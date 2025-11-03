A magyar légió két tagja is megdicsőült a futball őshazájában

A magyar válogatott szempontjából a légió Angliából szolgált nagyon jó és meglehetősen rossz hírekkel is. Talán essünk is túl az utóbbin: Kerkez Milos nagy valószínűséggel kiszorult a Liverpool kezdőcsapatából. Sok kritika érte a teljesítményét, a csapat a hét közben a Ligakupában kikapott 3-0-ra a Crystal Palace-tól , és sajnos nem tudott rácáfolni a bírálatokra. Arne Slot vezetőedző a legtöbb kulcsjátékosát – köztük Szoboszlai Dominikot – pihentette, Kerkez viszont végig a pályán lehetett, de tudható volt, hogy a szombati bajnokin legfeljebb a kispadon kezdhet.

Kerkez Milos a magyar légió leginkább kritizált tagja lett Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Így is lett, de itt áttérhetünk a nagyon jó hírekre is. A történelem során először fordult elő, hogy a Liverpool – vagy bármelyik topklub a Premier League-ben – három magyart is nevezett a meccskeretébe: Szoboszlai Dominik neve a kezdőben, Kerkez Milosé és Pécsi Árminé pedig a tartalékok között szerepelt az Aston Villa elleni bajnoki mérkőzésen. Utóbbi kettő nem állt be, Szoboszlai viszont jó szokásához híven főszereplője lett a 2-0-ra megnyert találkozónak, ragyogó játéka miatt a legtöbb lap őt látta a mezőny legjobjának, és ezt az eredményt hozta a szurkolók szavazása is.

Tóth Balázs a légió nagy erőssége lett

És maradhatunk még Angliában a jó hírért: a Blacburn Rovers 2-0-ra nyert a Leicester City vendégeként a másodosztályban, a kapuját Tóth Balázs védte, nem is akárhogyan,

az egyik bravúrja egész Angliában felhívta magára a figyelmet. Ráadásul a klub szurkolói Tóth Balázst választották meg október legjobbjának.

A West Bromwich Albion hazai pályán 0-0-ra végzett a Sheffield Wednesday együttesével, Callum Styles kezdőként 70 percet kapott. Volt azért vesztes magyar is a Championshipben, de Marco Rossi szövetségi kapitányt ez aligha taglózza le: a Porthmouth Kosznovszky Márkkal a csapatban kapott ki 4-0-ra Birmingham City vendégeként.

A skót élvonalban a Dundee United ezúttal is végig igényt tartott Keresztes Krisztián szolgálataira, de most így is 2-0-s vereséget szenvedett a Motherwell stadionjában. A francia első osztályban a Le Havre szerdán Loic Negót a 65. perctől bevetve győzte le otthon 1-0-ra a Brestet, vasárnap pedig Toulouse-ban ért el gól nélküli döntetlent, a magyar válogatott védő végig a pályán volt, és a mezőny egyik legjobbja volt. A portugál bajnokságban a Rio Ave a saját pályáján kapott ki 4-0-ra az Estoriltól, Nikitscher Tamás a 71. perctől lehetett aktív részese a kudarcnak.