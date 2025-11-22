Civilben tudós, a ringben világbajnok – bunyósként is csúcsra ért Isabel Rivero

Mintha Moldova György egyik halhatatlan novellája kelne életre a Magyar atom kötetből: amikor a félnehézsúlyú Verebes Lajos egy fejsérülésből felépülve csak akkor volt hajlandó bokszolni az ellenfelével, ha előtte megfelel egy műveltségi teszten. Nos, ilyenre ugyan nem kell Isabel Rivero (12-3-1, 1 KO) riválisainak számítaniuk a ringben, de az tény, hogy a 38 éves hölgy nemcsak Spanyolország egyik ismert tudósa – gyógyszerészeti kutatóként osztályvezetőként dolgozik –, hanem a női profi boksz egyik legendája is, aki pénteken este a WBA atomsúlyú (46,2 kg) világbajnoki címéért többségi pontozással – 97-93, 96-94 és 95-95 – legyőzte a Valladolidban rendezett ringháborúban a mexikói Silvia 'La Guerrita' Torrest (22-5-3, 7 KO), és a civil élet után a profi ökölvívásban is felért a csúcsra.

Isabel Rivero másodszor is megkapta az esélyt arra, hogy tudósként profi világbajnok legyen, és ezúttal élt is vele (Fotó: IMAGO/Torsten Helmke)

Isabel Rivero a harmadik spanyol női bokszoló a történelemben, aki világbajnoki címet nyert

Ezzel a történelmi sikerével Rivero a harmadik spanyol nő lett, aki világbajnoki címet szerzett María Jesús Rosa és Joana Pastrana után. Kicsit több mint hat év telt el azóta, hogy Pastrana lemondott a koronájáról, és 21 év telt el azóta, hogy a néhai Rosa legyőzte az amerikai Terri Mosst , megnyitva az utat a többi spanyol bokszoló előtt.

Isabel Rivero statisztikája

2022 óta profi ökölvívó

16 meccsen 12 győzelem, 3 vereség, 1 döntetlen

kétszeres profi Európa-bajnok

WBA világbajnoka atomsúlyban (46,2 kg)

– Ez egy álom, mindannak a betetőzése, amire egy sportoló a kezdetektől fogva törekszik. Ez a helyzet már most hihetetlennek tűnik számomra – fogalmazott Isabel Rivero, aki a munkája után a hobbijában is felért a csúcsra.