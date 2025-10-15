Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

vb-selejtezőfoci-vb 2026vb 2026

Már csak húsz hely kiadó – hozzájuk csatlakozna a magyar válogatott a vb-n

Egyre inkább körvonalazódik, hogy 2026-ban melyik 48 labdarúgó-válogatott küzdhet meg a világbajnoki címért. A napokban több nemzeti együttes is biztosította a vb-részvételt, így már csak húsz hely kiadó a viadalra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 14:51
Szoboszlai Dominik sokat tehet azért, hogy a magyar válogatott is ott legyen a világbajnokságon Fotó: Tiago Petinga Forrás: MTI/EPA/LUSA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig összesen 28 válogatott biztosította a vb-részvételt a mexikói, amerikai, kanadai közös rendezésű tornára, a maradék helyek közül sok novemberben, az európai zóna selejtezőjének zárásával kelhet el. Az öreg kontinensről eddig csak a mind a hat mérkőzését kapott gól nélkül megnyerő Anglia harcolta ki a részvételt, s lesz ott 17. alkalommal a világbajnokságon.

Harry Kane-ék Lettországban biztosították be a vb-részvételt
Harry Kane-ék Lettországban biztosították be a vb-részvételt. Fotó: AFP/Gints Ivuskans

A dél-amerikai és óceániai selejtezők már véget értek, előbbiből hat (Argentína, Brazília, Ecuador, Uruguay, Kolumbia, Paraguay), utóbbiból egy (Új-Zéland) válogatott szerzett részvételi jogot, igaz, Bolíviának és Új-Kaledóniának még van esélye a kijutásra az interkontinentális pótselejtezőn keresztül.

Az afrikai zónából Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, a Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál már biztosan ott lesz a vb-n, a Gabon, Kongói DK, Kamerun, Nigéria kvartettből pedig az egyik válogatott az egymás elleni négyes döntőt követően pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

Ázsiában kedden Katar és Szaúd-Arábia csatlakozott Japán, Irán, Üzbegisztán, Dél-Korea, Jordánia és Ausztrália mellé, itt még az Egyesült Arab Emírségeknek és Iraknak van esélye: egymás ellen döntik el, kié lesz a hely az interkontinentális pótselejtezőn.

Az észak- és közép-amerikai, valamint a Karib-térség válogatottjait tartalmazó CONCACAF-zónából a három rendezőn (Mexikó, Egyesült Államok, Kanada) kívül még nem jegyezhettünk fel kijutót – innen hárman biztosan ott lesznek a vb-n, ketten pedig pótselejtezővel juthatnak ki.

Üzbegisztán, Jordánia és a Zöld-foki-szigetek első alkalommal szerepelhet majd világbajnokságon, míg a legtöbb szerepléssel Brazília büszkélkedhet, amelyet a 23. vb-n is láthatunk, így tovább folytatódik az ötszörös világbajnok sorozata: a brazil válogatott még sosem maradt le labdarúgó-világbajnokságról.

A magyar válogatottnak matematikailag még van esélye az egyenes kijutást jelentő első helyre, reálisan azonban a pótselejtezőt érő második pozíció lehet a cél. Marco Rossi csapatának lehetséges ellenfeleiről itt írtunk.

Ők harcolták eddig ki a vb-részvételt:

  • Európa: Anglia
  • Afrika: Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart, Szenegál
  • Ázsia: Japán, Irán, Üzbegisztán, Dél-Korea, Jordánia, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia
  • Dél-Amerika: Argentína, Brazília, Ecuador, Uruguay, Kolumbia, Paraguay
  • Óceánia: Új-Zéland

Rendezőként az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó is biztos résztvevője a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu