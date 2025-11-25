JoshuabokszJake Paul

Jake Paul vérfagyasztó kijelentése: kész meghalni Anthony Joshua ellen

Ugyan továbbra is nehéz elhinni, de december 19-én Jake Paul valóban összecsap a korábbi nehézsúlyú világbajnokkal, Anthony Joshuával. A youtuberből lett bokszóló elmondása szerint élete legnagyobb kihívására készül, és ha úgy adódik, akár kész meghalni a győzelemért a szorítóban.

C. Kovács Attila
2025. 11. 25. 12:43
Jake Paul meglepetést okozna Anthony Joshua ellen. Forrás: TIMOTHY A. CLARY/AFP
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Jake Paulnak valahogy sikerült rávennie Anthony Joshuát (28-4, 25 KO), hogy visszatérjen a ringbe a 2024-es brutális veresége után, és összecsapjon vele. A meccs anyagi vonzereje, amely mindkettejük számára több tízmillió dollárt ígér, vélhetően jelentős szerepet játszott Joshua döntésében.

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 21: Jake Paul and Anthony Joshua face off during the press conference about their exhibition match scheduled for December 19 at Kaseya Center on November 21, 2025 in Miami, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jake Paul kemény meccsre számít Anthony Joshua ellen (Fotó: LEONARDO FERNANDEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Joshua várhatóan felhozó mérkőzésnek szánja a Jake Paul elleni bunyót, ugyanis a végső célja egy Tyson Fury elleni meccs lenne, de ehhez arra van szüksége, hogy ismét formába lendüljön. 

Joshua a 2024 szeptemberi, Daniel Dubois elleni kiütéses veresége óta nem küzdött, és a visszatérésére módosította az edzésprogramját, a kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Oleksandr Uszik mögött álló csapattal együttműködve, aki 2021-ben és 2022-ben is pontozással verte meg a brit bombázót – szúrta ki az Origo

De ki is az a Jake Paul?

A YouTube világából érkező Paul az elmúlt öt évben építette fel profi karrierjét, eddig tizenháromszor lépett a szorítóba, a mérlege tizenkét győzelem és egy vereség. 

Az igazságoz az is hozzátartozik, hogy Paul eddig azért nem a legkeményebb bunyósok ellen bokszolt, ellenfelei legtöbbször korábbi UFC-harcosok vagy visszavonult ökölvívók voltak; egyetlen nehézsúlyú összecsapását tavaly, pontozással nyerte meg az akkor már 58 éves Mike Tyson ellen. Most azonban a súlycsoport egyik legnagyobb nevével néz majd szembe.

Anthony Joshua nem foglalkozik a kritikákkal

Joshua a mérkőzés előtt elmondta, hogy egyáltalán nem foglalkozik a negatív visszhanggal. Az olimpiai aranyérmes (2012) és kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok brit bokszoló leszögezte, hogy nem üzen azoknak, akik ellene vannak, és nem érdekli, mit gondolnak róla a kritikusok. Hozzátette, hogy csak azokra koncentrál, akik hisznek benne és támogatják, és nincs mit mondania azoknak, akik nem.

Jake Paul kemény ütközetre számít

Paul tisztelettel beszélt Joshua pályafutásáról, ugyanakkor kiemelte, hogy szerinte meglepetést okozhat a mérkőzésen. Hangsúlyozta, hogy bár Joshua az egyik legjobb nehézsúlyú bokszoló a világon, egy kisebb, gyorsabb ellenféllel gyakran nehezebb küzdeni a sebességkülönbség és a szögek miatt. Paul hozzátette, tisztában van vele, hogy óriási kihívás előtt áll, de ismeri a saját képességeit, és izgalmas mérkőzésre számít. 

Azt akarom, hogy betörje a képemet, de tudod mit? Meg kell ölnie, hogy megállítson, és én komolyan készen állok a halálra.

– zárta gondolatait az influenszerből lett bokszoló.

A gálát december 19-én rendezik Miamiban, a mérkőzést a Netflix élőben közvetíti. 

