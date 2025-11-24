légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatottSallai Roland

Most is szörnyű hétvégéje volt a magyar válogatott néhány kulcsemberének

A magyar válogatott vb-selejtezős kudarca után a játékosok a múlt hét végén ismét a klubjukban léptek pályára. A magyar légió kulcsjátékosai közül néhányan nem tudták feledtetni sikerélménnyel a világbajnoki álmok szertefoszlását, a Liverpool például Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a csapatban szenvedett súlyos vereséget hazai pályán, Sallai Roland pedig, bár győztes csapat tagja lehetett, a mérkőzés hosszabbításában piros lapot kapott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 5:05
A magyar légió legértékesebb tagja hiába játszott jól, a csapata, a Liverpool gyengén teljesített, és simán kikapott otthon az angol bajnokságban. Fotó: AFP/Glyn Kirk
Rendkívül csalódottan térhettek vissza a magyar légió tagja a klubjaikba. A nemzeti csapat írektől elszenvedett veresége szertefoszlatta a világbajnoki részvételről szőtt álmokat, és kérdés volt, mennyire hagyott nyomot ez bennük, és mennyire hat ki a teljesítményükre. A Premier League-ben egészen furcsa válasz született: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játékán nem érződött az írek elleni kudarc, a csapatuk, a Liverpool viszont pocsék futballt produkálva 3-0-ra kikapott az Anfield Roadon a Nottingham Foresttől. Az angol sajtó szerint Kerkez az első félidőben jól játszott, utána elszürkült, okkal cserélte le a 68. percben Arne Slot vezetőedző, a meccset végigjátszó, jobbhátvédként kezdő, majd több poszton is megforduló Szoboszlai pedig csapata legjobbja volt, ám ez valószínűleg őt magát sem vigasztalja.

A magyar légió fontos tagja, Kerkez Milos
A magyar légió egyik fontos játékosa, Kerkez Milos ezúttal kitett magáért (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

Az angol másodosztályban, a Championshipben a West Bromwich Albion 3-2-re kikapott a Coventry City otthonában, Callum Styles a 81. percben állt be, a Portsmouth pedig Kosznovszky Márkkal a soraiban hazai pályán 3-1-re legyőzte a Millwallt. A skót élvonalban a Dundee United a saját stadionjában szenvedett 3-0-s vereséget a Falkirktől, Keresztes Krisztián végig a pályán volt. A francia első osztályban a Loic Negóval felálló Le Havre a Paris Saint-Germain vendégeként 3-0-ra kikapott, a magyar válogatott játékosát a 84. percben lecserélték.

A légió lipcsei részlege nyerni tudott

A Bundesligában a Wolfsburg otthon 3-1-re alulmaradt a Leverkusennel szemben, Dárdai Bence nem került be a keretbe, mert megsérült, a hírek szerint keresztszalag-szakadást szenvedett , és alighanem véget ért az idénye. Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel a kapuban és Willi Orbánnal a védelmében 2-0-ra legyőzte Lipcsében a Werder Brement. Az Union Berlin a válogatottól kisebb sérüléssel visszaérkezett Schäfer András nélkül nyert 1-0-ra a St. Pauli vendégeként. A német másodosztályú Hertha Dárdai Mártont végig a pályán tartva 1-0-ra nyert Berlinben a Braunschweig ellen, amelynél Szabó Levente a kispadot koptatta.

A spanyol másodosztályban az FC Andorra otthon vallott 3-0-s kudarcot a Castellónnal szemben, Yaakobishvili Antal nem volt benne a meccskeretben, Yaakobishvili Áron pedig a kispadon ragadt. Az olasz második vonalban a Spezia 3-1-es vereséggel utazott haza a Mantovától, Nagy Ádám kezdett, de a második félidőre már nem jött ki. Az osztrák élvonalban magyarok találkoztak egymással, a Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wien a Jánó Zétényt a soraiban tudó Grazer AK-t látta vendégül, és nagy meglepetésre 2-1-re kikapott, Bolla végig a pályán volt, Jánót a 43. percben sérülés miatt lecserélték.

Sallai Roland előbb szenvedő fél volt, később őt állították ki durvaságért  Fotó: Anadolu via AFP/Muhammed Enes Yildirim

Szoboszlaiékhoz hasonlóan szörnyű emlékei lesznek erről a fordulóról Sallai Rolandnak is. Csapata, a török Galatasaray vele a kezdőben a Genclerbirligi együttesét fogadta, amelynek a kispadján Csoboth Kevin hiába várt a bevetésre. A vendégek szereztek vezetést, onnan fordított a házigazda, Sallait egyszer hosszasan ápolták egy durva belépő után, majd a 94. percben ő kapott piros lapot, mert egy fejével mentő védőt talált el a stoplisával , a végeredmény 3-2 lett. A Kocaelispor Balogh Botonddal a fedélzeten 0-0-ra végzett a Göztepe stadionjában, Szalai Attila az első félidőt tölthette a pályán a Kasimpasában, amely 2-1-re nyert az Alanyaspor vendégeként, a Rizespor pedig Mocsi Attilával a védelmében úgy kapott ki hazai pályán 5-2-re a Fenerbahcétól, hogy a szünetben még 2-0-ra vezetett, majd 2-2-nél kiállítás miatt emberhátrányba került a 63. percben. 


 

