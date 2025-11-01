A Real Madrid átgyalogolt a Valencián, van miért aggódni Liverpoolban

A Real Madrid egy Barcelona elleni győzelemmel hangolt a Valencia ellen, a királyi gárda 2-1-re nyert az ősi rivális ellen Jude Bellingham góljának köszönhetően a múlt hétvégén. A szebb napokat is megélt Valencia a Real Madriddal ellentétben szenved a bajnokságban, utolsó öt bajnokiján nyeretlen maradt. A Denevérek múlt szombaton a Villarreal ellen 2-0-s pofonba szaladtak bele haza pályán.

Kylian Mbappé volt a Real Madrid nyerőembere a Valencia ellen. Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Gálázott a Real Madrid

A Real Madrid már a mérkőzés elején beszorította a Valenciát, a madridi fölénynek pedig hamar meglett az eredménye: egy hazai szögletet Éder Militao csúsztatott, a labda pedig César Tárrega kezén is megpattanva hagyta el a játékteret. Mateo Busquets játékvezető hosszas videózás után végül büntetőt ítélt, amelyet Kylian Mbappé magabiztosan értékesített. (1-0).

A 32. percben Arda Güler beadására Kylian Mbappé érkezett a hosszún, a francia világbajnok bal belsővel a kapuba passzolta a labdát. (2-0).

A 42. percben Thierry Correia buktatta Álvaro Carrerast a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest azonban Vinícius Júnior a kapusba rúgta, ráadásul a Valencia hálóőre, Julen Agirrezabala a kipattanót is hárítani tudta, így maradt a 2-0-s madridi vezetés.

Egy perccel később azonban már Agirrezabala is tehetetlen volt, Jude Bellingham cselezte magát tisztára, és 20 méterről kilőtte a hosszú sarkot. (3-0).

Mivel a Real Madrid már az első félidőben tulajdonképpen eldöntötte a három pont sorsát, így a másodikban kicsit visszaesett a találkozó tempója. Az első nagyobb helyzetre egészen a 62. percig kellett várni, Vinícius Júnior húzta meg a bal oldalon, és készítette le Mbappénak a labdát, Agirrezabala azonban résen volt, és védte a francia támadó kísérletét.

Egy perccel később André Almeida próbálkozott egy távoli lövéssel, azonban Thibaut Courtois a léc fölé ütötte a lövést. Ez volt a Valencia első kaput eltaláló lövése a mérkőzésen.

A 82. percben Carreras is megvillant, a balhátvéd tizenhat méterről pókhálózta ki a bal felső sarkot. Micsoda gól volt! (4-0).

Több gól már nem született a találkozón, így a Real Madrid 4-0-ra nyert, és biztató előjelekkel várhatja a Liverpool elleni keddi Bajnokok Ligája találkozót.

