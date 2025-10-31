Arne Slot a Liverpool sajtótájékoztatóján megkapta az utolsó kérdést, amit hallani akart

Liverpool FCArne SlotAston Villa angol fociKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier Leaguesajtótájékoztató

Az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati játéknapján a Liverpool az Aston Villa együttesét fogadja. Az Anfielden sorra kerülő bajnokit megelőzően a rég nem látott rossz formában lévő Vörösök vezetőedzője, Arne Slot péntek délelőtt megtartotta a sajtótájékoztatóját.

Wiszt Péter
2025. 10. 31. 10:40
A Liverpool edzője, Arne Slot az előző idényben egy-egy győzelmet és döntetlent ért el az Aston Villa ellen (Fotó: AFP/Paul Ellis)
A Premier League-ben címvédő Liverpool jelenleg a topligák legrosszabb formában lévő csapata azzal, hogy a legutóbbi hét tétmérkőzéséből hatot, köztük az előző négy bajnokiját elveszítette. Arne Slot vezetőedző együttese szerdán megfiatalított csapattal esett ki az angol Ligakupából, szombaton pedig már ismét a bajnokságban, az Aston Villa ellen léphet pályára adott esetben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A két gárda kilenc forduló után egyaránt 15 ponttal rendelkezik, ám Unai Emeryék úgy, hogy a rossz idénykezdetük után a legutóbbi négy mérkőzésük mindegyikén három pontot szereztek.

Szoboszlai Dominik épp az Aston Villa ellen szerezte az első Premier League-gólját, akkor még nem Arne Slot volt a Liverpool edzője
Szoboszlai Dominik épp az Aston Villa ellen szerezte az első Premier League-gólját, akkor még nem Arne Slot volt a Liverpool edzője (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A szintén európai kupaporondon szereplő Villa a legutóbbi tíz egymás elleni találkozót nem tudta megnyerni – 2023 szeptemberében például Szoboszlai első liverpooli gólja is kellett a Vörösök sikeréhez.

Gravenberch visszatérhet, Isak és Jones aligha

Az alapemberek közül Ryan Gravenberch, Alexander Isak és Curtis Jones is sérülés miatt hiányzott a közelmúltban – mellettük pedig például Alisson Becker és Jeremie Frimpong sem bevethető egy ideje –, közülük azonban alighanem csak egy lesz ott a szombati meccskeretben.

– Ryan már tegnap is edzett, Isak és Jones viszont még nem.

Előbbi talán még kezdeni is tud majd, de 99,9 százalék, hogy a másik kettő a keretben sem lesz

– kezdte az angolok szerint kirúgás szélén álló Slot a tőle szokatlanul tízperces késéssel induló pénteki sajtótájékoztatóját. A holland tréner kiemelte, hogy az új igazolások beilleszkedése és még inkább a sérültek miatt nincs egyszerű dolga, korábban Szoboszlai is emiatt kényszerült jobbhátvéd pozícióba, de így is vannak olyan minőségi játékosok, akikkel vissza kell térni a győztes útra. A szerdai rotálásával kapcsolatban pedig továbbra is úgy véli, jól döntött a kulcsemberek pihentetése céljából.

Arne Slot a Liverpool–Aston Villa előtt sem félti az állását

A játékosállománnyal elégedett Slotot a távozásáról beszélő hangokról is kérdezték, de erre ő azt válaszolta, hogy ez az utolsó kérdés, amit várt, ezekkel ugyanis egyáltalán nem foglalkozik: a célja továbbra is az, hogy a Liverpoolt sikerekre vezesse. 

Szerinte a játékstíluson abszolút nem kell változtatni, csak a pontosságon elöl és hátul. 

A helyzetei ugyanis megvannak a csapatnak, csupán azok kihasználását kell minél jobbá tenni, illetve védekezésben elsősorban a pontrúgásokra és a bedobásokra – továbbá az Aston Villa ellen kiemelten a hosszú indításokra – kell odafigyelni, és máris összejöhetnek a győzelmek. Mint megjegyezte, ehhez viszont fejben és fizikálisan is rendben kell lenni az utolsó percig.

Kerkez Milos a Bournemouth játékosaként két gólpasszt is szerzett az Aston Villa ellen, nyernie viszont még sosem sikerült
Kerkez Milos a Bournemouth játékosaként két gólpasszt is szerzett az Aston Villa ellen, nyernie viszont még sosem sikerült (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A Liverpool–Aston Villa mérkőzés magyar idő szerint szombaton 21 órakor kezdődik az Anfielden, ahol a birminghami együttes utoljára 2014-ben tudott győzni.

