Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

spanyol válogatottvb-selejtezőstatisztika

Döbbenetes sorozatot futva egyetlen lépésre van a rekordtól a spanyol válogatott

Spanyolország megállíthatatlan. A spanyol válogatott kedd este 4-0-ra nyert Bulgária ellen világbajnoki selejtezőn, és továbbra is hibátlan az E csoportban. Luis de la Fuente szövetségi kapitány futballcsapata már csak egy meccsre van egy régi rekord beállításától.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 14:19
A spanyol válogatott hibátlan teljesítménnyel menetel a jövő évi vb felé. Fotó: Anadolu/Burak Akbulut
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bulgária sem okozott gondot. A spanyol válogatott kedd este Mikel Merino két góljával, Mikel Oyarzabal találatával, valamint egy öngóllal 4-0-ra nyert, így négy selejtező után a maximális pontszámmal, 12 ponttal áll. Ami hasonlóan imponáló, az a gólkülönbség: 15-0.

Mikel Merino kedd este két góllal vette ki a részét a spanyol válogatott sikeréből
Mikel Merino kedd este két góllal vette ki a részét a spanyol válogatott sikeréből. Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez

 

Brazíliát ostromolja a spanyol válogatott

A spanyolok kijutása két fordulóval a kvalifikáció lezárása előtt matematikailag még nem biztos, a csoportmásodik törökök ugyanis csupán három ponttal vannak lemaradva, a két válogatott ráadásul az utolsó játéknapon, Spanyolországban még megmérkőzik egymással. Azt megelőzően a listavezetőre Georgia (idegenben), Törökországra pedig Bulgária (vendéglátóként) vár.

A török csapat számára nem túl jó előjel a spanyol együttes formája. Spanyolország immáron 63 vb-selejtező óta nem talált legyőzőre, ami azt jelenti, hogy már csak egy mérkőzésnyire van attól, hogy beérje a sorozatban veretlenül megvívott hazai vb-selejtezők számában világelső Brazíliát, amely 64 meccsel tartja az abszolút rekordot.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS szerdai kimutatásából kiderült, hogy Spanyolország az elmúlt 29 tétmérkőzéséből egyet sem veszített el rendes játékidőben (mérlege 24 győzelem mellett öt döntetlen), sőt: utóbbi hét vb-selejtezős meccsét kapott gól nélkül megnyerte. Magabiztosan masírozik a világbajnokság felé Spanyolország, amely akár a jövő évi tornán is favorit lehet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.