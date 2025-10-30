Premier LeagueIFABBrentford CitybedobásStoke Cityszankcionálás

A Premier League új őrülete lett Szoboszlaiék végzete: ezt már a FIFA sem tűri

Egy régi-új trend virágzik a Premier League-ben. Egyre több csapat alkalmazza a hosszú bedobást taktikai fegyverként. Mindennek negatív hozadéka is van, mégpedig érzékelhetően csökkent a tiszta játékidő, ezért a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályalkotó testülete szankcióban gondolkozik. Van olyan csapat az angol élvonalban, amelyet ez rendkívül érzékenyen érinthet.

Tóth Norbert
2025. 10. 30. 5:43
Szankcionálhatják a hosszú bedobásokat.
Kayoda bedobásaira a Liverpoolnak és a Manchester Unitednek sem volt ellenszere. (Fotó: GLYN KIRK / AFP)
A távoli bedobások térnyerése evolúciós folyamat, és úgy tűnik, hogy rövid- és középtávon a futball szerves része marad, hiszen statisztikákkal alátámaszthatóan eredményes módja a gólszerzésnek. Valójában nem a spanyol viaszt találták fel, hiszen korábban is voltak olyan időszakai a labdarúgásnak, amikor igazi taktikai csodafegyverként kezelték egyes csapatok ezt a lehetőséget. Emlékezzünk vissza a Stoke City együttesére, amely a kétezres években hétről hétre terrorizálta a védelmeket a hosszan bedobott labdáival.

Szankcionálhatják a hosszú bedobásokat.
Rory Delap bedobásaitól minden csapat rettegett (Fotó: ANDREW YATES / AFP)

 

Újra divatba jött a hosszú bedobás

A modern futball a pontrúgások megszállottja, ezért is jöhetett újra divatba a hosszú bedobás. A szögletekre és szabadrúgásokra szakosodott edzőkkel a klubok mostanra felismerték, hogy a bedobások is hasonló lehetőségeket kínálhatnak. Egy hosszú, lapos labda a tizenhatoson belül ugyanolyan káoszt okozhat, mint egy szöglet. Még ha maga a bedobás nem is eredményez gólt, az utána történő kavarodás veszélyes labdahelyzeteket teremthet.

A Stats Perform adatai szerint a Premier League mostani idényének már az első heteiben több mint kétszer annyi távoli bedobást eszközöltek a csapatok, mint az előző évad teljes egészében. Átlagosan 3,44 nagy bedobást láthatunk meccsenként, ezzel szemben a 2024/25-ös idényben ez a szám 1,52 volt. Robbanásszerűen megnőtt a számuk.

Az ismét népszerű taktikai fegyverről már Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya is beszélt a közelmúltban egy interjúban. A tréner szerint valóban egyre több csapat alkalmazza a hosszú bedobásokat, ezért nekik is alkalmazkodniuk kell a világbajnokságig.

 

Jelentősen csökkent a játékidő, ezért lépnének

A Premier League-idény első 40 mérkőzését vizsgálták meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a játékidő jelentősen csökkent. Meccsenként 54 perc 21 másodpercet van tisztán játékban a labda, ami 133 másodperccel kevesebb, mint tavaly. A szakemberek úgy látják, hogy ebben jelentős negatív szerepet játszik a tény, hogy egyre több hosszú bedobást végeznek el, ugyanis ilyenkor sok időt töltenek a játékosok a labda tisztogatásával és a nekifutással.

Az IFAB tanácsadó testülete kedden egy virtuális ülésén vizsgálta meg annak a lehetőségét, hogy szankcionálja a hosszú bedobásokat. A jelenlegi ötlet szerint a megoldás az lenne, hogy korlátozzák az időt, amit egy játékos a bedobással tölthet (csakúgy, mint a kirúgásoknál). Döntés januárban, az éves üzleti ülésen születhet.

Csökkenne az idő a bedobásokra.
A szabályalkotók szerint túl sokáig pepecselnek a játékosok a bedobásoknál (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

 

A csodafegyverét veszítheti el a Brentford

Amennyiben korlátoznák a hosszú bedobások elvégzésének lehetőségeit, az a Brentfordot érintené a legérzékenyebben Angliában. A Méhek a teljes Premier League-mezőnyt tekintve messze a legtöbb gólt szerzik hosszú bedobások után, a liga specialistái lettek.

Hogyha csak az előző PL-fordulókra tekintünk vissza: a Brentford a Manchester United, a Chelsea és a Liverpool ellen is betalált hosszú bedobás után. Kayode kétség kívül a liga egyik legjobban dobó játékosa, ami hatalmas fegyvertény.

 

Anno a Stoke City űzte művészi szinten a bedobásokat 

A kétezres és a kétezer-tízes évek Stoke Cityje volt a mestere a hosszú bedobásoknak. Tony Pulis együttesében Rory Delap (most a Chelsea-ben futballozó Liam Delap édesapja) volt a bedobásfelelős, labdái tűpontosak és szinte kivédekezhetetlenek voltak.

Évekig retteghettek a Premier League-védelmek, amikor bedobáshoz készült a Stoke.

