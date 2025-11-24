Most is szörnyű hétvégéje volt a magyar válogatott néhány kulcsemberének

Rendkívül csalódottan térhettek vissza a magyar légió tagja a klubjaikba. A nemzeti csapat írektől elszenvedett veresége szertefoszlatta a világbajnoki részvételről szőtt álmokat, és kérdés volt, mennyire hagyott nyomot ez bennük, és mennyire hat ki a teljesítményükre. A Premier League-ben egészen furcsa válasz született: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játékán nem érződött az írek elleni kudarc, a csapatuk, a Liverpool viszont pocsék futballt produkálva 3-0-ra kikapott az Anfield Roadon a Nottingham Foresttől. Az angol sajtó szerint Kerkez az első félidőben jól játszott, utána elszürkült, okkal cserélte le a 68. percben Arne Slot vezetőedző, a meccset végigjátszó, jobbhátvédként kezdő, majd több poszton is megforduló Szoboszlai pedig csapata legjobbja volt, ám ez valószínűleg őt magát sem vigasztalja.

A magyar légió egyik fontos játékosa, Kerkez Milos ezúttal kitett magáért (Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto)

Az angol másodosztályban, a Championshipben a West Bromwich Albion 3-2-re kikapott a Coventry City otthonában, Callum Styles a 81. percben állt be, a Portsmouth pedig Kosznovszky Márkkal a soraiban hazai pályán 3-1-re legyőzte a Millwallt. A skót élvonalban a Dundee United a saját stadionjában szenvedett 3-0-s vereséget a Falkirktől, Keresztes Krisztián végig a pályán volt. A francia első osztályban a Loic Negóval felálló Le Havre a Paris Saint-Germain vendégeként 3-0-ra kikapott, a magyar válogatott játékosát a 84. percben lecserélték.

A légió lipcsei részlege nyerni tudott

A Bundesligában a Wolfsburg otthon 3-1-re alulmaradt a Leverkusennel szemben, Dárdai Bence nem került be a keretbe, mert megsérült, a hírek szerint keresztszalag-szakadást szenvedett , és alighanem véget ért az idénye. Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel a kapuban és Willi Orbánnal a védelmében 2-0-ra legyőzte Lipcsében a Werder Brement. Az Union Berlin a válogatottól kisebb sérüléssel visszaérkezett Schäfer András nélkül nyert 1-0-ra a St. Pauli vendégeként. A német másodosztályú Hertha Dárdai Mártont végig a pályán tartva 1-0-ra nyert Berlinben a Braunschweig ellen, amelynél Szabó Levente a kispadot koptatta.