Real MadridFlorentino PérezklubvilágbajnokságUEFAszuperliga ötlet

Több milliárd eurós pert nyert meg a Real Madrid az UEFA ellen, de a FIFA az igazi nyertes

A madridi tartományi bíróság elutasította az UEFA, a La Liga és a spanyol szövetség közös fellebbezését, így elvileg megnyílt az út a Real Madrid négy és fél milliárd eurós kártérítési igénye előtt. Florentino Pérez győzelmet arathatott a jogi fronton – de a valóságban a Szuperliga ötlete végleg elbukott, és a megreformált klubvilágbajnokság sikere új korszakot nyitott a nemzetközi klubfutballban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 12:19
Florentino Perez, a Real Madrid elnöke talán még korán örül Fotó: VALERY HACHE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A madridi tartományi bíróság friss ítélete szerint a Real Madrid jogosult lehet 4,5 milliárd euró kártérítést követelni az UEFA-tól, mivel a szövetség „erőfölényével visszaélve” akadályozta a 2021-ben meghirdetett Szuperliga létrejöttét – szúrta ki az Origo. A döntés a Realnak ad igazat, ugyanakkor az összeg behajtása több mint kérdéses.

A Real Madrid és az UEFA elnöke, Florentino Perez és Aleksander Ceferin egymás mellett a díszpáholyban. Tart a háború közöttük a Szuperliga miatt
A Real Madrid és az UEFA elnöke, Florentino Perez és Aleksander Ceferin egymás mellett a díszpáholyban. Tart a háború közöttük a Szuperliga miatt Fotó: MIKE KIREEV / NurPhoto

A klub állítólag a kiesett jegy- és meccsnapi bevételeket, valamint a nem létező televíziós közvetítésekből származó veszteségeket tekinti kárnak – csakhogy a Szuperligának sosem voltak érvényes szerződései sem a médiapartnerekkel, sem a szponzorokkal. Ebből fakadóan a négy és fél milliárd eurós követelés inkább elméleti, mintsem reális. Az UEFA természetesen fellebbez a spanyol legfelsőbb bíróságon, így a jogi csatározás folytatódik, de sportgazdasági értelemben már elbukott a forradalom.

A Szuperliga árnyékában: a klubvilágbajnokság diadala

Miközben a Real Madrid és Florentino Pérez továbbra is a Szuperliga hamvaiból próbál új jövőt építeni, a FIFA-nak sikerült elérnie azt, amit az UEFA-nak sem: a klubok világszintű egységét. A 2025-ben először megrendezett, megreformált klubvilágbajnokság – minden kezdeti gyermekbetegsége ellenére – komoly sportági sikert hozott.

A tornán részt vevő klubok pozitívan értékelték az új formátumot, a közvetítési jogdíjak és a szponzori bevételek pedig messze meghaladták a várakozásokat. Érdekesség, hogy a Barcelona – amely korábban a Szuperliga egyik élharcosa volt – utólag maga is jelezte, szívesen részt vett volna a tornán, annak ellenére, hogy nem kvalifikálta magát. Ez a szemléletváltás jól mutatja, hogy a piac már a FIFA globális projektje felé mozdult el.

 

Erőfitogtatás a Real Madrid és az UEFA között

A Real Madrid újabb jogi offenzívája már nem több, mint szimbolikus lépés. Florentino Pérez ezzel próbálja bizonyítani, hogy a Szuperliga ötlete nem bukott el végleg – ám a gyakorlat mást mutat.

A futballvilág figyelme már nem az UEFA és a Real Madrid közötti pereskedésre irányul, hanem arra, hogyan alakul a FIFA globális versenynaptára, és milyen módon lehet a klubvilágbajnokságot a világbajnoksággal és Bajnokok Ligájával összehangolni.

A Real Madrid pereskedése így inkább politikai üzenet: az európai klubok függetlenségi törekvéseinek utolsó, kései visszhangja. A labdarúgás gazdasági realitása azonban immár a FIFA oldalán áll – ott, ahol a pénz, a globális figyelem és a televíziós piacok egyaránt összpontosulnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu