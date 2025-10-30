Szalah máris talált magának új csapatot? Első kézből jött a válasz

Mohamed Szalah az ősszel tizenhárom mérkőzésen négyszer volt eredményes és három gólpasszt osztott ki. Sok szélső elégedett lenne ilyen statisztikákkal, de Liverpool egyiptomi királya esetében más a mérce. Az előző volt a legjobb idénye, amikor 34 gólig és 23 gólpasszig jutott minden sorozatot figyelembe véve, megnyerte a Premier League-t, emellett aranycipős is lett az angol élvonalban és a legjobb játékosnak is megválasztották. Már csak ezen előzmények miatt is gyengének nevezhető az őszi teljesítménye, sok szakértő már kiköveteli őt a Vörösök kezdőcsapatából, sőt, már a távozásáról is pletykálnak.

Mohamed Szalah olyan eredménysorral büszkélkedhet, amilyenről más arab játékosok csak álmodoznak Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Szalah visszatérhet Egyiptomba?

Ez érdekes fejlemény lenne annak tükrében, hogy áprilisban hosszú huzavona után írt alá új szerződést Liverpoolban, amelynek értelmében 2027 nyaráig állna a klub alkalmazásában. Egyrészt a szaúdi bajnokságban szereplő klubok érdeklődéséről továbbra is lehet hallani, másrészt arról is szólt a fáma, hogy a 33 éves Szalah hazatérhet Egyiptomba, és a Szabics Imrét is foglalkoztató rekordbajnoknál, az al-Ahlinál folytatja.

Ezen híresztelések eljutottak Kairóba is, és a klub korábbi sportigazgatója, Said Abdelhafiz nem tűrte csendben a pletykákat.

– Mohamed Szalah hatalmas sztár, és olyasmiket ért el, amikre az arab játékosok ritkán képesek. Ő teljes mértékben a profikarrierjére koncentrál – magyarázta az egykori sportigazgató a Sport Witnessnek, majd leszögezte: