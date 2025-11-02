Egy dolgot felrónak Szoboszlainak a Liverpool győzelme után

Sok-sok nehéz délután és este után szombaton a Liverpool jó játékkal ajándékozta a meg a szurkolóit, és legalább ennyire fontos, hogy emellé győzelem is társult: négy bajnoki vereség után az Aston Villát 2-0-ra múlta felül a címvédő. A kudarcok idején a szakértők és a csapat drukkerei egyetértettek abban, hogy csak Szoboszlai Dominik teljesítményét lehet kiemelni, ő még a szenvedő csapattársai között is tündökölt, de egyedül nem tudta megnyerni a meccseket. Szombat este a többiek felnőttek hozzá, Mohamed Szalah régi fényében tündökölt, és Ryan Gravenberchen sem látszott meg, hogy sérülés után tért vissza.

Szoboszlai Dominiknek éppen csak a gól hiányzott Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Hol tartana Szoboszlai nélkül a Liverpool?

De az most sem változott, hogy a magyar középpályást látták a legjobbnak a szigetországi portálok. Szoboszlai ezúttal tízesként irányította a Liverpool játékát, három kulcspasszt is kiosztott, ha Hugo Ekitiké nincs lesen, akkor gólpassza is lett volna. Három nagy helyzete is volt, egyik lövése kicsivel kerülte el a kaput, remek szabadrúgását kifogta Emiliano Martínez, egyszer pedig ziccerben a kapusba lőtte a labdát. Ez volt az egyetlen „panasz” a szombati teljesítményével kapcsolatban, még a sárga lapját is elfelejtették neki. A csapatból egyébként ő kapta a legjobb osztályzatokat:

Liverpool Echo (9-es osztályzat, ezzel a legjobb): „Ismét a 10-es poszton játszott, jól vezette a letámadást, és kulcsszereplője volt a támadásoknak. A szabadrúgását védte a kapus, de gólt kellett volna szereznie, miután elvette a labdát Torrestől – ez lehet neki negatívumként felróni, egyébként remek teljesítményt nyújtott.”

(9-es osztályzat, ezzel a legjobb): „Ismét a 10-es poszton játszott, jól vezette a letámadást, és kulcsszereplője volt a támadásoknak. A szabadrúgását védte a kapus, de gólt kellett volna szereznie, miután elvette a labdát Torrestől – ez lehet neki negatívumként felróni, egyébként remek teljesítményt nyújtott.” BBC közönségszavazása (8,06, a meccs embere)

(8,06, a meccs embere) Sky Sports (7, a meccs embere)

(7, a meccs embere) This is Anfield (8, a meccs embere): „Szoboszlait tízesként vetették be az Anfielden, ezúttal is megmutatta sokoldalúságát és fáradhatatlanságát, ismét fantasztikusan játszott. A Liverpool legjobbja volt: távolról kevéssel lőtt mellé, egy másik lövésével eltalálta a kaput, megállás nélkül futott, és valószínűleg bosszankodott egy sort a lesre futó Hugo Ekitiké miatt. Hol tartana nélküle a Liverpool ebben az idényben?”

(8, a meccs embere): „Szoboszlait tízesként vetették be az Anfielden, ezúttal is megmutatta sokoldalúságát és fáradhatatlanságát, ismét fantasztikusan játszott. A Liverpool legjobbja volt: távolról kevéssel lőtt mellé, egy másik lövésével eltalálta a kaput, megállás nélkül futott, és valószínűleg bosszankodott egy sort a lesre futó Hugo Ekitiké miatt. Hol tartana nélküle a Liverpool ebben az idényben?” Goal.com (8, holtversenyben a legjobb): „Újabb kiemelkedő teljesítmény a magyar középpályástól, aki kulcsszerepet játszott a Liverpool rendkívül hatékony letámadásában, és most is a Vörösök legkreatívabb játékosa volt. Tűpontos beadását a milliméteres lesen álló Ekitiké fejelte a kapuba, és a Liverpool nyolcasa többször is labdát szerzett a Villa védőitől.”

(8, holtversenyben a legjobb): „Újabb kiemelkedő teljesítmény a magyar középpályástól, aki kulcsszerepet játszott a Liverpool rendkívül hatékony letámadásában, és most is a Vörösök legkreatívabb játékosa volt. Tűpontos beadását a milliméteres lesen álló Ekitiké fejelte a kapuba, és a Liverpool nyolcasa többször is labdát szerzett a Villa védőitől.” Liverpool.com (8, holtversenyben a legjobb): „A pálya minden pontján feltűnt, újra fáradhatatlan teljesítményt nyújtott. Nem véletlen, hogy a Liverpool egyre inkább a kezébe vette az irányítást a 20. percet követően – Szoboszlainál egyre többet volt a labda. A 24. percben elpuskázott egy óriási gólszerzési lehetőséget, amikor ziccerben Martínezbe lőtt. Remek beadását Hugo Ekitiké fejelte a kapuba, de les miatt érvénytelenítették a gólt.”

Szoboszlaira tehát dicséreteső hullott, de nagyon fontos lenne a Liverpoolnak, hogy a jövő héten a társai is hozzák ismét ezt a formát, hiszen a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben is nagy csaták várnak a csapatra: kedden a Real Madrid ellen az Anfielden, vasárnap pedig a Manchester City otthonában.