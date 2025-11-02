LiverpoolAndy RobertsonKerkez MilosAston Villa

Már a neves angol újságíró is kimondta: Kerkeznek egyelőre a kispadon a helye

Kerkez Milos a szombati Liverpool–Aston Villa Premier League-mérkőzésen végig a kispadon foglalt helyet, ilyen a liverpooli pályafutásán ez először történt meg vele a bajnokságban. A nemrégiben első liverpooli gólját szerző Kerkez helyzetéről James Pearce, a The Athletic újságírója is posztolt, miután a Villa ellen Andy Robertson nyújtott remek teljesítményt balhátvédként.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 9:35
Kerkez Milos helyzetéről ismét posztoltak Angliában
Kerkez Milos helyzetéről ismét posztoltak Angliában (Fotó: Middle East Images/Burak Basturk)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután szerdán a Crystal Palace elleni vesztes Ligakupa-meccsen Kerkez Milos végig a pályán volt, míg posztriválisa, Andy Robertson a 67. percben lejött, várható volt, hogy szombaton a skót balhátvéd fog kezdeni az Aston Villa ellen . Így is lett, Arne Slot a bajnokságban először ültette a kispadra a 21 éves magyar játékost. Kerkez a 2-0-ra megnyert meccs második félidejében sem állt be – 2024 tavasza óta először nem lépett pályára Premier League-mérkőzésen –, miközben Robertson önbizalom-növelő teljesítményt nyújtott, amivel a holland edzőnek is üzenhetett.

Andy Robertson a földön és a levegőben is megállíthatatlan volt a Liverpool szombati bajnokiján, miközben Kerkez a padon volt
Andy Robertson a földön és a levegőben is megállíthatatlan volt a Liverpool szombati bajnokiján, miközben Kerkez Milos a padon volt (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A skót balhátvéd jó meccsét a számok is alátámasztják:

  • 43/52 passz (83 százalékos hatékonyság)
  • 11 passz az utolsó harmadban
  • 1/4 beadás
  • 1 szerelés
  • 3 tisztázás
  • 1/1 párharc a földön, 1/2 fejpárbaj

Kerkez a kispadon, Robertson a kezdőben – ez lenne a megoldás?

Robertson teljesítményét a liverpooli sajtó is kiemelte, csak hetes és nyolcas osztályzatokat találni. A The Athletic Liverpoolra szakosodott újságírója, a több mint egymillió követővel rendelkező James Pearce is dicsérte a skótot, és Kerkezzel is összehasonlította.

Kerkez Milos idővel bizonyítani fogja, hogy érdemes rá számítani, de a valóság az, hogy a Liverpool jelenleg Andy Robertsonnal a kezdőben jobb csapat.

A csapatkapitány-helyettes első alkalommal lépett pályára a Premier League-idényben kezdőként, és igazolta, hogy helye van a csapatban – írta ki Pearce a közösségi médiában. A bejegyzéshez egy videót is csatolt, amelyen az Anfield közönsége a 31 éves védőt élteti.

Wirtz és Kerkez hasonló helyzetben

Rövid távon könnyen sikerhez vezethet Robertson kezdőcsapatba állítása. A Liverpool az idényben az egyik legmeggyőzőbb teljesítményét éppen az Aston Villa ellen nyújtotta, és itt a kezdőben a tavalyi csapat köszönt vissza – mindössze két helyen volt változás. 

  • A kapuban Alisson helyett Giorgi Mamardasvili kezdett, a brazil továbbra is sérült, de már elkezdte a könnyített edzéseket.
  • A támadó sorban pedig Hugo Ekitiké volt az ék, aki egy lesgólig jutott el – Szoboszlai Dominik passzából – 77 perc alatt, mielőtt Wirtz beállt helyette.

Ugyanakkor ahogyan Florian Wirtz esetében is leírtuk, úgy Kerkeznél is igaz: a Liverpool hosszú távon számol a magyar játékossal, és a sűrű menetrend mellett lehetőséget a magyar játékos is biztosan fog kapni, főleg, hogy a 31 éves Robertson heti két meccset aligha bír már végigjátszani. A Liverpool kedden 21 órakor a Real Madridot fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában. 

A mérkőzés összefoglalója:

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu