A Liverpool Szoboszlai Dominikkal dicsekszik, a szurkolók elképesztő jelzőket használnak már rá

A Liverpool szombat este feltámadt, és zsinórban négy elveszített bajnoki után ismét nyert. Arne Slot együttese hazai pályán 2-0-ra nyert az elmúlt négy mérkőzését megnyerő Aston Villa ellen, így a Premier League-ben újra a harmadik helyen áll. Kerkez Milos és Pécsi Ármin ezúttal végig a kispadon volt, Szoboszlai Dominik az első perctől a pályán volt. A 25 éves futballista újra támadó középpályásként játszhatott, ahol szenzációs meccset hozott le. Szoboszlainak két nagy helyzete is volt – egy szabadrúgásból, míg a másik egy remek labdaszerzés után –, gólt végül nem szerzett, de így is karmester volt a középpályán. A Liverpool-szurkolóknál elsöprő többséggel, a szavazatok 54 százalékát begyűjtve lett a mérkőzés legjobbja.

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja a szurkolók szerint szombat este (Fotó: X/Liverpool FC)

Szoboszlai Dominik elképesztő számai az Aston Villa ellen

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is a letámadásoknál csapata legfontosabb játékosa volt, de labdával is sokat segítette a Vörösök támadásait, diktálta a csapat játékát. Mindez Szoboszlai számain is jól látszik, amiből kiderül, a védekezésből is kivette a részét.

58-ból 54 sikeres passz (95 százalékos hatékonyság)

3 kulcspassz (legtöbb az egész csapatból)

3 lövés

72 labdaérintés

2 szerelés

6-ból 3 földi párharcot megnyert

Szoboszlai megmozdulásai a mérkőzésen:

Dominik Szoboszlai vs Aston Villa (H)



MOTM Performance @_SZD10 pic.twitter.com/bsz0ZSmVuN — nk 🏌🏾 (@nku3he) November 1, 2025

A Liverpool-szurkolók nem tudnak betelni Szoboszlaival

Ahogy azt korábban megírtuk, a liverpooli sajtóban is elképesztő dicséreteket kapott a magyar játékos, több oldalnál is a mérkőzés legjobbja volt. A közösségi médiában a szurkolók is így látták ezt, ebből szemléztünk párat.

„Szoboszlai Dominik a világ egyik legkomplexebb játékosa. Nincs olyan poszt, ahol ne emelkedne ki a csapatból. a passzai, meglátásai továbbra is alulértékeltek, a döntéshozatala a legjobb játékosokéra vall. Az első perctől az utolsóig rohan a pályán, hihetetlen!"

„Szoboszlai játékát nézni a klubomban a világ egyik legnagyobb megtiszteltetése."

„Szoboszlai a Liverpool jövőbeli csapatkapitánya, ez nem is lehet kérdés"

„Ő a csapat szíve-lelke. Minden támadás rajta megy keresztül, ő diktálja a tempót, fantasztikus játékos!"

„Hihetetlen, hogy Szoboszlai mennyire kiforrott labdarúgó lett. Kezdem azt érezni, mintha tényleg Steven Gerrardot látnám benne, szó szerint mindenhol ott van és mindent irányít."

Volt olyan szurkolói oldal is, amely már előretekintett a keddi, Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsre. A Liverpool hazai pályán fogadja a spanyol sztárcsapatot, a poszt szerint Szoboszlai hatalmas párharcra készülhet Jude Bellingham ellen a középpályán. Liverpoolban azonban biztosak abban, hogy a magyar játékos fog ebből a párharcból is győztesen kijönni.