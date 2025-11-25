Jake Paul vérfagyasztó kijelentése: kész meghalni Anthony Joshua ellen

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Jake Paulnak valahogy sikerült rávennie Anthony Joshuát (28-4, 25 KO), hogy visszatérjen a ringbe a 2024-es brutális veresége után, és összecsapjon vele. A meccs anyagi vonzereje, amely mindkettejük számára több tízmillió dollárt ígér, vélhetően jelentős szerepet játszott Joshua döntésében.

Jake Paul kemény meccsre számít Anthony Joshua ellen (Fotó: LEONARDO FERNANDEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Joshua várhatóan felhozó mérkőzésnek szánja a Jake Paul elleni bunyót, ugyanis a végső célja egy Tyson Fury elleni meccs lenne, de ehhez arra van szüksége, hogy ismét formába lendüljön.

Joshua a 2024 szeptemberi, Daniel Dubois elleni kiütéses veresége óta nem küzdött, és a visszatérésére módosította az edzésprogramját, a kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Oleksandr Uszik mögött álló csapattal együttműködve, aki 2021-ben és 2022-ben is pontozással verte meg a brit bombázót – szúrta ki az Origo.

De ki is az a Jake Paul?

A YouTube világából érkező Paul az elmúlt öt évben építette fel profi karrierjét, eddig tizenháromszor lépett a szorítóba, a mérlege tizenkét győzelem és egy vereség.

Az igazságoz az is hozzátartozik, hogy Paul eddig azért nem a legkeményebb bunyósok ellen bokszolt, ellenfelei legtöbbször korábbi UFC-harcosok vagy visszavonult ökölvívók voltak; egyetlen nehézsúlyú összecsapását tavaly, pontozással nyerte meg az akkor már 58 éves Mike Tyson ellen. Most azonban a súlycsoport egyik legnagyobb nevével néz majd szembe.

Anthony Joshua nem foglalkozik a kritikákkal

Joshua a mérkőzés előtt elmondta, hogy egyáltalán nem foglalkozik a negatív visszhanggal. Az olimpiai aranyérmes (2012) és kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok brit bokszoló leszögezte, hogy nem üzen azoknak, akik ellene vannak, és nem érdekli, mit gondolnak róla a kritikusok. Hozzátette, hogy csak azokra koncentrál, akik hisznek benne és támogatják, és nincs mit mondania azoknak, akik nem.