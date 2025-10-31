Több milliárd eurós pert nyert meg a Real Madrid az UEFA ellen, de a FIFA az igazi nyertes

A madridi tartományi bíróság friss ítélete szerint a Real Madrid jogosult lehet 4,5 milliárd euró kártérítést követelni az UEFA-tól, mivel a szövetség „erőfölényével visszaélve” akadályozta a 2021-ben meghirdetett Szuperliga létrejöttét – szúrta ki az Origo. A döntés a Realnak ad igazat, ugyanakkor az összeg behajtása több mint kérdéses.

A Real Madrid és az UEFA elnöke, Florentino Perez és Aleksander Ceferin egymás mellett a díszpáholyban. Tart a háború közöttük a Szuperliga miatt Fotó: MIKE KIREEV / NurPhoto

A klub állítólag a kiesett jegy- és meccsnapi bevételeket, valamint a nem létező televíziós közvetítésekből származó veszteségeket tekinti kárnak – csakhogy a Szuperligának sosem voltak érvényes szerződései sem a médiapartnerekkel, sem a szponzorokkal. Ebből fakadóan a négy és fél milliárd eurós követelés inkább elméleti, mintsem reális. Az UEFA természetesen fellebbez a spanyol legfelsőbb bíróságon, így a jogi csatározás folytatódik, de sportgazdasági értelemben már elbukott a forradalom.

A Szuperliga árnyékában: a klubvilágbajnokság diadala

Miközben a Real Madrid és Florentino Pérez továbbra is a Szuperliga hamvaiból próbál új jövőt építeni, a FIFA-nak sikerült elérnie azt, amit az UEFA-nak sem: a klubok világszintű egységét. A 2025-ben először megrendezett, megreformált klubvilágbajnokság – minden kezdeti gyermekbetegsége ellenére – komoly sportági sikert hozott.

A tornán részt vevő klubok pozitívan értékelték az új formátumot, a közvetítési jogdíjak és a szponzori bevételek pedig messze meghaladták a várakozásokat. Érdekesség, hogy a Barcelona – amely korábban a Szuperliga egyik élharcosa volt – utólag maga is jelezte, szívesen részt vett volna a tornán, annak ellenére, hogy nem kvalifikálta magát. Ez a szemléletváltás jól mutatja, hogy a piac már a FIFA globális projektje felé mozdult el.