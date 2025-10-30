A Premier League új őrülete lett Szoboszlaiék végzete: ezt már a FIFA sem tűri

A távoli bedobások térnyerése evolúciós folyamat, és úgy tűnik, hogy rövid- és középtávon a futball szerves része marad, hiszen statisztikákkal alátámaszthatóan eredményes módja a gólszerzésnek. Valójában nem a spanyol viaszt találták fel, hiszen korábban is voltak olyan időszakai a labdarúgásnak, amikor igazi taktikai csodafegyverként kezelték egyes csapatok ezt a lehetőséget. Emlékezzünk vissza a Stoke City együttesére, amely a kétezres években hétről hétre terrorizálta a védelmeket a hosszan bedobott labdáival.

Rory Delap bedobásaitól minden csapat rettegett (Fotó: ANDREW YATES / AFP)

Újra divatba jött a hosszú bedobás

A modern futball a pontrúgások megszállottja, ezért is jöhetett újra divatba a hosszú bedobás. A szögletekre és szabadrúgásokra szakosodott edzőkkel a klubok mostanra felismerték, hogy a bedobások is hasonló lehetőségeket kínálhatnak. Egy hosszú, lapos labda a tizenhatoson belül ugyanolyan káoszt okozhat, mint egy szöglet. Még ha maga a bedobás nem is eredményez gólt, az utána történő kavarodás veszélyes labdahelyzeteket teremthet.

A Stats Perform adatai szerint a Premier League mostani idényének már az első heteiben több mint kétszer annyi távoli bedobást eszközöltek a csapatok, mint az előző évad teljes egészében. Átlagosan 3,44 nagy bedobást láthatunk meccsenként, ezzel szemben a 2024/25-ös idényben ez a szám 1,52 volt. Robbanásszerűen megnőtt a számuk.

Az ismét népszerű taktikai fegyverről már Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya is beszélt a közelmúltban egy interjúban. A tréner szerint valóban egyre több csapat alkalmazza a hosszú bedobásokat, ezért nekik is alkalmazkodniuk kell a világbajnokságig.

Jelentősen csökkent a játékidő, ezért lépnének

A Premier League-idény első 40 mérkőzését vizsgálták meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a játékidő jelentősen csökkent. Meccsenként 54 perc 21 másodpercet van tisztán játékban a labda, ami 133 másodperccel kevesebb, mint tavaly. A szakemberek úgy látják, hogy ebben jelentős negatív szerepet játszik a tény, hogy egyre több hosszú bedobást végeznek el, ugyanis ilyenkor sok időt töltenek a játékosok a labda tisztogatásával és a nekifutással.