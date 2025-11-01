Slot lenne az egyedüli oka Szoboszlaiék vesszőfutásának? Liverpoolban nagy a hallgatás

Amikor 2025 áprilisában, négy fordulóval a vége előtt a Tottenham legyőzésével angol bajnok lett a Liverpool, akkor sokan Arne Slot fejéhez vágták, hogy ez még nem is az ő csapata, részben az elődjének, Jürgen Kloppnak köszönheti a bajnoki címet. Szoboszlai Dominikék úgy lettek a Premier League győztesei, hogy 2024 nyarán a játékoskerethez csak Federico Chiesa csatlakozott a Juventustól, akiből teljes értékű labdarúgó valójában csak a mostani idényben lett a Vörösöknél. A liverpooli vezetőség – élükön az új sportigazgató, Richard Hughes és Michael Edwards (a Liverpool tulajdonosának, az amerikai Fenway Sports Group futballért felelős vezérigazgatója) – a nyáron azonban bankot robbantott, közel 500 millió eurót költött el. A nyári játékosmozgásról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Arne Slot, a Liverpool edzője tavasszal a Premier League-trófeával Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot védelmi gondjaira a Liverpool idénye is rámehet

Gondolhatnánk, hogy egy ilyen nyár után egy edzőnek nem lenne oka problémázni, Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké és Kerkez Milos hosszú évekre jelenthetnek megoldást Liverpoolban.

Ugyanakkor a jobbhátvéd poszton nyár óta egy Trent Alexander-Arnold nagyságú lyuk tátong. Noha Jeremie Frimpong a Bayer Leverkusentől erre a posztra érkezett, sokatmondó, hogy az idény elején Szoboszlai Dominik kapott bizalmat ezen a poszton, a holland és a szintén jobb-bekk Conor Bradley helyett. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy hosszabb-rövidebb ideig mindketten sérültek voltak.

Szoboszlai elvégzi a piszkos munkát – a Newcastle és az Arsenal ellen ezen a poszton játszva lett a meccs legjobbja –, de a legnagyobb erényeit innen aligha lehet kihasználni, főleg, hogy afelől egyre inkább nincs kérdés, hogy ő a Liverpool legjobbja idén. A távozó Alexander-Arnoldhoz a magyar profilja áll talán a legközelebb, de nem túl fair az összehasonlítás, hiszen az angol játékos rúgótechnikája, hosszú labdái és progresszivitása páratlan, nincs még egy ilyen a modern futballban. S akkor ott vannak még a védekezési feladatok, az ellenfelek Szoboszlaira jól láthatóan egyre többször játszanak rá. A kérdés adott: a Liverpool miért igazolta le Frimpongot, akiben Slot egyelőre látványosan nem bízik? Ráadásul Frimpong a Frankfurt ellen ismét megsérült, decemberig aligha lesz bevethető.