„Ritkán látni" – Szalah és Slot nem értett egyet a Liverpool sikerét követően

Az angol labdarúgó Premier League 10. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Liverpool 2-0-ra győzött az Aston Villa ellen hazai pályán. A Liverpool-mezben szerzett 250. gólja után Mohamed Szalah elégedett lehetett, Arne Slot vezetőedző is méltatta őt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 6:14
Mohamed Szalah 250. liverpooli góljának Arne Slot is örült (Fotó: AFP/Franck Fife)
A Liverpool egyetlen pontot sem szerzett az előző négy Premier League-mérkőzésén, az Aston Villa ellenben mind a négy legutóbbi bajnokiját megnyerte. Szombat este azonban mindkét sorozat megszakadt, Mohamed Szalah és Ryan Gravenberch góljával 2-0-ra győztek a hazai pályán játszó Vörösök. A közelmúltban gyengélkedő egyiptomi támadó egy kapushibát kihasználva a 250. találatát szerezte liverpooli színekben – Ian Rush (346) és Roger Hunt (285) után harmadikként érte el ezt a mérföldkövet –, erre Arne Slot vezetőedző is kitért a találkozót követően.

Mohamed Szalah győztes gólt szerzett a Liverpool Aston Villa elleni Premier League-mérkőzésén, Arne Slot is megdicsérte őt
Mohamed Szalah győztes gólt szerzett a Liverpool Aston Villa elleni Premier League-mérkőzésén, Arne Slot is megdicsérte őt (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Arne Slot Mohamed Szalah-ot méltatta

– Ez óriási, szinte hihetetlen dolog, hogy valaki 250 gólt szerez, pláne egyetlen klubbal. Ezt mostanában ritkán látni a futballban, bár neki a gólszerzés már nem is különleges, hiszen mindenki tudja, hogy ezt fogja csinálni – értékelt a Liverpool holland vezetőedzője. – Ma a gólja mellett is nagyon jó teljesítményt nyújtott, az indításoknál meg tudta tartani a labdát és sokszor az érkező csapattársainak tudta passzolni azt. 

Az is tetszett, hogy a támadások mellett a védekezésből is kivette a részét,

1-0 után például a félpályánál segítette ki Virgilt (Van Dijk – a szerk.). Ez a fajta összetettség miatt voltam elégedett a játékával.

Szalah is értékelt a Liverpool–Aston Villa után

Mohamed Szalah nem értett egyet Slottal abban, hogy neki már természetes dolog a gólszerzés: – Nagyszerű érzés gólokat lőni és trófeákat szerezni, én ezeket egyáltalán nem érzem magától értetődőnek. Büszke vagyok rájuk – nyilatkozta a bajnoki címvédő egyiptomi játékosa. – 

Sok éve futballozom már, éreztem, hogy a mostani trükkös idény lesz az új játékosok beilleszkedése és a régiek távozása miatt, amikhez alkalmazkodnunk kell.

Ehhez időre van szükség, de egyre jobban megismerjük egymás játékát, és végül remélhetőleg minden rendben lesz.

A Liverpool a győzelemmel feljött a tabella harmadik helyére, és a jövő héten a Real Madrid elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzés után vasárnap a Manchester City vendége lesz az angol bajnokságban.

