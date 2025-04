Dárdai Pál felfedezettjéről már nem csak Berlinben beszél Németország + videó

Hét forduló van hátra a német másodosztály mostani idényéből, és az első kilenc helyezettet mindössze kilenc pont választja el egymástól. A feljutást érő helyeken két sikeres klub áll, hiszen jelen állás szerint az 1. FC Köln és a Hamburger SV lépne vissza az élvonalba, de az elsőosztályú liga 1963-as alapító tagjai közül kilencen is résztvevői a Bundesliga 2. mostani szezonjának. A korábbi BEK-győztes Hamburg 2018-ban (története során először) búcsúzott az első vonaltól, azóta négyszer negyedikként zárt, kétszer pedig osztályozó után maradt le a feljutásról. Az idei évadban viszont még inkább reménykedhetnek a HSV szurkolói, és ebben jelentős szerepe van a nyáron igazolt Davie Selke góljainak – a német focista korábban Dárdai Pál egyik kedvence volt a Hertha BSC-nél.

Dárdai Pál (balra) irányítása alatt Davie Selke 74 tétmérkőzésen lépett pályára a Hertha BSC-ben (Fotó: AFP)

Davie Selke kétszer is Dárdai Pál irányítása alatt került a Hertha BSC-hez

A német utánpótlás-válogatott minden korosztályában megfordult, olimpiai ezüstérmes Davie Selke 18 évesen, a Werder Bremen színeiben mutatkozott be a Bundesligában, majd két év után 8 millió euróért szerződtette őt az akkor másodosztályú RB Leipzig.

Lipcsében Gulácsi Péterrel, Kalmár Zsolttal és Willi Orbánnal is együtt futballozott, és Selke volt a házi gólkirály a 2015–16-os szezonban, amely végén feljutott az élvonalba a csapat.

Az első osztályban már nem volt ilyen eredményes a 195 cm magas center, így 2017 nyarán lecsapott rá a Dárdai Pál vezetőedző által irányított Hertha BSC, amelyben szintén már a bemutatkozó idényében ő szerezte a berlini csapat legtöbb gólját.

A Herthánál is jött a visszaesés Selke számára a gólokat tekintve, de Dárdainál továbbra is alapembernek számított. Ám a magyar szakember (első) távozását követően, 2020 telén megszabadult a német csatártól a klub, és kölcsönadta őt a Werdernek. Másfél szezon alatt Brémában is csak négy gól jutott Selkének, így aztán miután a magyar edző visszatért a Hertha kispadjára, a támadó is visszacsatlakozott Berlinbe, ahol a Dárdai fivérekkel is együtt játszott. 2023 januárjáig tartott az újabb érája, de ebben 42 tétmeccsen csupán hét gólt szerzett, és 2023 januárjában (amikor éppen ismét nem Dárdai volt a vezetőedző) Selke ingyen távozott Kölnbe – a Hertha pedig az évad végén kiesett a másodosztályba.

Dárdai Pál irányítása alatt 74 tétmérkőzésen 4594 perc (ezalatt 19 gól és 14 gólpassz) jutott Selkének, és ez több játékidő, mint amit bárhol máshol összesen kapott.

Kölnben Brémához hasonlóan másfél szezont töltött Davie Selke, és hiába szerzett összesen 11 találatot, 2024 tavaszán ő sem tudta megmenteni a csapatot a kieséstől.

Hamburgban is már az első szezonjában berobbant, vezeti a Bundesliga 2. góllövőlistáját is

Selke a Bundesliga 2. mostani idényének, nyolc élvonalban töltött év után Köln helyett mégis egy másik másodosztályú csapattal vágott neki. Tavaly júliusban 1+1 éves szerződést között a csatárral a Hamburg, amely az elmúlt hat kiírás mindegyikében alig maradt le a feljutásról. A január óta 30 éves Selke viszont megmentővé válhat, az eddigi 27 forduló alatt ugyanis 17 gólig jutott, ezzel pedig ő vezeti a góllövőlistát a bajnokságban. Noha a 16. forduló után még csak 8. helyen volt a HSV, a mezőny szorosságát is jól mutatja, hogy két fordulóval később már listavezető volt, azóta pedig folyamatosan az első két pozíció valamelyikén áll.

A hazai pályán továbbra is veretlen Hamburg a hátralévő fordulókban már nem mérkőzik meg közvetlen riválissal, papíron a legerősebb ellenfél e hét szombaton vár a csapatra, amikor Nürnbergbe látogat. Persze az ősi rivális Schalke 04 otthonában sem mehet biztosra a HSV, ahogyan a szoros mezőnyben máshol sem, de május 18-án már a feljutás biztos tudatában utazna Fürthbe a lelkes szurkolótábor.

Davie Selke feljutáshoz segítheti a Hamburgot (Fotó: AFP)

A németek futballszeretete mellett a neves csapatoknak és a kiegyensúlyozott mérkőzéseknek is köszönhető, hogy

a Bundesliga 2-nek több mint 30 ezres az átlagnézőszáma a szezonban.

Ezt nagyban segíti a hamburgi Volksparkstadion is, amely majdnem 60 ezres nézőterét szinte mindig megtöltik a lelkes drukkerek. Ezek a szurkolók nagyon aggódhattak január végén, amikor Davie Selke éppen a Hertha BSC otthonában, nem sokkal a gólja után arccsonttörést szenvedett, de két hétre rá már az ő két találatával győzött a csapata a drukkerek nagy örömére. A német támadó hamar közönségkedvenc lett Hamburgban, egy dalt is írtak róla, és az elmúlt hetekben a szerződéshosszabbítása és a klub által vele folytatott tárgyalássorozat a fő téma a városban.

Selke múltja alapján valahol érthető, hogy nem túl bizakodók az érintettek a 2025–26-os szezont illetően, ugyanis a német csatár eddig minden klubjánál az első teljes idényében volt a legeredményesebb.

Werder Bremen: 2014–15-ben tíz gól, később másfél évad alatt négy találat.

2014–15-ben tíz gól, később másfél évad alatt négy találat. RB Leipzig: 2015–16-ban tíz gól, a második évadjában négy találat.

2015–16-ban tíz gól, a második évadjában négy találat. Hertha BSC: 2017–18-ban 14 gól, a későbbi berlini évadjaiban négy, egy, öt, majd két találat.

2017–18-ban 14 gól, a későbbi berlini évadjaiban négy, egy, öt, majd két találat. 1. FC Köln: az egyetlen teljes szezonjában (2023–24) ugyan hat gólt szerzett, de az azt megelőző fél év alatt ötöt, vagyis arányosan itt is visszaesett a teljesítménye.

Selke jövője tehát továbbra is kérdéses, de ha tudja tartani a formáját, akkor a Hamburg jó eséllyel visszajut a Bundesligába, ebben az esetben pedig alighanem megbocsátják neki a HSV ultrái, ha a következő idényben már nem harcol a gólkirályi címért. A város múltja és szurkolótábora ugyanis megérdemelne ismét egy élvonalbeli klubot. Ha pedig Davie Selke Hamburgban ezt egy remek második szezonnal is meghálálná, akkor a német válogatott is profitálhat belőle – elvégre az elmúlt években Kevin Behrens, Marvin Ducksch, Niclas Füllkrug és Tim Kleindienst is 29 éves kora felett debütált a Nationalelfben.