Gerrard élő adásban mondott ítéletet Slotról a fontos győzelem után

Steven Gerrard, a Liverpool korábbi legendás középpályása élő adásban védte meg a labdarúgócsapat edzőjét a szombati, Aston Villa elleni 2-0-s győzelmet követően. Gerrard szerint méltatlan volt, amit Arne Slot kapott az elmúlt hetekben, amikor a sorozatos vereségek után sok szurkolónál már a kirúgása volt a téma.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 7:42
Steven Gerrard az Anfielden védte be Arne Slotot, a Liverpool edzőjét
Steven Gerrard az Anfielden védte meg Arne Slotot, a Liverpool edzőjét (Fotó: X/The Touchline)
Arne Slot az Aston Villa elleni bajnokinak úgy vágott neki szombat este, hogy a Liverpool élén az elmúlt hét meccséből hatot is elvesztett. A holland azonban a győzelmi kényszerben nem esett össze, a Villa elleni bajnoki meccset a Pool 2-0-ra megnyerte. Az Anfield közönsége a mérkőzés folyamán többször is Slot nevét skandálta, ezzel jelezve, szó sincs edzőkérdésről Liverpoolban.

Arne Slot is tudja, hogy a szombati győzelem milyen fontos volt a Liverpoolnak
Arne Slot is tudja, hogy a szombati győzelem milyen fontos volt a Liverpoolnak (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Gerrard megvédte Arne Slotot a győzelem után

A lefújást követően Slot először találkozott Steven Gerrarddal, a klub legendás középpályásával. Angliában a TNT Sports közvetítette a találkozót, ahol Gerrard volt az egyik szakértő. A korábban nyolcas mezt viselő játékos megvédte a vezetőedzőt.

– Az a munka, amit Jürgen Klopp után elvégzett, kifogástalan volt, és ezért nagy dicséretet érdemel. 

Ezért is volt olyan frusztráló az elmúlt néhány hét, amikor az emberek az elbocsátását és változásokat követeltek, ez teljes őrület

– kezdte az Aston Villa korábbi menedzsere, amikor Slot volt a téma az adás egy későbbi pontján. Ezt követően Gerrard még inkább védelmébe vette Slotot, akinek a kommunikációját is kiemelte: – Ha ilyen rövid idő alatt ennyi változást hajtasz végre a keretben, akkor valahol átmeneti időszak lesz, és ha ehhez még néhány sérülés is társul, akkor az egy nagyon nehéz időszak lesz. De hogy igazságosak legyünk Slottal szemben, ő megpróbálta elmagyarázni ezeket a helyzeteket a médiában, és az emberek azzal vádolják, hogy kifogásokat keres, pedig nem így van. 

Gerrard zárszóként kiemelte, Slotnak is nagyon fontos volt a szombati győzelem, hiszen ezzel jelezte a Liverpool szurkolóinak, hogy ő a legalkalmasabb ember a csapatot kivezetni a mostani gödörből. A Liverpool győzelmével ismét dobogós – harmadik – a bajnokságban, a listavezető Arsenal előnye ugyanakkor már hét pont.

Videón Steven Gerrard véleménye Arne Slotról:

