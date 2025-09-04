LiverpoolFlorian WirtzátigazolásPremier League

A Liverpool leuralta egész Európát, de közben nem figyelt Jürgen Klopp szavaira

A Liverpool mindenkit lehagyott idén nyáron, az európai átigazolási piacon senki nem költött annyit, mint Arne Slot együttese. A 482 millió euró eszement összeg, korábban Jürgen Klopp irtózott az ilyen magas átigazolási összegektől, mint amit Florian Wirtzért vagy Alexander Isakért fizetett a Liverpool.

Perlai Bálint
2025. 09. 04. 5:50
Jürgen Klopp már 2016-ban figyelmeztette a Liverpool szurkolóit
Jürgen Klopp már 2016-ban figyelmeztette a Liverpool szurkolóit Fotó: AFP/DPA/JAN WOITAS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool a nyáron bevásárolt, de nagyon. A bajnokcsapat 482 millió eurót költött – egész Európában ezt senki nem közelítette meg, ez az összeg majdnem annyi, amennyit az egész spanyol bajnokság költött –, kétszer döntötte meg a brit átigazolási rekordot, és végül nyolc új játékos érkezett a csapathoz. Őrült nyár volt ez a Liverpool szurkolóinak, kevesen gondolták mindezt még két éve, amikor Arne Slot ült le a kispadra. Mielőtt a dolgok mélyére ásnánk, nézzük meg, hogy ki érkeztek a Mersey partjára.

Két magyar a Liverpool kezdőjében: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kirobbanthatatlan a címvédőnél
Két magyar a Liverpool kezdőjében: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kirobbanthatatlan a címvédőnél  Fotó: REUTERS/Phil Noble

 A Liverpool nyári igazolásai:

  • Alexander Isak: 144 millió euró
  • Florian Wirtz: 125 millió euró
  • Hugó Ekitiké: 95 millió euró
  • Kerkez Milos: 46,9 millió euró
  • Jeremie Frimpong: 40 millió euró
  • Giovanni Leoni: 31 millió euró
  • Pécsi Ármin: 1,78 millió euró
  • Freddie Woodman ingyen

Az a híres Jürgen Klopp-nyilatkozat

A nyár folyamán sokan felemlegették a Liverpoolt 2015  2024 között irányító német szavait. Klopp még 2016-ban beszélt a hatalmas összegű átigazolásokról, akkor Paul Pogba Premier League-rekordot jelentő összegért, 105 millióért igazolt a Manchester Unitedbe a Juventustól.

Amikor 100 milliókért veszik majd a játékosokat a futballban, akkor én már nem leszek itt. A foci nem erről szól, mások csinálhatják ezt, de az én csapatom más. 

2023-ban újra feltették Kloppnak ezt a kérdést, akkor már máshogy reagált. – Minden megváltozott. Tetszik-e ez az egész nekem? Nem. Rájöttem-e, hogy hülyeséget beszéltem? Igen. Szaúd-Arábia a hatalmas pénzével nem segít a helyzeten, persze nem akarom őket megbántani. 

Jürgen Klopp korábban egyértelműen fogalmazott a drága átigazolásokról
Jürgen Klopp korábban egyértelműen fogalmazott a drága átigazolásokról  Fotó: PA Wire/Adam Davy

Klopp időszaka alatt két, különösen meghatározó átigazolási időszak volt.

  • 2018 nyarán, a kijevi elveszített Bajnokok Ligája-döntő után érkezett a brazil kapus Alissonn, mellette pedig honfitársa, Fabinho is. Az év elején pedig Virgil Van Dijk a Southamptonból 84 millió euróért váltott klubot. Azóta hét év telt el, ketten még mindig a Pool meghatározó játékosai. S egyébként a Vörösök ekkor vették meg azt a Naby Keitát is, akinek a sok sérülése miatt nem jött be a váltás, ma már a Ferencvárosban focizik.  
  • 2023 nyara magyar szempontból volt szívet melengető. A teljes középpálya lecserélődött, a már említett Fabinho is ekkor távozott. Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch is ekkor vette fel először a vörös mezt. 

A Klopp-éra alatt a Liverpool a Transfermarkt adatai szerint 944 millió eurót költött – elenyésző szám, főleg annak ismeretében, hogy ennek több mint felét a klub most nyáron elköltötte. Ugyanakkor ez a szám könnyen sokkal magasabb lehetett volna, miután az amerikai tulajdonosi kör korábban sem volt zsugori. Az adatalapú vezetés ha látott olyan lehetőséget, amire érdemes lecsapni, akkor az FSG belevetette magát. De néha ez sem elég, van úgy, hogy a játékos más klubot preferál. Ilyen volt például Jude Bellingham esete, akit a Liverpool a dortmundi évei alatt alaposan megfigyelt, de végül a Real Madridot választotta. 

