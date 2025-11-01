Liverpoolflorian wirtzTrent Alexander-ArnoldArne SlotSzoboszlai Dominik

Slot lenne az egyedüli oka Szoboszlaiék vesszőfutásának? Liverpoolban nagy a hallgatás

Továbbra is gödörben a Liverpool. Arne Slot együttese a frankfurti BL-mérkőzésen aratott 5-1-es győzelem után újabb kijózanító pofont kapott a Brentford ellen a Premier League-ben, majd a felforgatott csapat a ligakupából is simán kiesett. A novemberi válogatottszünet előtt, nyolc nap alatt pokoli három meccse következik a Liverpoolnak. Arne Slot a döcögős idénykezdet után a kritikák kereszttüzébe került. Ebben a cikkben azt a kérdést járjuk körbe, hogy ez lenne-e Slot csapata, vagy a holland kívánságai egy ilyen nyáron sem teljesültek teljes mértékben.

Perlai Bálint
2025. 11. 01. 5:50
Arne Slot foghatja a fejét, eddig nem úgy alakul az idény, ahogy elképzelte
Arne Slot foghatja a fejét, eddig nem úgy alakul az idény, ahogy elképzelte Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor 2025 áprilisában, négy fordulóval a vége előtt a Tottenham legyőzésével angol bajnok lett a Liverpool, akkor sokan Arne Slot fejéhez vágták, hogy ez még nem is az ő csapata, részben az elődjének, Jürgen Kloppnak köszönheti a bajnoki címet. Szoboszlai Dominikék úgy lettek a Premier League győztesei, hogy 2024 nyarán a játékoskerethez csak Federico Chiesa csatlakozott a Juventustól, akiből teljes értékű labdarúgó valójában csak a mostani idényben lett a Vörösöknél. A liverpooli vezetőség – élükön az új sportigazgató, Richard Hughes és Michael Edwards (a Liverpool tulajdonosának, az amerikai Fenway Sports Group futballért felelős vezérigazgatója) – a nyáron azonban bankot robbantott, közel 500 millió eurót költött el. A nyári játékosmozgásról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Arne Slot, a Liverpool edzője a Premier League-trófeával tavasszal
Arne Slot, a Liverpool edzője tavasszal a Premier League-trófeával  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot védelmi gondjaira a Liverpool idénye is rámehet

Gondolhatnánk, hogy egy ilyen nyár után egy edzőnek nem lenne oka problémázni, Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké és Kerkez Milos hosszú évekre jelenthetnek megoldást Liverpoolban. 

Ugyanakkor a jobbhátvéd poszton nyár óta egy Trent Alexander-Arnold nagyságú lyuk tátong. Noha Jeremie Frimpong a Bayer Leverkusentől erre a posztra érkezett, sokatmondó, hogy az idény elején Szoboszlai Dominik kapott bizalmat ezen a poszton, a holland és a szintén jobb-bekk Conor Bradley helyett. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy hosszabb-rövidebb ideig mindketten sérültek voltak.

Szoboszlai elvégzi a piszkos munkát – a Newcastle és az Arsenal ellen ezen a poszton játszva lett a meccs legjobbja –, de a legnagyobb erényeit innen aligha lehet kihasználni, főleg, hogy afelől egyre inkább nincs kérdés, hogy ő a Liverpool legjobbja idén. A távozó Alexander-Arnoldhoz a magyar profilja áll talán a legközelebb, de nem túl fair az összehasonlítás, hiszen az angol játékos rúgótechnikája, hosszú labdái és progresszivitása páratlan, nincs még egy ilyen a modern futballban. S akkor ott vannak még a védekezési feladatok, az ellenfelek Szoboszlaira jól láthatóan egyre többször játszanak rá. A kérdés adott: a Liverpool miért igazolta le Frimpongot, akiben Slot egyelőre látványosan nem bízik? Ráadásul Frimpong a Frankfurt ellen ismét megsérült, decemberig aligha lesz bevethető.

Frimpong profilja hasonló a már régóta a klub kötelékébe tartozó Bradley-éhez – elsősorban mindketten a felfutásaikkal jelentenek veszélyt. Erre pedig akár a Liverpool idénye is rámehet, ha Slot és a stábja nem talál ki valami vészmegoldást.

Trent Alexander-Arnold idénye idáig nem úgy alakul a Real Madridnál, ahogy elképzelte
Trent Alexander-Arnold idénye idáig nem úgy alakul a Real Madridnál, ahogy elképzelte  Fotó: THOMAS COEX / AFP

A másik nagy probléma Luis Díaz hiánya. Noha Cody Gakpo az MU és a Frankfurt ellen is betalált (12 meccsen hét gólban vállalt szerepet), a kolumbiai hatékony letámadása hiányzik. S ezzel vissza is térünk a fentebb említettekre. 

Szoboszlai egyik nagy erénye a letámadások vezetése, mint egy karmester, ezt jobbhátvédként viszont aligha tudja megtenni. 

Wirtz és Isak idővel, amikor betanulnak, hatékonyak lesznek, de jelenleg aligha ők jelentik a megoldást – főleg, hogy Isak sérülés miatt a szombati, Aston Villa elleni mérkőzésről (21.00, tv: Spíler1) is lemarad – mindezt Slot erősítette meg a meccset megelőző sajtótájékoztatón.

Arne Slot a nyári költekezések után elégedett lehet?

