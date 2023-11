Rossi nem fog könyörögni a Dárdai család vívódó tehetségének

A berlini Herhában játszó Dárdai Márton egyelőre a német U21-es válogatottban szerepel, de a felnőtteknél választhatja a magyar nemzeti csapatot is. A ballábas futballista a német utánpótláscsapat észtek elleni 4-1-re megnyert Európa-bajnoki selejtezője után nyilatkozott a német Kicker szaklapnak – ezt szemlézte a Metropol.

Nem gondolkoztam még sokat ezen. Egyelőre az itteni meccsekre összpontosítok, és hogy mit hoz a jövő, majd meglátjuk. Eddig minden korosztályban a német válogatottban játszottam. Végül ez az én döntésem lesz. De van még időm erre

– válaszolta középső fia a Kicker kérdésére.

Dárdai Márton (Fotó: AFP)

Már csak azért is időszerű a téma, mert Marci a tavaszi felkészülési meccseken akár be is verekedhetné magát a magyar válogatott keretébe a jövő nyári Európa-bajnokságra, amit éppen Németországban rendeznek. Dárdai Márton szavai egybecsengenek apjáéval.