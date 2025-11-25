Súlyos karambol történt Balfnál

Két autó karambolozott a 8518-as úton, a súlyos baleset Balf közelében történt – írja a Kisalföld.

Fotó: Shutterstock

Az Országos Mentőszolgálat a portál megkeresésére elmondta:

a helyszínről két középkorú férfit könnyebb sérülésekkel, egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg egy 30 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően szállítottak kórházba.

A balesetről a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség is hírt adott az oldalán.

Az írták: bár csak egy mozdulat lett volna, sajnos

a biztonsági övet a balesetet okozó járműben ülők nem használták.

