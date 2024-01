Dárdai Márton érkezésével Marco Rossi kedvencei kerülnek nyomás alá

Szinte biztosra vehető, hogy Dárdai Márton ott lesz Európa-bajnoki keretében. Bár csak a márciusban következő felkészülési meccseken mutatkozhat be a magyar válogatottban a Hertha 21 éves játékosa, a szereplése azért tűnik kézenfekvőnek, mert a berlini klubjában alapember, ráadásul hiány­posztokon bevethető: ballábas belső védőként és védekező középpályásként.

Dárdai Márton még tavaly novemberben is németként futballozott, de elfogadta Marco Rossi hívását. Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nem véletlen, hogy Marco Rossi már a 2021-ben megrendezett legutóbbi Eb előtt hívta volna az akkor még csak 19 éves Hertha-játékost, aki mostanáig húzta-halasztotta a döntését. Dárdai Márton három éve robbant be a Bundesligában, az akkori piaci értékét hatmillió euróra lőtték be, és a német futball egyik ígéretének számított.

Merthogy Dárdai Márton a német futball „terméke”, még tavaly novemberben is a német U21-es válogatott mezé­ben lépett pályára. S az is lehet, hogy ha a német korosztályos csapat tavaly kijutott volna a párizsi olim­piára, akkor középső fia most nem a németországi Eb-re készülne magyar színekben, hanem a francia fővárosba még mindig németként.

Hogy nehéz döntést hozott, azért hibáztatni nem lehet, hiszen Berlinben született, ott nőtt fel, esetében a nemzeti hovatartozás nyilvánvalóan összetett kérdés. A legjobb, amit tehetünk, hogy elhisszük neki, a szívére hallgatott, amikor a magyar színeket választotta, és örülünk neki, mert egyértelműen nagy erősítést jelent. Dárdai Márton a fiatal kora ellenére már 41 Bundesliga- és 18 Bundesliga II-es meccsen futballozott, a magyar válogatott védelmében kizárólag Willi Orbánnak van ennél nagyobb tapasztalata topligás szinten.

közvetlen vetélytársa lehet

A Hertha játékosa alapvetően középső védő, azon belül is ballábas, ebből a típusból pedig eddig csak egyvalaki állt Rossi rendelkezésére: Szalai Attila. (Ballábas belső védő még a Kecskemétről a svájci élvonalbeli Lausanne-ba igazolt Szalai Gábor, de ő eddig pályára nem lépett.) Szalai Attila ebben az idényben alig kapott lehetőséget a Bundesligában, ami az ősz végi válogatottmeccseken a formáján is érződött, a korábbi kiegyensúlyozott és magabiztos teljesítménye elillant. Esetében épp pozitív változás történt azzal, hogy a Hoffenheim kölcsönadta őt a szezon végéig a Freiburgnak, ahol sok a sérült a védelemben, így várhatóan elkezdheti gyűjteni a játékperceket a Bundesligában.