Súlyos karambol történt Balfnál

Súlyos baleset történt a Sopron közelében található mellékúton. A mentőket, rendőröket és tűzoltókat is riasztották a helyszínre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 11:35
Két autó karambolozott a 8518-as úton, a súlyos baleset Balf közelében történt – írja a Kisalföld.

Budapest, Hungary - 03.29.2024 - Hungarian police car
Fotó: Shutterstock

Az Országos Mentőszolgálat a portál megkeresésére elmondta:

a helyszínről két középkorú férfit könnyebb sérülésekkel, egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg egy 30 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően szállítottak kórházba.

A balesetről a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség is hírt adott az oldalán.

Az írták: bár csak egy mozdulat lett volna, sajnos

a biztonsági övet a balesetet okozó járműben ülők nem használták.

A további részletekért ide kattintva olvashat a Kisalföld cikkében.

Borítókép: Súlyos karambol történt Balfnál (Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség)


