Ömlött a vér a pályán, negatív hős lett a magyar futballista Törökországban

A török labdarúgó-bajnokság, a Süper Lig 11. fordulójában az Istanbul Basaksehir 1-0-ra legyőzte a Kocaelisport péntek este. A vendégek egy 91. percben kapott tizenegyesgóllal kaptak ki, ami Balogh Botond lelkén száradt. A meccs nemcsak Marco Rossi magyar válogatott védőjének hibája miatt lett drámai, hanem Balogh csapattársának ijesztő sérülése miatt is: ömlött a vér a fejéből.

2025. 11. 01. 9:01
Balogh Botond (ötösben) is aggódva nézi csapattársát, akinek ömlött a vér a fejéből a török bajnokságban Fotó: BUNYAMIN CELIK Forrás: ANADOLU
Az Istanbul Basaksehirk–Kocaelispor meccs sokáig gól nélküli maradt, ám a 91. percben Eldor Shomurodov tizenegyesből meglőtte a mindent eldöntő gólt. A találat a magyar válogatott védője, Balogh Botond hibájából született, ugyanis ő szabálytalankodott büntetőt érően a 88. percben Davie Selke ellen, aki korábban Dárdai Pál felfedezettje volt a Herthánál. Balogh sárga lapot is kapott a tettéért.

A magyra válogatott Balogh Botond összehzott egy tizenegyest, de jól játszott a török bajnokság drámai meccsén
A magyar válogatott Balogh Botond összehozott egy tizenegyest, de jól játszott a török bajnokság drámai meccsén (Fotó: MURAT SENGUL / ANADOLU)

Marco Rossi válogatott kerettag védőjét egyébként ettől függetlenül dicsérték a törökök: „Balogh Botond kulcsfontosságú védekező beavatkozásai figyelemre méltóak voltak” – írta a helyi Cagdaskocaeli.com.tr.

Balogh Botond tizenegyest érő szabálytalansága:

A 23 éves Balogh Botond a nyáron az olasz Parmától érkezett kölcsönbe a Kocaelisporhoz, amelyben stabil alapembernek számít. Eddig mind a hét török bajnokiján kezdő volt, ebből hatot végig is játszott.

Ömlött a vér Balogh Botond csapattársának fejéből

Nem csak a drámai végkifejlet miatt marad emlékezetes a meccs. Egy csúnya ütközés során felszakadt Balogh Botond csapattársa, Serdar Dursun feje. A csatár egy kötéssel próbálta folytatni a játékot, de ömlött a vér a fejéből a pályán, ezért végül le kellett cserélni.

A Kocaelispor a vereség ellenére továbbra is a 11. helyen áll a török élvonalban.

