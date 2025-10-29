Megműtötték a Real Madrid csapatkapitányát, sokáig nem számíthat rá Xabi Alonso

Dani Carvajal alapembernek számít a Xabi Alonso irányította Real Madridban: a csapatkapitány hét La Liga- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára az idényben. Mindeközben posztriválisa, a nyáron szerződtetett Alexander-Arnold csupán öt meccsen szerepelt, ugyanis szintén sérüléssel bajlódik. Az angolt az Olympique Marseille elleni BL-meccsen kellett lecserélni, ugyanis a combját fájlalta, még hetek telhetnek el a visszatéréséig. Ezért is lehet különösen érzékeny veszteség a madridiak számára a rutinos jobbhátvéd kiesése.

Dani Carvajal ismét térdműtétre szorult. (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Hihetetlen mélységeket járt már meg Dani Carvajal

A rutinos jobbhátvéd az előző idényben a Villareal elleni bajnokin szenvedett rendkívül súlyos sérülést, ami után kilenc hónap kihagyás várt rá. Dani Carvajal jobb lábának elülső keresztszalagja, külső oldalszalagja és popliteus izma (a térd hátsó izma) is elszakadt.

Ahogy a Real Madrid kisfilmje is bemutatja, 227 napig tartott a rehabilitációja:

Újabb térdműtéten esett át a Real Madrid csapatkapitánya

Dani Carvajal az idény elején tért vissza hosszú sérüléséből, legutóbb vasárnap, a Barcelona elleni el Clásico 72. percében lépett pályára csereként. A mérkőzés után arról értesítette a Real Madrid csapatorvosait, hogy térdfájdalmai vannak. A műtétre már kedden sor került, közölte hivatalos oldalán a Real Madrid.

Csapatunk kapitánya, Dani Carvajal ma sikeres artroszkópos műtéten esett át a jobb térdén. A műtétet Dr. Manuel Leyes végezte, a Real Madrid orvosi csapatának felügyelete alatt. Carvajal a következő napokban megkezdi a felépülési programját

– írták a közleményben, ami arra viszont nem tér ki, hogy milyen hosszú kihagyás vár a védőre. Csak tippelni lehet, és abból kiindulni, hogy a hasonló térdízületi sérülések esetében 8-12 hétig tart a felépülés, vagyis Carvajal idén már minden bizonnyal nem léphet pályára.