Xabi Alonso megszólalt Vinícius büntetéséről, a Real Madrid lezárta az ügyet

A Real Madrid múlt vasárnap 2-1-re megnyerte a Barcelona elleni El Clásicót, azóta mégsem Xabi Alonso együttesének sikerétől, hanem Vinícius Júnior kifakadásától hangos a spanyol sajtó. A brazil szélső a lecserélésekor dühöngött, a mérkőzés végén majdnem nekiment a katalánoknak, a nyilvános bocsánatkéréséből pedig kihagyta a spanyol vezetőedzőt – a Real Madrid trénerét a Valencia elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón kérdezték a történtekről.

Elgurult Vinícius Júnior gyógyszere az El Clásico végén, de Xabi Alonso szerint a Real Madrid nem bünteti meg a brazil játékost (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Xabi Alonso szerint Vinícius Júnior ügyét a Real Madrid lezárta

– Semmilyen büntetésre nem kell számítania – válaszolta a sajtótájékoztatón feltett kérdésre Alonso, aki szerint szerdán mindent tisztáztak egymás között, és akkor tőle is elnézést kért Vinícius.

Nagyra értékelem azt a beszédet, amit mondott, őszinte és pozitív volt, a csapattársai és a szurkolói is világos üzenetet kaptak.

Mi lezártuk ezt a témát, és már a következő mérkőzésre koncentrálunk.

Egy újságíró ezután még egyszer kérdezett Viníciusszal kapcsolatban, a Real Madrid edzője ekkor már valamelyest ingerültebben felelt: – Azt hiszem, eleget mondtam róla, nálunk már nem szóbeszéd tárgya az eset.

Xabi Alonso Vinícius mellett Kylian Mbappét is dicsérte, a műtéten átesett Dani Carvajalnak pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A La Liga tabelláját tíz forduló után ötpontos előnnyel vezető Real Madrid szombaton 21 órától fogadja a kieső helyen álló Valenciát, amely áprilisban győzni tudott riválisa otthonában.