Már a neves angol újságíró is kimondta: Kerkeznek egyelőre a kispadon a helye

Miután szerdán a Crystal Palace elleni vesztes Ligakupa-meccsen Kerkez Milos végig a pályán volt, míg posztriválisa, Andy Robertson a 67. percben lejött, várható volt, hogy szombaton a skót balhátvéd fog kezdeni az Aston Villa ellen . Így is lett, Arne Slot a bajnokságban először ültette a kispadra a 21 éves magyar játékost. Kerkez a 2-0-ra megnyert meccs második félidejében sem állt be – 2024 tavasza óta először nem lépett pályára Premier League-mérkőzésen –, miközben Robertson önbizalom-növelő teljesítményt nyújtott, amivel a holland edzőnek is üzenhetett.

Andy Robertson a földön és a levegőben is megállíthatatlan volt a Liverpool szombati bajnokiján, miközben Kerkez Milos a padon volt (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A skót balhátvéd jó meccsét a számok is alátámasztják:

43/52 passz (83 százalékos hatékonyság)

11 passz az utolsó harmadban

1/4 beadás

1 szerelés

3 tisztázás

1/1 párharc a földön, 1/2 fejpárbaj

Kerkez a kispadon, Robertson a kezdőben – ez lenne a megoldás?

Robertson teljesítményét a liverpooli sajtó is kiemelte, csak hetes és nyolcas osztályzatokat találni. A The Athletic Liverpoolra szakosodott újságírója, a több mint egymillió követővel rendelkező James Pearce is dicsérte a skótot, és Kerkezzel is összehasonlította.

Kerkez Milos idővel bizonyítani fogja, hogy érdemes rá számítani, de a valóság az, hogy a Liverpool jelenleg Andy Robertsonnal a kezdőben jobb csapat.

A csapatkapitány-helyettes első alkalommal lépett pályára a Premier League-idényben kezdőként, és igazolta, hogy helye van a csapatban – írta ki Pearce a közösségi médiában. A bejegyzéshez egy videót is csatolt, amelyen az Anfield közönsége a 31 éves védőt élteti.