A Vörösök korábban tehát azzal tűntek ki, hogy sok játékost nem igazoltak eszement pénzekért, hanem a csapategység, az állandóság repítette őket Európa és Anglia csúcsára. Ez viszont idén megváltozott.

Miért igazolt ennyit a Liverpool?

Arne Slot, amikor 2024 nyarán leült a csapat kispadjára, ugyanazzal a kerettel dolgozhatott, mint Klopp egy éve. Annyi változással, hogy a Juventustól apró pénzért, 12 millióért érkezett Federico Chiesa, ugyanakkor az olasz szélsőre még az epizódszereplő is erős jelző lenne a kevesebb mint ötszáz játékperccel – aztán az idei első bajnokin egyből a Liverpool hőse lett. A Slot-csapat mint ismert bajnok lett 2025 tavaszán, de igazolások hiányában ez még sokak szerint volt Klopp együttese, mint a hollandé. A vezetőség pedig a sikeres kezdés után Slot minden kívánságát igyekezett teljesíteni a nyáron. Fontos kiemelni, hogy a klub helyzetét csak segítette a Premier League megnyerése, mivel ezzel még inkább népszerűbb lett. 

Gondoljunk csak Florian Wirtz esetére, akit a Bayern München és a Manchester City is vitt volna. Wirtz akkor is a Liverpoolt választja, ha a Man. City a bajnok? Aligha.

Florian Wirtz nagy reményekkel érkezett Liverpoolba
Florian Wirtz nagy reményekkel érkezett Liverpoolba  Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt

De hogyan volt ennyi pénze a Liverpoolnak?

A Vörösök a Premier League megnyerésével több mint 200 millió eurót tehettek zsebre, emellett a stadionbővítésnek és az új, már Nike-val köttetett mezszponzori szerződésnek köszönhetően további milliók érkeztek. A már említett visszafogott költekezés az elmúlt években idén térült meg igazán: 

A hagyományos nagy hatos klubok közül (a Liverpool mellett Arsenal, MU, Man. City, Tottenham és Chelsea) ők költöttek a legkevesebbet az elmúlt hároméves ciklusban – mindössze 373 millió eurót–, és ebben már benne volt Wirtz leigazolása is. 

A fenntartható működésnek pedig meglett a jutalma, a nyáron a legtöbb csapat drukkerei csak irigykedve figyelték a Liverpoolt, ahogy kétszer is – Wirtz és Isak esetében – könnyedén kifizetett több mint száz milliót egy játékosért. 

A másik ok, amiért ennyit költhetett a klub, azt az eladásoknál kell keresni. Nyolc játékos végleg távozott a Liverpoolból, ebből 219 millió euró folyt be – Luis Díaz 70 milliós, míg Darwin Núnez 50 milliós távozása dobta ezt meg. Tehát a Liverpool úgy erősített, hogy közben el is adott, és a távozók helyére hozott a legtöbb esetben jobb játékost. Ebben a cikkben még részletesebben foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel.

De akkor most erősebb lett a Liverpool? 

A Vörösök az erősítéseket már tavasszal megkezdték, amikor Mohamed Szalah és Van Dijk és további két évvel hosszabbította meg a szerződését, ez pedig jelzésértékű volt. A Liverpool a jövő csapatát kezdte el építeni a nyáron. A 22 éves Wirtz, a 21 éves Kerkez, a 24 éves Frimpong és a 25 éves Isak is hosszú évekig lehet a Vörösök meghatározó játékosa. A vezetőség a nyáron felkészült már arra az időszakra, amikor se Szalah, se Van Dijk, se Alisson nem lesz – utóbbi kettő helyére érkezett a 19 éves Giovanni Leoni a Parmától, míg a kapuba a grúz Giorgi Mamardashvili. A következő években még egy-két helyen várhatóak foltozások – a védelem közepét a Liverpool az utolsó pillanatban igyekezett még megerősíteni, de a Crystal Palace-védő, Marc Guéhi érkezését saját edzője fúrta meg –, ugyanakkor a lényegi változások most nyáron megtörténtek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekPárbeszéd – Zöldek

Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

Csépányi Balázs avatarja

Hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.