Visszavágtak az angol drukkerek Thomas Tuchelnek, aki elviseli a brit humort

Bebiztosította világbajnoki részvételét az angol labdarúgó-válogatott, amely a Lettországban elért 5-0-s győzelemnek köszönhetően immár biztosan az élen végez a vb-selejtezősorozat K csoportjában. Az összecsapáson az angol drukkerek új rigmussal válaszoltak az őket korábban kritizáló Thomas Tuchelnek, aki aztán a mérkőzést követő sajtótájékoztatón reagált a fejleményekre.

2025. 10. 15. 12:33
Az angol szurkolók Lettországba is elkísérték a válogatottat Fotó: Gints Ivuskans Forrás: AFP
Az angol szurkolók cselekedetének megértéséhez vissza kell mennünk az időben az október 9-én lejátszott Anglia–Wales (3-0) felkészülési mérkőzéshez, amely után Thomas Tuchel a saját drukkereit kritizálta: a német szakembernek nem tetszett a Wembley Stadion hangulata, és kijelentette, hogy az angol válogatott sokkal nagyobb támogatást érdemelne.

Thomas Tuchelnek tetszett a drukkerek reakciója
Thomas Tuchelnek tetszett a drukkerek reakciója (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

Több sem kellett a szóban forgó szurkolóknak, akik a lettek elleni idegenbeli összecsapáson több új rigmussal is üzentek a kapitánynak:

Thomas Tuchel, akkor énekelünk, amikor mi akarunk!

Thomas Tuchel, elég hangosak vagyunk neked?

A találkozó után természetesen megkérdezték a történtekről  a szövetségi kapitányt, aki mosolyogva válaszolt.

– Kaptam egy kis odaszúrást az első félidőben, de teljesen jogos volt. Humorosan és jó humorérzékkel veszem, és elfogadom. A legutóbbi megjegyzéseim alapján megvolt rá az okuk. Kreatívnak találtam, mosolyt csalt az arcomra, ennek így kellet történnie. Ilyen a brit humor, el tudom viselni. Nem történt baj – idézi a BBC Tuchelt, aki külön kiemelte a drukkereket.

– Nagyon fontos a támogatásuk, korábban már mondtam, hogy briliáns volt, ahogy Szerbiában szurkoltak. Biztos vagyok benne, hogy a világbajnokságon sem lesz másként, szükségünk is lesz rá. Nagyon sokat számít a játékosoknak és az edzőknek is, ha úgy mész ki a pályára, hogy látod a szurkolókat énekelni, és tudod, hogy mögötted állnak. Ez is fontos része annak, amit csinálunk. Büszkévé és boldoggá akarjuk tenni őket, hogy örüljenek, ha nézhetnek minket. Azonosulniuk kell azzal, ahogyan futballozunk.

Thomas Tuchel a kritikákra is jól válaszolt

Az 52 esztendős szakember korábban több kritikát is kapott, ám a vb-kijutásig vezető úton mutatott eredményességgel megmutatta, hogy nem érdemes őt megkérdőjelezni: az angol válogatott az eddigi hat selejtezőmeccsét 18 gólt szerezve nyerte meg, miközben Jordan Pickford kapuját még nem tudták bevenni az ellenfelek.

– Különleges pillanat ez. Kívülről talán könnyűnek tűnik, de sohasem az a labdarúgásban. Jó látni, hogy eddig eljutottunk, mert rengeteg munkát beletettünk. Nem csupán a tehetségre támaszkodunk, keményen megdolgozunk a céljainkért.

Anglia a Szerbia elleni hazai mérkőzéssel folytatja, majd Albániában zárja a selejtezősorozatot, s bár a saját sorsa miatt már nem kell aggódnia, a pótselejtezőt érő második helyet illetően még nagy beleszólása lesz ezeknek a mérkőzéseknek, ugyanis éppen ez a két csapat küzd meg a pozícióért. 

 

