Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

Kirúgják Slotot? Az edző egykori magyar csapattársa válaszolt

Hét mérkőzés, hat vereség – ilyen eredménysorra egy vezetőedző sem lenne büszke. Hát még ha egy topcsapatról, nevezetesen a Premier League címvédőjéről, a Liverpoolról van szó, pedig bizony Arne Slot együttese halmozza a kudarcokat. A holland menedzser egykori csapattársa, Fehér Csaba mondott véleményt a Liverpool gyötrődéséről és a csapat magyar válogatott játékosairól, Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról.

2025. 10. 31. 17:03
Arne Slot vajon meddig lesz a Liverpool vezetőedzője? Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Sok klubnál egy csúfos vereségsorozat nem fér bele, és gyorsan belebukik a vezetőedző, pláne a Premier League-ben, ahol a topcsapatok közül a Chelsea és a Manchester United is gyakran cserélgeti a trénereit abban a reményben, végre újra sikeres lesz az együttes. Most, hogy a Liverpool is negatív spirálba került, hétből hat mérkőzést is elbukott, sokan pedzegetik, hogy Arne Slot munkája is veszélyben van. Persze nem látunk bele a vezetőség fejébe, és mindig lesznek hangzatos nyilatkozatok, amelyekben a bizalmukról biztosítják a menedzsereket, hogy aztán rövid időn belül lapátra tegyék őket, de a Vörösökre nem ez jellemző. Jürgen Klopp kinevezése után sem ment minden azonnal gördülékenyen, de a nehéz hónapok után csodálatos időszak következett a klub életében, és a német edzőlegenda távozása előtt még arról is gondoskodott, hogy ütőképes csapatot hagyjon az utódjára. Slot erre építve azonnal megnyerte a Premier League-et, ezzel kiérdemelte a vezetőség bizalmát, és már csak ezért is nehéz arra gondolni, hogy most megválnának tőle. Fehér Csaba sem hisz ebben az eshetőségben.

Ahogy arra Fehér Csaba számított, Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik vezére lett
Ahogy arra Fehér Csaba számított, Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik vezére lett Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Fehér Csaba: Slot nem lett rosszabb edző

Láttunk már fura dolgokat a futballban, de nagyon csodálkoznék, ha ez bekövetkezne. A nagy klubok, így a Liverpool is hosszú távon gondolkodik, Arne Slot sem lett gyengébb edző néhány hónap alatt, ugyanakkor azt be kell látni, hogy az első évében magasra tette a lécet a bajnoki címmel 

– állapította meg a Teol megkeresésére Fehér Csaba.

Szoboszlai előrelépett Liverpoolban

Az egykori 42-szeres válogatott jobbhátvéd jó véleménnyel van Slotról, akivel 2000 és 2004 között csapattársak voltak a NAC Bredánál. Fehér Csaba korábban azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy a holland tréner kezei alatt Szoboszlai Dominik sokat fejlődhet, és a gárda egyik vezére lehet. Ez valóban így van, felfelé lóg ki a formán kívül játszó csapattársai közül, és sok Liverpool-szurkoló a jövő kapitányát látja benne.

– Ha valaki szintet tudott lépni még az előző idényhez képest is, ő Szoboszlai Dominik, aki mára meghatározó tagja lett a Liverpoolnak – jelentette ki Fehér Csaba, aki kitért a nyáron érkezett Kerkez Milosra is. – Az ő helyzete már nehezebb, hiszen egy jól működő gépezetbe könnyebb beilleszkedni, ez az, ami most nem mondható el. Komoly összegért vásárolták meg őt a Bournemouth-tól, így nem valószínű, hogy megválnak tőle. Milos még fiatal, be fog érni, csak időre van szüksége. Illetve ott van Arne Slot, a holland edző tudja, hogyan kell beépíteni egy fiatalt a csapatba.

A III. kerületi TVE sportigazgatója hozzátette, a nyári nagybevásárlás hozzájárult a Liverpool szenvedéséhez, a csapatnak még össze kell szoknia, ugyanakkor továbbra is a mezőny legjobbjai közé tartozik.

Ezt szombat este (21.00, tv: Spíler1) az Aston Villa ellen bizonyíthatja.

 

