Dárdai Márton döntött: a magyar válogatottat választotta, Szoboszlai lájkolta

„Az elmúlt hetekben többször is szó esett a válogatott vonatkozásában a sportjövőmről és arról, hogy melyik csapatban szeretnék játszani a jövőben. Rengeteg időm maradt a végső döntés meghozatalára, és a tavalyi év végi szabadnapokat alaposan kihasználtam arra, hogy olyan döntést hozzak a családommal és a tanácsadóimmal, amit nemcsak most, hanem a jövőben is a magaménak érzek. Mondanom sem kell, hogy nem volt könnyű a döntés számomra, de a jövőben Magyarországot szeretném képviselni. Szeretnék kifejezetten köszönetet mondani minden német szurkolónak és különösen a német utánpótlás-válogatottak összes edzőjének és edzői csapatának. Tudom, hogy milyen sokat köszönhetek a német ifjúsági válogatottaknak, KÖSZÖNÖM! Azonban a döntésemet a szívem diktálta, ezért hihetetlenül várom, hogy a jövőben a szüleim hazáját képviselhessem – írta a német szurkolóknak címezve, németül Dárdai Márton az Instagram-oldalán.

A magyar szurkolóknak ezt írta:

„Alig várom, hogy a magyar válogatott csapatában játszhassak, és rendszeresen találkozhassak veletek a stadionban!”

A bejegyzését válogatottunk csapatkapitánya, az elsők között lájkolta.

Dárdai Márton Berlinben született, tízéves korától a Hertha BSC-ben nevelkedett, játszott az U16-os, U17-es, U19-es és U21-es német válogatottban is, jelenleg testvéreivel, Pállal és Bencével együtt már a fővárosi klub felnőtt együttesét erősítik.

szövetségi kapitány először márciusban küldhet meghívót Dárdai Mártonnak, amikor a nyári Európa-bajnokságra készülő nemzeti együttes két barátságos mérkőzést játszik, az ellenfelek egyelőre nem ismertek.

Borítókép: Dárdai Márton a magyar színeket választotta (Forrás: Instagram/marton.dardai)