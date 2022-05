Mourinho történelmet írt, az AS Romát kétszer is megmentette a kapufa

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a 2021/22-es szezonra írta ki először harmadik számú kupasorozatnak a Konferencia-ligát, így szerdán az albán fővárosban „történelmi” döntőre készülődött az AS Roma és a Feyenoord. Előbbi története során a nemzetközi porondon csak az 1961-es Vásárvárosok Kupájában tudott diadalmaskodni (ez az Európa-liga előtti UEFA Kupa elődje volt), a hollandok vitrinje viszont sokkal jobban mutat: 1970-ben megnyerték a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK), a Bajnokok Ligája elődjét, 1974-ben és 2002-ben pedig az UEFA Kupát. Ugyanakkor az AS Roma vezetőedzője, az 59 éves portugál José Mourinho nyert BL-t (a Portóval és az Internazionaléval is), UEFA Kupát (a Portóval) és Európa-ligát (a Manchester Uniteddel). Korábban négy döntője volt, mind a négyet megnyerte, s a tiranai végjáték előtt már azt is elmondhatta, hogy négy különböző klubbal is bejutott egy európai kupasorozat döntőjébe, ami rekord. S ő lett az első, aki a BL-ben, az Európa-ligában, az UEFA Kupában és a Konferencia-ligában is fináléba vezette aktuális csapatát. A Feyenoord mestere, a 43 éves holland Arne Slot a holland élvonalban idén bronzérmes lett a rotterdami csapattal, legnagyobb sikereként ő ezt mutathatta fel. (Mourinho amúgy a Serie A-ban a hatodik helyen zárt az AS Romával.)

A kupadöntő miatt Albániában a szerdát munkaszüneti nappá nyilvánították, nagy nap volt ez az országban. A mérkőzés előtt a vendégszurkolók között akadtak „problémásak”, akik összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel, s hatvan randalírozó drukkert – 48 olasz és 12 hollandot – őrizetbe is vettek. A finálé vezetését a romániai, nagykárolyi születésű Kovács István kapta meg, a csapatok pedig telt ház, 21 690 néző előtt a következő összeállításban futottak ki a pályára, AS Roma: Rui Patrício – Mancini, Smalling, Ibanez – Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski – Zaniolo, Mhitarjan – Abraham; Feyenoord: Bijlow – Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia – Til, Aursnes, Orkun Kökcü – R. Nelson, Dessers, Sinisterra.

Vagyis az olaszoknál sérülése után ott volt a kezdőcsapatban az örmény Mhitarjan, azonban az első negyedóra végén a füvön ülve rázta a fejét, hogy nem tudja folytatni a játékot, Sérgio Oliveira váltotta. A csapatok igyekeztek, iram volt, helyzetig azonban sokáig nem jutottak el. A 32. percben aztán a Roma mégis megszerezte a vezetést. Mancini ívelt a kapu elé, a holland védelemből Trauner nem tudta elfejelni a labdát, Zaniolo kényelmesen levette mellel, és az ötös bal sarkáról bepöckölte a hálóba (1-0). Az első játékrészben a vége felé még egy dulakodás okozott izgalmakat, a Roma kapuja előtt Dessers felöklelte a labdát fedező Smallingot, amiből tömegjelenet kerekedett, de viszonylag hamar lecsillapodtak a kedélyek.

Fordulás után gyorsan felpörögtek az események, öt perc sem telt el, amikor az olaszokat már másodszor mentette meg a kapufa a góltól. Előbb egy szöglet utáni kavarodásból Mancini lábáról került oda, nem sok hiányzott az öngólhoz, majd Malacia 22 méteres löketét Rui Patrício tolta a bal kapufa és a keresztléc találkozásához. A 72. percben a Feyenoord kapusa, Bijlow hárította bravúrral a Zaniolót váltó Veretout lövését, ami még meg is pattant Sinisterra lábán. A hollandok kapusa a 85. percben Pellegrini lövését védte, de közben a Feyenoord is bőszen rohamozott, mindent megtett az egyenlítésért. Ám ez nem jött össze, az AS Roma 1-0-ra győzött a Konferencia-liga fináléjában, s így José Mourinho újra történelmet írt, az ötödik nagy döntőjét is megnyerte, és elmondhatja, hogy négy nemzetközi kupasorozatban diadalmaskodott.

How many major UEFA finals have you won, José?#UECLfinal https://t.co/QXrm12k7A7 pic.twitter.com/sQsp6wyEdc — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022

Borítókép: Nicolo Zaniolo gólja döntött Fotó: Europress/AFP/Giuseppe Maffia