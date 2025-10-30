Mohamed SzalahLiverpoolal-Ahli

Szalah máris talált magának új csapatot? Első kézből jött a válasz

Mohamed Szalah olyan időszakot él meg Liverpoolban, mint korábban sosem. A csapatnak és neki sem megy, emiatt folyamatosan leszólják a teljesítményét. Sőt, a tavaszi szerződéshosszabbítása ellenére már olyan pletykák is szárnyra keltek, hogy Szalah hamarosan távozhat Liverpoolból. Több klubbal is összeboronálták már az egyiptomit, az egyik pedig már reagált is a szóbeszédre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 14:29
Mohamed Szalah önmagához képest gyengén muzsikál, máris a távozásáról pletykálnak Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohamed Szalah az ősszel tizenhárom mérkőzésen négyszer volt eredményes és három gólpasszt osztott ki. Sok szélső elégedett lenne ilyen statisztikákkal, de Liverpool egyiptomi királya esetében más a mérce. Az előző volt a legjobb idénye, amikor 34 gólig és 23 gólpasszig jutott minden sorozatot figyelembe véve, megnyerte a Premier League-t, emellett aranycipős is lett az angol élvonalban és a legjobb játékosnak is megválasztották. Már csak ezen előzmények miatt is gyengének nevezhető az őszi teljesítménye, sok szakértő már kiköveteli őt a Vörösök kezdőcsapatából, sőt, már a távozásáról is pletykálnak.

Mohamed Szalah olyan eredménysorral büszkélkedhet, amiről más arab játékosok csak álmodoznak
Mohamed Szalah olyan eredménysorral büszkélkedhet, amilyenről más arab játékosok csak álmodoznak Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Szalah visszatérhet Egyiptomba?

Ez érdekes fejlemény lenne annak tükrében, hogy áprilisban hosszú huzavona után írt alá új szerződést Liverpoolban, amelynek értelmében 2027 nyaráig állna a klub alkalmazásában. Egyrészt a szaúdi bajnokságban szereplő klubok érdeklődéséről továbbra is lehet hallani, másrészt arról is szólt a fáma, hogy a 33 éves Szalah hazatérhet Egyiptomba, és a Szabics Imrét is foglalkoztató rekordbajnoknál, az al-Ahlinál folytatja.

Ezen híresztelések eljutottak Kairóba is, és a klub korábbi sportigazgatója, Said Abdelhafiz nem tűrte csendben a pletykákat.

– Mohamed Szalah hatalmas sztár, és olyasmiket ért el, amikre az arab játékosok ritkán képesek. Ő teljes mértékben a profikarrierjére koncentrál – magyarázta az egykori sportigazgató a Sport Witnessnek, majd leszögezte: 

Az al-Ahli egyetlen képviselője sem beszélt ilyesmiről, ez csak a médiában terjedt el. Mi a csapat prioritásaira fókuszálunk, és én közben sok sikert kívánok Szalahnak.

 

 

 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu