Marco RossiSchäfer Andrásmagyar labdarúgó–válogatott1 FC Union Berlin

A németek Marco Rossi kedvencét keményen kritizálják, ez most csak olaj a tűzre

Csak a hosszabbításban tudta legyőzni a német élvonalbeli Union Berlin hazai pályán a másodosztályú Arminia Bielefeldet a labdarúgó Német Kupa második fordulójában szerda este. Schäfer András kezdő volt a berlinieknél, de az osztályzatok alapján csapata leggyengébb tagja volt, és a helyi lap is élesen kritizálta Marco Rossi egyik kedvencét. Schäfer helyzete nem rózsás Berlinben, amihez a magyar válogatottnak is köze van.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 10:35
Schäfer András kritikát kapott a németektől az Union Berlin kupameccse után (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Union Berlin csak nagy nehezen tudta érvényesíteni a papírformát a Német Kupában: 1-1-es rendes játékidő után csak a hosszabbításban, a 106. percben szerezte meg a 2-1-es győzelmet és továbbjutást jelentő gólt a másodosztályú Arminia Bielefeld ellen. Ennek Schäfer András már nem a pályán örülhetett, Marco Rossi magyar válogatott alapemberét ugyanis a 60. percben lecserélte Steffen Baumgart vezetőedző. S erre egy berlini lap szerint minden oka megvolt.

Schäfer András nincs könnyű helyzetben, Marco Rossi alapembere nem stabil kezdő a németeknél
Schäfer András nincs könnyű helyzetben, Marco Rossi alapembere nem stabil kezdő a németeknél. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A helyi Berliner Zeitung a meccs után egyenként értékelte az Union-játékosok teljesítményét, és Schäfer András komoly kritikát kapott.

„A magyar játékos a Bremen elleni meccsel ellentétben bekerült a kezdőcsapatba. Összességében nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. A hazaiak nem uralták a középpálya közepét, ami az ő lelkén is szárad” – írták a magyar válogatott játékosról.

Schäfer a Sofascore osztályzatai alapján az Union Berlin leggyengébb tagja volt a Bielefeld ellen a 6,1-es értékelésével.

Ez alapján Schäfer András volt az Union Berlin leggyengébb játékosa
Ez alapján Schäfer András volt az Union Berlin leggyengébb játékosa.

Mi lesz veled, Schäfer András?

A 26 éves magyar középpályás helyzete nem túl fényes az Unionban, hiszen eddig hét meccsen mindössze 366 percet töltött a pályán az idényben. A Bundesligában eddig csak kétszer volt a kezdőcsapat tagja, most pedig a Bielefeld elleni kupameccsen sem tudott bizonyítani az edzőjének, aki valószínűleg egyetérthetett a berlini kritikával, hiszen aligha véletlenül cserélte le Schäfert már a 60. percben.

Mindez most csak olaj a tűzre, hiszen Berlinben azt is megjegyezték, hogy a középpályás a magyar válogatott októberi vb-selejtezőin betegen vállalta a játékot Portugáliában, ami miatt Marco Rossi korán le is cserélte kényszerűségből, majd a klubjához visszatérve emiatt ki is kellett hagynia a Mönchengladbach elleni bajnokit. 

Schäfer helyzetében ez biztos nem jött jól, és azóta egyelőre nem tudott piros pontokat gyűjteni, amivel feledtethetné a dolgot a németeknél.

Az Union Berlin már nyolcaddöntős a Német Kupában, ahol akár a városi rivális Herthával vagy a szintén magyar érdekeltségű Lipcsével is találkozhat. A sorsolást november 2-án tartják.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu