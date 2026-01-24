Szalai Attilát kirakta a keretből, őrjöngött az edző a Fradi-kedvenc szép gólját hozó meccs után

Szalai Attila tavaly nyáron került ismét kölcsönbe a német Hoffenheimtől, méghozzá egy évadra a török Kasimpasa együtteséhez. Az 53-szoros magyar válogatott védő ott gyakran lehetőséget kapott, augusztusban a Trabzonspor elleni bajnokin a mérkőzés legjobbjává is megválasztották, csapatkapitány is lett, ősszel pedig Marco Rossi szövetségi kapitány keretébe is visszakerült. A középhátvéd kedden töltötte be a 28. életévét, ám az elmúlt hetek után ezt a pályán nem ünnepelhette meg.

Szalai Attila nélkül kapott ki a Kasimpasa a török bajnokságban, Emre Belözoglu vezetőedző nem volt elégedett Fotó: Anadolu/Abdulhamid Hosbas

Szalainak decemberben volt egy rossz mérkőzése, amelyet követően többen is kikövetelték a csapatból, majd Emre Belözoglu vezetőedző is úgy nyilatkozott róla, hogy abból a védő idő előtti távozására lehetett következtetni.

Múlt héten kezdte meg a 2026-os évét a Kasimpasa, és az Antalyaspor elleni bajnokin vissza is szorult a kispadra a magyar játékos, majd péntek este a Trabzonspor otthonában már a keretbe sem került be.

Ilyenre az idényben ezelőtt csak egyszer, még egy szeptemberi sérülésekor volt csak példa Szalaival kapcsolatban, egyébként tizenöt mérkőzésen már 1163 játékperc van a lábában.

A Trabzonspor ellen tehát nem eleveníthette fel az augusztusi kiváló játékát, csapata pedig nélküle is elveszítette a mérkőzést. Bár a hazaiak vezető góljára még sikerült válaszolnia a Kasimpasának, a 84. percben az ukrán Olekszandr Zubkov eldöntötte a találkozót: az FTC egykori közönségkedvence a tizenhatos vonaláról bravúros módon emelte át a labdát a védők és a kapus felett a hálóba. A vendégek ráadásul emberhátrányban fejezték be a trabzoni bajnokit, miután a korábbi német válogatott Kerem Demirbay másodperceken belül két sárga lapot is kapott reklamálásért a hajrában.

Nem meglepő, hogy a játékosként 101-szeres török válogatott Belözoglu kifakadt a lefújást követően, és véleményével alátámasztotta azokat a véleményeket, melyek szerint nem lehet véletlen a török játékvezetők körében a közelmúltban kirobbant botrány: – Ha Kerem Demirbay Galatasaray-mezt viselne, vajon akkor is ilyen könnyen piros lapot kapott volna? Hazánk futballjának fejlődése érdekében sürgősen javítani kell a játékvezetők teljesítményén.

Ha ettől az esettől eltekintünk, akkor sem lehet egy mérkőzést ilyen rosszul vezetni, és a játékot ilyen rosszul olvasni.

Teljesen egyértelmű, hogy ezeknek a játékvezetőknek nincsen futballistamúltja – mondta őrjöngve a vendégek trénere.