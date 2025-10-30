A németek Marco Rossi kedvencét keményen kritizálják, ez most csak olaj a tűzre

Az Union Berlin csak nagy nehezen tudta érvényesíteni a papírformát a Német Kupában: 1-1-es rendes játékidő után csak a hosszabbításban, a 106. percben szerezte meg a 2-1-es győzelmet és továbbjutást jelentő gólt a másodosztályú Arminia Bielefeld ellen. Ennek Schäfer András már nem a pályán örülhetett, Marco Rossi magyar válogatott alapemberét ugyanis a 60. percben lecserélte Steffen Baumgart vezetőedző. S erre egy berlini lap szerint minden oka megvolt.

Schäfer András nincs könnyű helyzetben, Marco Rossi alapembere nem stabil kezdő a németeknél. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A helyi Berliner Zeitung a meccs után egyenként értékelte az Union-játékosok teljesítményét, és Schäfer András komoly kritikát kapott.

„A magyar játékos a Bremen elleni meccsel ellentétben bekerült a kezdőcsapatba. Összességében nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. A hazaiak nem uralták a középpálya közepét, ami az ő lelkén is szárad” – írták a magyar válogatott játékosról.

Schäfer a Sofascore osztályzatai alapján az Union Berlin leggyengébb tagja volt a Bielefeld ellen a 6,1-es értékelésével.

Ez alapján Schäfer András volt az Union Berlin leggyengébb játékosa.

Mi lesz veled, Schäfer András?

A 26 éves magyar középpályás helyzete nem túl fényes az Unionban, hiszen eddig hét meccsen mindössze 366 percet töltött a pályán az idényben. A Bundesligában eddig csak kétszer volt a kezdőcsapat tagja, most pedig a Bielefeld elleni kupameccsen sem tudott bizonyítani az edzőjének, aki valószínűleg egyetérthetett a berlini kritikával, hiszen aligha véletlenül cserélte le Schäfert már a 60. percben.

Mindez most csak olaj a tűzre, hiszen Berlinben azt is megjegyezték, hogy a középpályás a magyar válogatott októberi vb-selejtezőin betegen vállalta a játékot Portugáliában, ami miatt Marco Rossi korán le is cserélte kényszerűségből, majd a klubjához visszatérve emiatt ki is kellett hagynia a Mönchengladbach elleni bajnokit.

Schäfer helyzetében ez biztos nem jött jól, és azóta egyelőre nem tudott piros pontokat gyűjteni, amivel feledtethetné a dolgot a németeknél.

Az Union Berlin már nyolcaddöntős a Német Kupában, ahol akár a városi rivális Herthával vagy a szintén magyar érdekeltségű Lipcsével is találkozhat. A sorsolást november 2-án tartják.