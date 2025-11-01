Ömlött a vér a pályán, negatív hős lett a magyar futballista Törökországban

Az Istanbul Basaksehirk–Kocaelispor meccs sokáig gól nélküli maradt, ám a 91. percben Eldor Shomurodov tizenegyesből meglőtte a mindent eldöntő gólt. A találat a magyar válogatott védője, Balogh Botond hibájából született, ugyanis ő szabálytalankodott büntetőt érően a 88. percben Davie Selke ellen, aki korábban Dárdai Pál felfedezettje volt a Herthánál. Balogh sárga lapot is kapott a tettéért.

A magyar válogatott Balogh Botond összehozott egy tizenegyest, de jól játszott a török bajnokság drámai meccsén (Fotó: MURAT SENGUL / ANADOLU)

Marco Rossi válogatott kerettag védőjét egyébként ettől függetlenül dicsérték a törökök: „Balogh Botond kulcsfontosságú védekező beavatkozásai figyelemre méltóak voltak” – írta a helyi Cagdaskocaeli.com.tr.

Balogh Botond tizenegyest érő szabálytalansága:

A 23 éves Balogh Botond a nyáron az olasz Parmától érkezett kölcsönbe a Kocaelisporhoz, amelyben stabil alapembernek számít. Eddig mind a hét török bajnokiján kezdő volt, ebből hatot végig is játszott.

Ömlött a vér Balogh Botond csapattársának fejéből

Nem csak a drámai végkifejlet miatt marad emlékezetes a meccs. Egy csúnya ütközés során felszakadt Balogh Botond csapattársa, Serdar Dursun feje. A csatár egy kötéssel próbálta folytatni a játékot, de ömlött a vér a fejéből a pályán, ezért végül le kellett cserélni.

A Kocaelispor a vereség ellenére továbbra is a 11. helyen áll a török élvonalban.