Már csak húsz hely kiadó – hozzájuk csatlakozna a magyar válogatott a vb-n

Eddig összesen 28 válogatott biztosította a vb-részvételt a mexikói, amerikai, kanadai közös rendezésű tornára, a maradék helyek közül sok novemberben, az európai zóna selejtezőjének zárásával kelhet el. Az öreg kontinensről eddig csak a mind a hat mérkőzését kapott gól nélkül megnyerő Anglia harcolta ki a részvételt, s lesz ott 17. alkalommal a világbajnokságon.

Harry Kane-ék Lettországban biztosították be a vb-részvételt. Fotó: AFP/Gints Ivuskans

A dél-amerikai és óceániai selejtezők már véget értek, előbbiből hat (Argentína, Brazília, Ecuador, Uruguay, Kolumbia, Paraguay), utóbbiból egy (Új-Zéland) válogatott szerzett részvételi jogot, igaz, Bolíviának és Új-Kaledóniának még van esélye a kijutásra az interkontinentális pótselejtezőn keresztül.

Az afrikai zónából Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, a Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál már biztosan ott lesz a vb-n, a Gabon, Kongói DK, Kamerun, Nigéria kvartettből pedig az egyik válogatott az egymás elleni négyes döntőt követően pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

Ázsiában kedden Katar és Szaúd-Arábia csatlakozott Japán, Irán, Üzbegisztán, Dél-Korea, Jordánia és Ausztrália mellé, itt még az Egyesült Arab Emírségeknek és Iraknak van esélye: egymás ellen döntik el, kié lesz a hely az interkontinentális pótselejtezőn.

Az észak- és közép-amerikai, valamint a Karib-térség válogatottjait tartalmazó CONCACAF-zónából a három rendezőn (Mexikó, Egyesült Államok, Kanada) kívül még nem jegyezhettünk fel kijutót – innen hárman biztosan ott lesznek a vb-n, ketten pedig pótselejtezővel juthatnak ki.

Üzbegisztán, Jordánia és a Zöld-foki-szigetek első alkalommal szerepelhet majd világbajnokságon, míg a legtöbb szerepléssel Brazília büszkélkedhet, amelyet a 23. vb-n is láthatunk, így tovább folytatódik az ötszörös világbajnok sorozata: a brazil válogatott még sosem maradt le labdarúgó-világbajnokságról.

A magyar válogatottnak matematikailag még van esélye az egyenes kijutást jelentő első helyre, reálisan azonban a pótselejtezőt érő második pozíció lehet a cél. Marco Rossi csapatának lehetséges ellenfeleiről itt írtunk.