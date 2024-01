Szoboszlai elárulta, meddig tervez a Liverpoolnál maradni + videó

A Liverpool a szerda esti (21.00, tv: Match 4), Fulham elleni ligakupa-elődöntő visszavágójára készül. A Vörösök 2-1-re nyerték a hazai meccset, amit csak a távolból nézhetett. A magyar válogatott csapatkapitánya január 1-jén, a Newcastle elleni bajnokin sérült meg. A napokban (volt) esedékes a visszatérése, de egyelőre nem tudni, hogy szerdán játszik-e.

Szoboszlai Dominik (balra) és édesapja, Zsolt. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mindenesetre, amíg a szurkolók nem láthatják a pályán Szoboszlait, a klub gondoskodott róla, hogy a Vörösök drukkerei jobban megismerjék a tavaly nyáron leigazolt játékost. A tetoválásokról szóló „Inked” beszélgetéssorozat második epizódjában tűnt fel a középpályás. Szoboszlai, arról beszélt, a jövőben mit varratna még magára, többek között azt is felfedte, hosszú időre tervez Liverpoolban.

– A lipcsei időszakomban kétszer is megnyertem a Német Kupát a csapattal, az első ráadásul történelmi győzelem volt a klubnak. Ezért hosszú ideig gondolkoztam rajta, hogy magamra varratom a trófeát, még akkor is, ha nyerek többet is a jövőben – mondta Szoboszlai. – Itt, Liverpoolban még időre van szükségem ehhez, csak hat hónapja vagyok itt. Legalább annyi ideig a klubnál akarok maradni, amíg nem alkotok maradandót itt. A legjobbamat akarom nyújtani és a lehető legtöbb trófeát nyerni. Jelenleg a Premier League éllovasai vagyunk, az idény végén is elsők szeretnénk lenni.

A szurkolókra nem lehet panasz

Szoboszlai hozzátette, olykor a futballistáknak is lehetnek rossz napjaik, de értékeli, hogy a szurkolók ilyenkor is mögöttük állnak. – Ez a világ egyik legnagyobb klubja. Csodálatos, hogy az emberek mennyire szeretik, mindig mögöttünk állnak. Természetesen néha megesik, hogy nem úgy teljesítünk, ahogy szeretnénk, de mindig azon vagyunk, hogy jobbak legyünk. Nem azért játszunk rosszul, mert úgy akartuk, hanem mert rossz napunk van. Néha nem tudunk száz százalékot nyújtani, máskor pedig a száz százalék sem elég. De lényeg a lényeg: a szurkolók mégis élvezik a meccseket, én pedig örülök neki, hogy ilyen emberek állnak mögöttünk.