Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Real MadridtérdműtétDani CarvajalsérülésEl Clásico

Megműtötték a Real Madrid csapatkapitányát, sokáig nem számíthat rá Xabi Alonso

Dani Carvajal vasárnap, a Barcelona elleni El Clásico 72. percében szállt be csereként, és bár a meccs közben még nem panaszkodott fájdalomra, később erről értesítette a klub orvosait. Azóta a Real Madrid hatszoros BL-győztes jobbhátvédje már sikeresen túl is esett a térdműtéten. Carvajal idén valószínűleg már nem léphet pályára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 10:29
Idén már nem játszhat Carvajal.
Fájó lehet a Real Madrid számára Dani Carvajal hiánya. (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto/AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dani Carvajal alapembernek számít a Xabi Alonso irányította Real Madridban: a csapatkapitány hét La Liga- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára az idényben. Mindeközben posztriválisa, a nyáron szerződtetett Alexander-Arnold csupán öt meccsen szerepelt, ugyanis szintén sérüléssel bajlódik. Az angolt az Olympique Marseille elleni BL-meccsen kellett lecserélni, ugyanis a combját fájlalta, még hetek telhetnek el a visszatéréséig. Ezért is lehet különösen érzékeny veszteség a madridiak számára a rutinos jobbhátvéd kiesése.

Idén már nem játszhat Carvajal.
Dani Carvajal ismét térdműtétre szorult. (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

 

Hihetetlen mélységeket járt már meg Dani Carvajal

A rutinos jobbhátvéd az előző idényben a Villareal elleni bajnokin szenvedett rendkívül súlyos sérülést, ami után kilenc hónap kihagyás várt rá. Dani Carvajal jobb lábának elülső keresztszalagja, külső oldalszalagja és popliteus izma (a térd hátsó izma) is elszakadt.

Ahogy a Real Madrid kisfilmje is bemutatja, 227 napig tartott a rehabilitációja:

 

Újabb térdműtéten esett át a Real Madrid csapatkapitánya

Dani Carvajal az idény elején tért vissza hosszú sérüléséből, legutóbb vasárnap, a Barcelona elleni el Clásico 72. percében lépett pályára csereként. A mérkőzés után arról értesítette a Real Madrid csapatorvosait, hogy térdfájdalmai vannak. A műtétre már kedden sor került, közölte hivatalos oldalán a Real Madrid.

Csapatunk kapitánya, Dani Carvajal ma sikeres artroszkópos műtéten esett át a jobb térdén. A műtétet Dr. Manuel Leyes végezte, a Real Madrid orvosi csapatának felügyelete alatt. Carvajal a következő napokban megkezdi a felépülési programját

– írták a közleményben, ami arra viszont nem tér ki, hogy milyen hosszú kihagyás vár a védőre. Csak tippelni lehet, és abból kiindulni, hogy a hasonló térdízületi sérülések esetében 8-12 hétig tart a felépülés, vagyis Carvajal idén már minden bizonnyal nem léphet pályára.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.