A védelem jobb oldalán lévő problémák mellett a középhátvéd poszton is szűkösek Slot lehetőségei. Noha a nyáron érkezett a 19 éves olasz, Giovanni Leoni, de a fiatal játékos keresztszalagja még szeptemberben elszakadt a Southampton elleni ligakupa-meccsen, így az ő idénye véget ért. Ugyanakkor az eddigi mindössze két felnőttidénnyel a lábaiban Leoni aligha lehetett volna Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk első számú cseréje. A kidőlésével így maradt Joe Gomez, aki lényegében az egyetlen belső hátvéd cseréje Slotnak – ezért talán nem is meglepő, hogy amikor csak lehet, akkor pihenteti a francia-holland párost, történt mindez a szerdai ligakupa-meccsen. A Liverpool vezetősége az átigazolási ablak utolsó napjaiban, óráiban igyekezett leigazolni Marc Guéhit a Crystal Palace-tól, a kapkodás nem járt sikerrel, sőt a jövő nyáron már ingyen igazolható védőt más topklubok is elvihetik.

Arne Slot pedig jogosan lehet dühös, mert a támadósor már sztároktól hemzseg, a védelemben mégis hatalmas lyukak vannak. Talán nem is meglepő, hogy az egész bajnokságban a Liverpool engedte a legtöbb nagy helyzetet az ellenfeleknek (28). Összehasonlításképpen: a listavezető Arsenalnál ez a szám mindössze 5.

A vezetőség – gondolva itt első sorban a sportigazgató, Richard Hughesra –, csendben figyeli a történteket, miközben Slot súlyosabbnál súlyosabb kritikákat kap. Januárban persze javíthat Hughes és a többi agytröszt, csak kérdés, hogy az már nem lesz-e túl késő a bajnokság kimenetele szempontjából, no meg Slot állását illetően…

Arne Slot és Richard Hughes (jobbra) a Liverpool edzőközpontjában a nyári felkészülés során, itt még nagy volt az öröm
Arne Slot és Richard Hughes (jobbra) a Liverpool edzőközpontjában a nyári felkészülés során – itt még nagy volt az öröm  Fotó: Liverpool FC)

Miért mondja azt Slot, hogy kevés játékosa van?

A szerdai kupabúcsú után sokan Slot fejéhez vágták, hogy a kispadra miért ültetett le csak akadémiai játékost. Többek között Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk is csak a lelátóról figyelte csapata meccsét. A holland döntése mögött minden bizonnyal az állt, hogy a sűrű menetrend – nyolc nap alatt Aston Villa, Real Madrid és Manchester City elleni találkozók – miatt pihentetett, ugyanakkor a holland tréner a számok világában veszett el, és a többi csapathoz hasonlította a keretét.

Mindössze tizenöt-tizenhat játékos áll rendelkezésre, a keretünk nem olyan mély, mint azt sokan hiszik. Láttam a Manchester City kezdőcsapatát a kupában, és nem hiszem, hogy egyetlen játékosa is kezdett volna a hétvégén, de ha megnézem a kezdőcsapatot, olyan érzésem van, mintha a tizenegy kezdőjátékosával játszott volna még a kupában is!

– mondta Slot, ami nem néz ki túl jól, miután közel ötszázmillió eurót költött el a vezetőség, noha a lyukakról fentebb már írtunk. Az új játékosok megérkezte után egyébként Slot hétről hétre változtat a kezdőcsapatán, mostanáig 32 játékost vetett be a Premier League-ben. Ez a szám már most nagyobb, mint az előző évadban, amikor mindössze 31-gyel lett bajnok – derül ki a The Athletic cikkéből.

A mostani idényben a Liverpool használta idáig a legtöbb játékost az angol bajnokságban
A mostani idényben a Liverpool használta idáig a legtöbb játékost a Premier League-csapatok közül  Fotó: The Athletic

Ez lenne Slot csapata?

A játékoskapcsolatokon alapuló összjáték viszont továbbra is gyerekcipőben jár, ez aligha meglepő a rengeteg új érkező miatt. A kilenc bajnokin a kezdőjátékosok közel 30 százaléka új igazolás volt, ez kiugró arány. Klopp nem véletlenül mondta el korábban többször is, amikor a Liverpool nem igazolt egyes nyarakon (2020-ban és 2025-ben is úgy lett bajnok a csapat, hogy előtte visszafogott volt a piacon – véletlen lenne?), hogy számára a legfontosabb, hogy összeszokott kerettel dolgozzon. Ha a nyári játékosmozgás után azt vártuk, hogy végre meglátjuk az Arne Slot-féle Liverpoolt, akkor egyelőre csalódnunk kell. A címvédő küszködik, és a sok változás miatt hamarosan be kell látni, hogy átmeneti idény vár a csapatra, ahol a bajnokságban nem üldözött, hanem maximum üldöző lehet.

Premier League, 10. forduló
Szombat:

  • Brighton & Hove Albion–Leeds United 16.00
  • Burnley–Arsenal 16.00 (tv: Match4)
  • Crystal Palace–Brentford 16.00
  • Fulham–Wolverhampton 16.00
  • Nottingham Forest–Manchester United 16.00 (tv: Spíler1) 
  • Tottenham Hotspur–Chelsea 18.30 (tv: Match4)
  • Liverpool–Aston Villa 21.00 (tv: Spíler1)

Vasárnap:

  • West Ham United–Newcastle United 15.00
  • Manchester City–AFC Bournemouth 17.30 (tv: Spíler1)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu