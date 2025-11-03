légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

A magyar légió két tagja is megdicsőült a futball őshazájában

Marco Rossi szövetségi kapitány holnap kihirdeti a keretét a válogatott noemberi vb-selejtezőire. Különösen érdekes tehát tudni, hogy a légió tagjai mennyit és hogyan játszottak az elmúlt héten, hiszen a keret zömét ők alkotják. Jó hír, hogy ketten is megdicsőültek Angliában: a liverpooli Szobszlai Dominik a meccs legjobbja lett szombaton az Aston Villa ellen, a másodsoztályú Blackburn Rovers szurkolói pedig a magyar kapust, Tóth Balázst választották meg október legjobbjának.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 5:33
Tóth Balázs a légió nagy erősségévé vált, óriási védésekkel járul hozzá a Blackburn Rovers győzelméhez a Leicester City otthonában. Fotó: Reuters/John Mallett
A magyar válogatott szempontjából a légió Angliából szolgált nagyon jó és meglehetősen rossz hírekkel is. Talán essünk is túl az utóbbin: Kerkez Milos nagy valószínűséggel kiszorult a Liverpool kezdőcsapatából. Sok kritika érte a teljesítményét, a csapat a hét közben a Ligakupában kikapott 3-0-ra a Crystal Palace-tól , és sajnos nem tudott rácáfolni a bírálatokra. Arne Slot vezetőedző a legtöbb kulcsjátékosát – köztük Szoboszlai Dominikot – pihentette, Kerkez viszont végig a pályán lehetett, de tudható volt, hogy a szombati bajnokin legfeljebb a kispadon kezdhet.

A légió egyik legértékesebb tgja, Kerkez Milos nehéz heteket él meg
Kerkez Milos a magyar légió leginkább kritizált tagja lett Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Így is lett, de itt áttérhetünk a nagyon jó hírekre is. A történelem során először fordult elő, hogy a Liverpool – vagy bármelyik topklub a Premier League-ben – három magyart is nevezett a meccskeretébe: Szoboszlai Dominik neve a kezdőben, Kerkez Milosé és Pécsi Árminé pedig a tartalékok között szerepelt az Aston Villa elleni bajnoki mérkőzésen. Utóbbi kettő nem állt be, Szoboszlai viszont jó szokásához híven főszereplője lett a 2-0-ra megnyert találkozónak, ragyogó játéka miatt a legtöbb lap őt látta a mezőny legjobjának, és ezt az eredményt hozta a szurkolók szavazása is.

Tóth Balázs a légió nagy erőssége lett 

És maradhatunk még Angliában a jó hírért: a Blacburn Rovers 2-0-ra nyert a Leicester City vendégeként a másodosztályban, a kapuját Tóth Balázs védte, nem is akárhogyan, 

az egyik bravúrja egész Angliában felhívta magára a figyelmet. Ráadásul a klub szurkolói Tóth Balázst választották meg október legjobbjának

A West Bromwich Albion hazai pályán 0-0-ra végzett a Sheffield Wednesday együttesével, Callum Styles kezdőként 70 percet kapott. Volt azért vesztes magyar is a Championshipben, de Marco Rossi szövetségi kapitányt ez aligha taglózza le: a Porthmouth Kosznovszky Márkkal a csapatban kapott ki 4-0-ra Birmingham City vendégeként.

A skót élvonalban a Dundee United ezúttal is végig igényt tartott Keresztes Krisztián szolgálataira, de most így is 2-0-s vereséget szenvedett a Motherwell stadionjában. A francia első osztályban a Le Havre szerdán Loic Negót a 65. perctől bevetve győzte le otthon 1-0-ra a Brestet, vasárnap pedig Toulouse-ban ért el gól nélküli döntetlent, a magyar válogatott védő végig a pályán volt, és a mezőny egyik legjobbja volt. A portugál bajnokságban a Rio Ave a saját pályáján kapott ki 4-0-ra az Estoriltól, Nikitscher Tamás a 71. perctől lehetett aktív részese a kudarcnak.

Leipzig's Hungarian defender #04 Willi Orban (L) and Stuttgart's German midfielder #10 Chris Fuehrich vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between RB Leipzig and VfB Stuttgart in Leipzig, eastern Germany on November 1, 2025. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
 Willi Orbán a Stuttgart ellen is nagyszerűen futballozott  Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A légó németországi tagjai sűrű hetet tudhatnak maguk mögött. Az RB Leipzig a Német Kupában Gulácsi Péter a kispadon pihentetve, Willi Orbánt viszont végig játszatva 4-1-re nyert Cottbusban, majd szombaton a Bundesligában már mindkét magyarral a fedélzeten 3-1-re legyőzte a Stuttgartott Lipcsében, és ezzel őrzi a második helyét a tabellán. 

