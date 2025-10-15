Viszlát, Bundesliga? Szabics 45-szörös bajnokcsapatnál folytathatja

A 2024/2025-ös után ezt az idényt is az Augsburg másodedzőjeként kezdte meg Szabics Imre. A Csakfoci.hu azonban kedden arról számolt be, hogy a Bundesliga-csapattal való közös munkája hamarosan befejeződhet, mert klubot vált a magyar szakember.

Szabics Imre az idény elején még az Augsburg másodedzőjeként pózolt Fotó: TOM WELLER / DPA

Szabics Imre Egyiptomban köthet ki

Az értesülések szerint nem akármilyen együtteshez szerződhet Szabics, hanem a 45 bajnoki címével egyiptomi csúcstartó, 12-szeres afrikai Bajnokok Ligája-győztes al-Ahli SC-hez, ahol szintén másodedzőként vállalna állást. A vezetőedzőnek egy hete kinevezett Jess Thorup mellett dolgozna, akivel jól ismerik egymást, hiszen az előző idényben a dán szakember még az Augsburgot vezette, a kirúgása után Szabics sorsa is kérdéses volt, de ő maradt a németeknél. Mostanáig.

Ugyanis minden jel arra utal, hogy a portál értesülései helyesek voltak, ugyanis Szabics Imre már feltűnt az egyiptomi csapat edzésén, és erről fotók, illetve videók is felkerültek a klub közösségi oldalaira. A hivatalos bejelentés azonban még várat magára, egyelőre az Augsburg sem számolt be a másodedzője távozásáról.