serie B terhelését. Az pedig van akkora, mint mondjuk Ötvösnek a magyar NB I vagy a svéd élvonal Csongvainak, sőt. Úgy tűnik, minden adott Nagy Ádám visszatéréséhez, és ha lesz meglepetés a keret kihirdetésekor, akkor várhatóan erre lehet számítani.

TÓTH BALÁZS ÓRIÁSI BRAVÚRJA A LEGUTÓBBI BAJNOKI MECCSÉN

 

