Isabel RiverotudósnővilágbajnokWBAcsúcs

Civilben tudós, a ringben világbajnok – bunyósként is csúcsra ért Isabel Rivero

Ha valaki azt gondolná, hogy az ökölvívás csak a buták, az erőszakos figurák sportága, az nagyon téved. Spanyolország egyik legismertebb tudósa, a gyógyszerészeti kutatóként dolgozó Isabel Rivero hobbiként kezdett el bokszolni tíz éve, mostanra pedig 38 évesen felért a csúcsra: péntek éjszaka ugyanis pontozásos győzelmet aratott Valladolidban a mexikói Silvia 'La Guerrita' Torres ellen, és az atomsúlyban a WBA profi világbajnoka lett.

Molnár László
2025. 11. 22. 13:41
Isabel Rivero az első tudós, aki profi ökölvívóként vb-címet szerzett
Isabel Rivero az első tudós, aki profi ökölvívóként vb-címet szerzett Forrás: Instagram
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mintha Moldova György egyik halhatatlan novellája kelne életre a Magyar atom kötetből: amikor a félnehézsúlyú Verebes Lajos egy fejsérülésből felépülve csak akkor volt hajlandó bokszolni az ellenfelével, ha előtte megfelel egy műveltségi teszten. Nos, ilyenre ugyan nem kell Isabel Rivero (12-3-1, 1 KO) riválisainak számítaniuk a ringben, de az tény, hogy a 38 éves hölgy nemcsak Spanyolország egyik ismert tudósa – gyógyszerészeti kutatóként osztályvezetőként dolgozik –, hanem a női profi boksz egyik legendája is, aki pénteken este a WBA atomsúlyú (46,2 kg) világbajnoki címéért többségi pontozással –  97-93, 96-94 és 95-95 – legyőzte a Valladolidban rendezett ringháborúban a mexikói Silvia 'La Guerrita' Torrest (22-5-3, 7 KO), és a civil élet után a profi ökölvívásban is felért a csúcsra.

Isabel Rivero másodszor is megkapta az esélyt arra, hogy tudósként profi világbajnok legyen, és ezúttal élt is vele
Isabel Rivero másodszor is megkapta az esélyt arra, hogy tudósként profi világbajnok legyen, és ezúttal élt is vele (Fotó: IMAGO/Torsten Helmke)

Isabel Rivero a harmadik spanyol női bokszoló a történelemben, aki világbajnoki címet nyert

Ezzel a történelmi sikerével Rivero a harmadik spanyol nő lett, aki világbajnoki címet szerzett María Jesús Rosa és Joana Pastrana után. Kicsit több mint hat év telt el azóta, hogy Pastrana lemondott a koronájáról, és 21 év telt el azóta, hogy a néhai Rosa legyőzte az amerikai Terri Mosst , megnyitva az utat a többi spanyol bokszoló előtt.

Isabel Rivero statisztikája

2022 óta profi ökölvívó

16 meccsen 12 győzelem, 3 vereség, 1 döntetlen

kétszeres profi Európa-bajnok

WBA világbajnoka atomsúlyban (46,2 kg)

– Ez egy álom, mindannak a betetőzése, amire egy sportoló a kezdetektől fogva törekszik. Ez a helyzet már most hihetetlennek tűnik számomra – fogalmazott Isabel Rivero, aki a munkája után a hobbijában is felért a csúcsra.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.