szabics imreAugsburgBundesligaEgyiptom

Viszlát, Bundesliga? Szabics 45-szörös bajnokcsapatnál folytathatja

Úgy tűnik, Szabics Imre búcsút mondhat vagy már mondott is a Bundesligának, ugyanis az Augsburg másodedzője már egy másik csapat tréningjén tűnt fel. Szabics a jelek szerint az egyiptomi rekordbajnok al-Ahlinál folytatja, ahol egy régi ismerősével dolgozhat együtt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 18:51
Szabics Imre az egyiptomi rekordbajnok kedvéért hagyhatja el Németországot Fotó: HARRY LANGER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2024/2025-ös után ezt az idényt is az Augsburg másodedzőjeként kezdte meg Szabics Imre. A Csakfoci.hu azonban kedden arról számolt be, hogy a Bundesliga-csapattal való közös munkája hamarosan befejeződhet, mert klubot vált a magyar szakember.

Szabics Imre az idény elején még az Augsburg másodedzőjeként pózolt
Szabics Imre az idény elején még az Augsburg másodedzőjeként pózolt Fotó: TOM WELLER / DPA

Szabics Imre Egyiptomban köthet ki

Az értesülések szerint nem akármilyen együtteshez szerződhet Szabics, hanem a 45 bajnoki címével egyiptomi csúcstartó, 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes al-Ahli SC-hez, ahol szintén másodedzőként vállalna állást. A vezetőedzőnek egy hete kinevezett Jess Thorup mellett dolgozna, akivel jól ismerik egymást, hiszen az előző idényben a dán szakember még az Augsburgot vezette, a kirúgása után Szabics sorsa is kérdéses volt, de ő maradt a németeknél. Mostanáig.

Ugyanis minden jel arra utal, hogy a portál értesülései helyesek voltak, ugyanis Szabics Imre már feltűnt az egyiptomi csapat edzésén, és erről fotók, illetve videók is felkerültek a klub közösségi oldalaira. A hivatalos bejelentés azonban még várat magára, egyelőre az Augsburg sem számolt be a másodedzője távozásáról.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu