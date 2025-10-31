Liverpool–Real Madrid: kiderült Xabi Alonso titkos terve Szoboszlaiék ellen

A Real Madrid a Liverpool otthonában lép pályára a BL alapszakaszának negyedik fordulójában, és az Anfielden legutóbb tavaly novemberben Arne Slot együttese Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljaival magabiztosan legyőzte 2-0-ra a spanyol gigászt az előző idényben. Akkor azonban még nem Xabi Alonso irányította a Real Madrid csapatát, de a mostani rangadó Szoboszlaiék aggasztó eredményei miatt is más lehet.

Xabi Alonso most a Real Madrid edzőjeként tér vissza Liverpoolba, és Mourinhót másolja Szoboszlaiék ellen. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Premier League-címvédő Liverpool válságba került: az utóbbi hét mérkőzéséből hatot elveszített, köztük négyet zsinórban a bajnokságban. Ezzel szemben a Real Madrid remek formának örvend, Xabi Alonso irányításával vezeti a La Ligát, öt ponttal megelőzve a rivális Barcelonát, miután a hétvégén 2-1-re megnyerte az El Clásicót.

Xabi Alonso a Mourinho-módszert veti be Szoboszlaiék ellen

A Marca értesülései szerint Alonso meglepő döntést hozhat a Liverpool elleni meccs előtt: ő lesz az első Real Madrid-edző José Mourinho 2013-as távozása óta, aki nem tart edzést a mérkőzés előtti napon a helyszínen a Bajnokok Ligájában.

A Real Madrid az utóbbi években mindig az adott stadionban tréningezett a BL-találkozókat megelőző napon, és így tettek volna hétfőn is az Anfielden. Alonso viszont úgy döntött, hogy a csapat a madridi Valdebebas edzőközpontban készül 11 órától, és csak hétfő délután utazik Liverpoolba, ahol megtartja a kötelező sajtótájékoztatót, amin az edző mellett egy kiválasztott játékos vesz részt.

Erre számíthat a Liverpool: ez a Real Madrid más, mint a tavalyi

A nyáron Carlo Ancelottit váltó Xabi Alonso már eddig is komoly változtatásokat vezetett be a Realnál. A Bayer Leverkusennél alkalmazott háromvédős rendszerét Madridban egy hagyományosabb négyvédős felállásra cserélte, és ez eddig kifizetődőnek tűnik.

A királyi gárda hibátlan mérleggel vezeti a Bajnokok Ligája-csoportját: kilenc pontot szerzett a Marseille, a Kairat és a Juventus legyőzésével. A Liverpool eddig az Atlético Madridot és a Frankfurtot verte meg, viszont kikapott a Galatasaraytól. A keddi BL-meccsre teljesen más előzményekkel kerül sor, mint a két csapat tavaly őszi össszecsapására az Anfielden.