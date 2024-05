Ez vár Szoboszlai Dominikre az új Liverpoolban az edzőjelölt jó ismerője szerint

Arne Slot nem volt kiemelkedő futballista, nem jutott el a válogatottságig, de azért több mint kétszáz meccsen szerepelt a holland élvonalban. Középpályás volt, akárcsak és több magyar csapattársa is akadt, a Sparta Rotterdamban Vermes Krisztián, a NAC Bredában Babos Gábor, Pető Tamás és Fehér Csaba szerepelt vele együtt. Utóbbi mesélt lapunknak az edzőről, akiről a holland és az angol média is készpénznek veszi, hogy a távozó Jürgen Klopp utódja lesz a Liverpool kispadján a következő idénytől.

Arne Slot veheti át Jürgen Klopp helyét a Liverpool élén. Fotó: EPA/Bart Stoutjesdijk

– Nem ő volt a leggyorsabb játékos, de ezt jól kompenzálta azzal, hogy gyorsan gondolkodott – árulta el Slotról a 42-szeres magyar válogatott Fehér Csaba, akivel 2002 és 2004 között 48 meccsen voltak együtt a pályán csapattársakként. – Pályán kívül is az intelligens, érdeklődő, a világra nyitott futballisták közé tartozott. Emlékszem, hogy amikor a válogatottól érkeztem vissza a csapathoz, mindig az elsők között kérdezett arról, milyen volt a játék, hogyan álltunk fel, milyen taktikát alkalmaztunk. Az adott pillanatban ebbe nem gondolt bele az ember, de így utólag visszanézve, már akkor érződött rajta az edzői véna.

Fehér szerint Slottal könnyű volt beszélgetni, mindig is nagyon jól kommunikált, könnyedén megértette magát az öltözőben a fiatalabbakkal, idősebbekkel, más kultúrákból érkezőkkel egyaránt. Ennek edzőként is nagy hasznát veheti.

– Hollandiában az egyik legjobb edzőnek tartják, sőt talán már több is annál – tette hozzá Fehér. – Tudatosan építette fel a karrierjét, és eddig minden csapatánál sikeres volt. Az AZ Alkmaarral már 2020-ban jó úton járt a holland bajnoki cím felé, amit szerintem meg is szerzett volna, ha a Covid miatt nem szakad félbe az a szezon. Utána került a Feyenoordhoz, ahol hasonló volt a helyzet, mint a Liverpoolnál Klopp érkezésekor. Volt egy nagy nevű klub, amely kicsit leszakadt az élmezőnytől, és ezt tudta Slot megváltoztatni, akárcsak Klopp Liverpoolban.

Jürgen Klopp személyi kultuszát nem lehet lemásolni

Az első nagy dobása az volt a Feyenoorddal, hogy 2022-ben bejutott a csapattal az Európa-konferencialiga döntőjébe, amelyet végül a José Mourinho vezette AS Roma ellen elvesztett szűken, 1-0-ra, úgy, hogy az olaszokat kétszer is a kapufa mentette meg a góltól.

Tavaly viszont már nem maradt trófea nélkül a rotterdami klubnál, Slot 2017 óta a Feyenoord első holland bajnoki címét szerezte meg, idén pedig a Holland Kupát hódította el az együttessel. Nagy várakozás előzi meg a várható liverpooli szerepvállalását is, habár Klopp örökébe lépni senkinek sem lenne könnyű feladat.

– Nagy hiba lenne azt várni Slottól, hogy olyan legyen, mint Jürgen Klopp – hangsúlyozta Fehér. – Az évek alatt Klopp körül egyfajta személyi kultusz is kialakult, nemcsak a Liverpoolra, hanem a Premier League egészére óriási hatást gyakorolt. Slottól vagy bárki mástól lehetetlen elvárni azt, hogy ezt egyből továbbvigye. Át is alakul Klopp távozásával a Liverpool menedzsmentje, újra nagyobb hatalom kerül a sportigazgató kezébe, ami szerintem kedvező az új edzőnek, hiszen megoszlik a felelősség.

Mi lesz Szoboszlai Dominikkel az új Liverpoolban?

Itthon a legtöbbeket az érdekli, hogy mi lehet az utóbbi időben háttérbe szorult Szoboszlai Dominik sorsa Klopp távozása után a Liverpoolban. A magyar középpályás az idény korábbi részében meghatározó játékot nyújtott, és rengeteg dicséretet kapott, ám április óta kevesebb szerephez jut, a legutóbbi öt Premier League-meccsen csak egyszer volt kezdő, háromszor pedig csereként is csak percekre állhatott be. Fehér Csaba szerint azonban a fejlődése töretlen maradhat, ha Slot érkezik az Anfield Roadra a nyáron.

Az utóbbi időben Szoboszlai a cseresorba szorult a Liverpoolban. Fotó: EPA/Adam Vaughan

– Eddig az volt a jellemző, hogy Slot kezei alatt nagyon jól fejlődtek tovább a játékosok, jobban belegondolva én is szívesen lettem volna a futballistája, és szerintem ezzel Dominik is így lehet majd – fogalmazott. – Szoboszlai már bizonyította, hogy jól megállja a helyét a Premier League szintjén is, a következő lépés az lehet, hogy igazi vezére lesz a Liverpoolnak. Több meghatározó játékos is távozhat, és Dominik abba a három-négy futballistából álló körbe tartozik, amelyből kikerülhetnek az új vezérek.

Nemrég hasonlóan vélekedett a Ferencváros korábbi holland játékosa, Julian Jenner is, aki az AZ Alkmaarnál dolgozott együtt Slottal: szerinte Szoboszlai fontos szerepet játszhatna a holland támadó felfogású Liverpooljában, amelyben több gólt szerezhetne és több helyzetet alakíthatna ki.

