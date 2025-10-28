la ligacsapatkapitányBarcelonaDani CarvajalEl ClásicoReal Madrid

Újabb csapás a Real Madridnak, Xabi Alonso most a kapitányát vesztette el

Idén valószínűleg már nem léphet pályára Dani Carvajal. Bár a spanyol válogatott labdarúgó a hétvégén pályára lépett a Barcelona elleni rangadón is, a Real Madrid csapatának kapitányára újabb térdműtét vár, s több mint két és fél hónapot kénytelen kihagyni.

2025. 10. 28. 7:32
Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Real Madrid labdarúgócsapatának kapitánya, Dani Carvajal idén már nem léphet pályára. A spanyol válogatott hátvéd szerződését tavaly októberben egy évvel meghosszabbították, de nem sokkal utána a Villareal ellen súlyos térdsérülést szenvedett, hordágyon vitték le a pályáról. A játékos súlyos keresztszalag-sérülése után egy évvel Carvajalra újra műtét vár.

A Real Madrid játékosára térdműtét vár.
A Real Madrid játékosára térdműtét vár. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Real Madrid hátvédjére hosszú kihagyás vár

Tavaly novemberben a hátvéd jobb lábának elülső keresztszalagja, külső oldalszalagja és popliteus izma (a térd hátsó izma) is elszakadt. A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, 33 éves jobbhátvéd az idény elején tért vissza kilenc hónapos kihagyását követően, és legutóbb vasárnap, a Barcelona elleni el Clásico 72. percében lépett pályára csereként. Bár akkor a meccs közben még nem panaszkodott, később értesítette a klub orvosait, hogy fájdalmai vannak. A csapathoz közel álló forrás szerint a beavatkozás után Carvajal tíz hetet fog kihagyni, ami nem jön jól Xabi Alonso csapatának, aki már szeptemberben is elvesztett egy fontos játékost a szélső hátvéd poszton.

Trent Alexander-Arnold is a sérültek listáján

Szeptember közepén combsérülést szenvedett csapata Bajnokok ligája-mérkőzésén, így több hét pihenőre kényszerül Trent Alexander-Arnold, a Real Madrid angol válogatott labdarúgója is, aki épp Carvajal mellé érkezett. A jobbhátvédet már a 4. percben le kellett cserélni az Olympique Marseille elleni, hazai találkozón. Alexander-Arnold a bal combja hátsó részét fájlalta, és akkor pont Dani Carvajal lépett pályára helyette. Az angol futballista - aki a nyáron szerződött a Liverpooltól Madridba - sérüléséről a spanyol sajtó hat-nyolc hétről írt. 

Trent Alexander-Arnold a 2025/2026-os idényben eddig négy spanyol bajnokin lépett pályára egy Bajnokok Ligája találkozó mellett. A nyári klub-világbajnokságon öt meccsen játszott, és egy gólpasszt adott. Dani Carvajal hét spanyol bajnoki mérkőzésen volt a Real Madrid tagja, a korábban a világ legjobb jobbhátvédjének tartott spanyol játékos a BL-ben és a klub-világbajnokságon is egyszer lépett pályára.

 

