Döbbenetes sorozatot futva egyetlen lépésre van a rekordtól a spanyol válogatott

Bulgária sem okozott gondot. A spanyol válogatott kedd este Mikel Merino két góljával, Mikel Oyarzabal találatával, valamint egy öngóllal 4-0-ra nyert, így négy selejtező után a maximális pontszámmal, 12 ponttal áll. Ami hasonlóan imponáló, az a gólkülönbség: 15-0.

Mikel Merino kedd este két góllal vette ki a részét a spanyol válogatott sikeréből. Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez

Brazíliát ostromolja a spanyol válogatott

A spanyolok kijutása két fordulóval a kvalifikáció lezárása előtt matematikailag még nem biztos, a csoportmásodik törökök ugyanis csupán három ponttal vannak lemaradva, a két válogatott ráadásul az utolsó játéknapon, Spanyolországban még megmérkőzik egymással. Azt megelőzően a listavezetőre Georgia (idegenben), Törökországra pedig Bulgária (vendéglátóként) vár.

A török csapat számára nem túl jó előjel a spanyol együttes formája. Spanyolország immáron 63 vb-selejtező óta nem talált legyőzőre, ami azt jelenti, hogy már csak egy mérkőzésnyire van attól, hogy beérje a sorozatban veretlenül megvívott hazai vb-selejtezők számában világelső Brazíliát, amely 64 meccsel tartja az abszolút rekordot.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS szerdai kimutatásából kiderült, hogy Spanyolország az elmúlt 29 tétmérkőzéséből egyet sem veszített el rendes játékidőben (mérlege 24 győzelem mellett öt döntetlen), sőt: utóbbi hét vb-selejtezős meccsét kapott gól nélkül megnyerte. Magabiztosan masírozik a világbajnokság felé Spanyolország, amely akár a jövő évi tornán is favorit lehet.