Az Union Berlin nyögvenyelősen, hosszabbításban kerekedett felül a kupában az Armina Bielefelden, majd ugyancsak hazai pályán 0-0-t játszott a Freiburggal, Schäfer András az első meccsen kezdőként 61 percet kapott, a másodikat végigjátszotta.

 A Wolfsburg otthon esett ki a kupából egy Kieltől elszenvedett 1-0-s vereséggel, Dárdai Bence a 90. percben állt be, majd a vasárnapi bajnokin a Hoffenheimet fogadta, kikapott 3-2-re, és Dárdai a kispadon ragadt. A Bundesliga másodosztályában szereplő Hertha a kupában a gólpasszt adó Dárdai Mártonnal a védelmében 3-0-ra verte Berlinben az Elversberget, majd a bajnokságban ugyanott 2-0-ra győzte le a magyar védőt ismét végig bevetve a Dynamo Dresdent. Az Eintracht Braunschweig 2-1-re kikapott Nürnbergben, Szabó Levente a kezdéstől a végig ott volt a pályán.

Negatív hős lett a magyar légió egyik tagja

Népes a magyar légió Törökországban. A Rizespor hétfőn bajnokságban a Samsunspor vendégeként játszott 1-1-et, majd csütörtökön a kupában a Karaköprü vendégeként nyert 3-0-ra, Mocsi Attila mindkét meccsen ott volt a pályán. A Kocaelispor a Basaksehir stadionjában úgy kapott ki 1-0-ra egy 88. percben megítélt tizenegyesből esett góllal, hogy Balogh Botond volt a vétkes, bár a legtöbb vélemény szerint a játékvezető „könnyű síppal” fújta be a büntetőt… A Göztepe–Genclerbirligi találkozó 1-0-s hazai győzelemmel zárult, a vendégeknél Csoboth Kevin a kispadot koptatta. A Galatasaray és a Trabzonspor rangadóján nem született gól, Sallai Roland a teljes meccsidőt a pályán töltötte. A Kasimpasa a Kayserispor vendégeként 3-2-es vereséget szenvedett, Szalai Attila végig erőssége volt a védelemnek. 

A BALOGH BOTOND ELLEN MEGÍTÉLT TIZENEGYES 4:15-NÉL

Ausztriában is sűrű volt a program. A Rapid Wien Bolla Bendegúzt a 79. percben becsérelve nyert a kupában 1-0-ra a St. Pölten stadionjában, majd vasárnap a bajnokságban a Sturm Grazot fogadta és győzte le 2-1-re, a magyar védő végig a pályán tartózkodott. A Grazer AK otthon 3-1-re múlta felül az Altachot, Jánó Zétényt a 63. percben lecserélte az edzője. A svéd élvonalban az AIK Stockholm Csongvai Áronnal a soraiban nyert 3-0-ra az Elfsborg stadionjában. Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a rájátszás zajlik, a nyolcaddöntő első meccsén a Columbus Crew Gazdag Dánielt a 61. percben pályára küldve 1-0-ra kikapott az FC Cincinnati vendégeként.

Az olasz Serie B-ben két bajnoki meccset is játszott a Spezia, szerdán otthon 1-1-et ért el a Padova ellen, majd vasárnap Monzába utazott el, ahol 1-0-s kudarcot vallott, az első találkozón Nagy Ádám kezdőként 81 percet kapott, a másodikon viszont minden percet a gyepen töltött. A spanyol másodosztályú Andorra FC a kupában 5-1-re győzött idegenben a Valle Euges ellen, Yaakobishvili Antal végig részese volt a sikernek, majd a bajnokságban a csapat 0-0-t játszott a Cadizzal, Antal a kispadon szurkolt, a testvére, Áron pedig ezúttal sem szerepelt a meccskeretben.

TÓTH BALÁZS FÖLDÖNTÚLI VÉDÉSE

 

Nógrádi György
Nógrádi György: Nincs win-win megoldás

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A Közel-Keleten több mint hét évtized óta a sokadik tűzszünet vette kezdetét.

