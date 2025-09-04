A Liverpool leuralta egész Európát, de közben nem figyelt Jürgen Klopp szavaira

A Liverpool a nyáron bevásárolt, de nagyon. A bajnokcsapat 482 millió eurót költött – egész Európában ezt senki nem közelítette meg, ez az összeg majdnem annyi, amennyit az egész spanyol bajnokság költött –, kétszer döntötte meg a brit átigazolási rekordot, és végül nyolc új játékos érkezett a csapathoz. Őrült nyár volt ez a Liverpool szurkolóinak, kevesen gondolták mindezt még két éve, amikor Arne Slot ült le a kispadra. Mielőtt a dolgok mélyére ásnánk, nézzük meg, hogy ki érkeztek a Mersey partjára.

Két magyar a Liverpool kezdőjében: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kirobbanthatatlan a címvédőnél Fotó: REUTERS/Phil Noble

A Liverpool nyári igazolásai:

Alexander Isak: 144 millió euró

Florian Wirtz: 125 millió euró

Hugó Ekitiké: 95 millió euró

Kerkez Milos: 46,9 millió euró

Jeremie Frimpong: 40 millió euró

Giovanni Leoni: 31 millió euró

Pécsi Ármin: 1,78 millió euró

Freddie Woodman ingyen

Az a híres Jürgen Klopp-nyilatkozat

A nyár folyamán sokan felemlegették a Liverpoolt 2015 2024 között irányító német szavait. Klopp még 2016-ban beszélt a hatalmas összegű átigazolásokról, akkor Paul Pogba Premier League-rekordot jelentő összegért, 105 millióért igazolt a Manchester Unitedbe a Juventustól.

Amikor 100 milliókért veszik majd a játékosokat a futballban, akkor én már nem leszek itt. A foci nem erről szól, mások csinálhatják ezt, de az én csapatom más.

2023-ban újra feltették Kloppnak ezt a kérdést, akkor már máshogy reagált. – Minden megváltozott. Tetszik-e ez az egész nekem? Nem. Rájöttem-e, hogy hülyeséget beszéltem? Igen. Szaúd-Arábia a hatalmas pénzével nem segít a helyzeten, persze nem akarom őket megbántani.

Jürgen Klopp korábban egyértelműen fogalmazott a drága átigazolásokról Fotó: PA Wire/Adam Davy

Klopp időszaka alatt két, különösen meghatározó átigazolási időszak volt.

2018 nyarán, a kijevi elveszített Bajnokok Ligája-döntő után érkezett a brazil kapus Alissonn, mellette pedig honfitársa, Fabinho is. Az év elején pedig Virgil Van Dijk a Southamptonból 84 millió euróért váltott klubot. Azóta hét év telt el, ketten még mindig a Pool meghatározó játékosai. S egyébként a Vörösök ekkor vették meg azt a Naby Keitát is, akinek a sok sérülése miatt nem jött be a váltás, ma már a Ferencvárosban focizik.

2023 nyara magyar szempontból volt szívet melengető. A teljes középpálya lecserélődött, a már említett Fabinho is ekkor távozott. Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch is ekkor vette fel először a vörös mezt.

A Klopp-éra alatt a Liverpool a Transfermarkt adatai szerint 944 millió eurót költött – elenyésző szám, főleg annak ismeretében, hogy ennek több mint felét a klub most nyáron elköltötte. Ugyanakkor ez a szám könnyen sokkal magasabb lehetett volna, miután az amerikai tulajdonosi kör korábban sem volt zsugori. Az adatalapú vezetés ha látott olyan lehetőséget, amire érdemes lecsapni, akkor az FSG belevetette magát. De néha ez sem elég, van úgy, hogy a játékos más klubot preferál. Ilyen volt például Jude Bellingham esete, akit a Liverpool a dortmundi évei alatt alaposan megfigyelt, de végül a Real Madridot választotta.

A Vörösök korábban tehát azzal tűntek ki, hogy sok játékost nem igazoltak eszement pénzekért, hanem a csapategység, az állandóság repítette őket Európa és Anglia csúcsára. Ez viszont idén megváltozott.

Miért igazolt ennyit a Liverpool?

Arne Slot, amikor 2024 nyarán leült a csapat kispadjára, ugyanazzal a kerettel dolgozhatott, mint Klopp egy éve. Annyi változással, hogy a Juventustól apró pénzért, 12 millióért érkezett Federico Chiesa, ugyanakkor az olasz szélsőre még az epizódszereplő is erős jelző lenne a kevesebb mint ötszáz játékperccel – aztán az idei első bajnokin egyből a Liverpool hőse lett. A Slot-csapat mint ismert bajnok lett 2025 tavaszán, de igazolások hiányában ez még sokak szerint volt Klopp együttese, mint a hollandé. A vezetőség pedig a sikeres kezdés után Slot minden kívánságát igyekezett teljesíteni a nyáron. Fontos kiemelni, hogy a klub helyzetét csak segítette a Premier League megnyerése, mivel ezzel még inkább népszerűbb lett.