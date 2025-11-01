LaLigaValenciaReal Madrid

A Real Madrid átgyalogolt a Valencián, van miért aggódni Liverpoolban

A Real Madrid 4-0-s győzelmet aratott a spanyol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombat esti mérkőzésén. Vinícius Júnior büntetőt hibázott, a Real Madrid hőse a duplázó Kylian Mbappé volt.

C. Kovács Attila
2025. 11. 01. 23:08
Arda Güler (balra) és Kylian Mbappé (jobbra).
Arda Güler (balra) és Kylian Mbappé (jobbra). Forrás: JOSE BRETON/NurPhoto
A Real Madrid egy Barcelona elleni győzelemmel hangolt a Valencia ellen, a királyi gárda 2-1-re nyert az ősi rivális ellen Jude Bellingham góljának köszönhetően a múlt hétvégén. A szebb napokat is megélt Valencia a Real Madriddal ellentétben szenved a bajnokságban, utolsó öt bajnokiján nyeretlen maradt. A Denevérek múlt szombaton a Villarreal ellen 2-0-s pofonba szaladtak bele haza pályán. 

Kylian Mbappé volt a Real Madrid nyerőembere a Valencia ellen.
Kylian Mbappé volt a Real Madrid nyerőembere a Valencia ellen. Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Gálázott a Real Madrid

A Real Madrid már a mérkőzés elején beszorította a Valenciát, a madridi fölénynek pedig hamar meglett az eredménye: egy hazai szögletet Éder Militao csúsztatott, a labda pedig César Tárrega kezén is megpattanva hagyta el a játékteret. Mateo Busquets játékvezető hosszas videózás után végül büntetőt ítélt, amelyet Kylian Mbappé magabiztosan értékesített. (1-0).

A 32. percben Arda Güler beadására Kylian Mbappé érkezett a hosszún, a francia világbajnok bal belsővel a kapuba passzolta a labdát. (2-0).

A 42. percben Thierry Correia buktatta Álvaro Carrerast a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest azonban Vinícius Júnior a kapusba rúgta, ráadásul a Valencia hálóőre, Julen Agirrezabala a kipattanót is hárítani tudta, így maradt a 2-0-s madridi vezetés. 

Egy perccel később azonban már Agirrezabala is tehetetlen volt, Jude Bellingham cselezte magát tisztára, és 20 méterről kilőtte a hosszú sarkot. (3-0).

Mivel a Real Madrid már az első félidőben tulajdonképpen eldöntötte a három pont sorsát, így a másodikban kicsit visszaesett a találkozó tempója. Az első nagyobb helyzetre egészen a 62. percig kellett várni, Vinícius Júnior húzta meg a bal oldalon, és készítette le Mbappénak a labdát, Agirrezabala azonban résen volt, és védte a francia támadó kísérletét.

Egy perccel később André Almeida próbálkozott egy távoli lövéssel, azonban Thibaut Courtois a léc fölé ütötte a lövést. Ez volt a Valencia első kaput eltaláló lövése a mérkőzésen.

A 82. percben Carreras is megvillant, a balhátvéd tizenhat méterről pókhálózta ki a bal felső sarkot. Micsoda gól volt! (4-0).

Több gól már nem született a találkozón, így a Real Madrid 4-0-ra nyert, és biztató előjelekkel várhatja a Liverpool elleni keddi Bajnokok Ligája találkozót.
 

Spanyol bajnokság, 11. forduló

Péntek

  • Getafe–Girona 2-1 (0-0)

Szombat

  • Real Madrid–Valencia 2-0 (2-0)
  • Villarreal–Rayo Vallecano 4-0 (1-0)
  • Atlético Madrid–Sevilla 3-0 (0-0)
  • Real Sociedad–Athletic Bilbao 3-2 (1-1)

Vasárnap

  • Levante–Celta Vigo 14.00
  • Alaves–Espanyol 16.15
  • FC Barcelona–Elche 18.30
  • Real Batis–Real mallorca 21.00

Hétfő

  • Real Oviedo–Osasuna 21.00

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

